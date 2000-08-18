Раздел: Медицина
Назван один из самых полезных продуктов для сердца
Названы семь полезных свойств миндальных орехов.
Не так часто вкусные продукты являются еще и полезными. Одним из таких редких примеров является миндаль, который содержит много витаминов и других элементов, необходимых для нашей красоты и здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Эксперты рассказали о 7 положительных изменениях, которые произойдут, если употреблять эти орехи каждый день.
Снижение уровня холестерина
Миндаль входит в список 5 самых эффективных продуктов, которые снижают «плохой» холестерин. Если уровень этого вида холестерина уже превышен, количество миндаля рекомендуется увеличить до 20–30 штук в день. Симптомами такого состояния являются белые точки (жировики) на нижних веках, боли в ногах, ранняя седина.
Здоровые волосы
Миндаль содержит почти все минералы и витамины, которые необходимы для роста волос, их здоровья и красоты. Магний и цинк стимулируют рост волос, токоферол укрепляет, а витамины группы В придают шевелюре блеск и прочность.
Профилактика болезней сердца
Антиоксиданты, мононенасыщенные жирные кислоты, магний, медь, присутствующие в миндале, оказывают мощную поддержку сердцу и кровеносной системе. В целях профилактики ишемической болезни сердца и других сердечных нарушений есть миндаль нужно с кожурой.
Предупреждение появления морщин
В данных орехах в достаточных количествах есть марганец, который участвует в выработке коллагена - белка, отвечающего за тонус и упругость кожи. Также со старением помогает бороться витамин Е, который является антиоксидантом.
Здоровая микрофлора
В кожуре миндаля содержатся пребиотики - элементы, необходимые для роста и размножения полезных бактерий в кишечнике. При дисбактериозе (симптомами являются вздутие и боли в животе, неприятный запах изо рта, расстройство пищеварения) ежедневную дозу миндаля рекомендуется увеличить до 30–35 штук.
Похудение
Одно научное исследование доказало, что люди, которые едят миндаль, потребляют меньше углеводов (сладостей, мучных изделий) в течение дня. Похудению также способствует нормализация обмена веществ, которую обеспечивают витамины и клетчатка, присутствующие в этих орехах.
Улучшение работы мозга
Читайте также: Назван один из самых полезных продуктов для мужского здоровья
Регулярное потребление миндаля благодаря присутствующим в нем токоферолу и жирным кислотам улучшает память. Кроме того, эти орехи позволяют задержать старение мозга.
Не так часто вкусные продукты являются еще и полезными. Одним из таких редких примеров является миндаль, который содержит много витаминов и других элементов, необходимых для нашей красоты и здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Эксперты рассказали о 7 положительных изменениях, которые произойдут, если употреблять эти орехи каждый день.
Снижение уровня холестерина
Миндаль входит в список 5 самых эффективных продуктов, которые снижают «плохой» холестерин. Если уровень этого вида холестерина уже превышен, количество миндаля рекомендуется увеличить до 20–30 штук в день. Симптомами такого состояния являются белые точки (жировики) на нижних веках, боли в ногах, ранняя седина.
Здоровые волосы
Миндаль содержит почти все минералы и витамины, которые необходимы для роста волос, их здоровья и красоты. Магний и цинк стимулируют рост волос, токоферол укрепляет, а витамины группы В придают шевелюре блеск и прочность.
Профилактика болезней сердца
Антиоксиданты, мононенасыщенные жирные кислоты, магний, медь, присутствующие в миндале, оказывают мощную поддержку сердцу и кровеносной системе. В целях профилактики ишемической болезни сердца и других сердечных нарушений есть миндаль нужно с кожурой.
Предупреждение появления морщин
В данных орехах в достаточных количествах есть марганец, который участвует в выработке коллагена - белка, отвечающего за тонус и упругость кожи. Также со старением помогает бороться витамин Е, который является антиоксидантом.
Здоровая микрофлора
В кожуре миндаля содержатся пребиотики - элементы, необходимые для роста и размножения полезных бактерий в кишечнике. При дисбактериозе (симптомами являются вздутие и боли в животе, неприятный запах изо рта, расстройство пищеварения) ежедневную дозу миндаля рекомендуется увеличить до 30–35 штук.
Похудение
Одно научное исследование доказало, что люди, которые едят миндаль, потребляют меньше углеводов (сладостей, мучных изделий) в течение дня. Похудению также способствует нормализация обмена веществ, которую обеспечивают витамины и клетчатка, присутствующие в этих орехах.
Улучшение работы мозга
Читайте также: Назван один из самых полезных продуктов для мужского здоровья
Регулярное потребление миндаля благодаря присутствующим в нем токоферолу и жирным кислотам улучшает память. Кроме того, эти орехи позволяют задержать старение мозга.
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