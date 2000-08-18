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Названы эффективные продукты для продления молодости

Названы эффективные продукты для продления молодостиВрачи рассказали, в каких продуктах содержится коллаген.

Коллаген поддерживает здоровую структуру кожи и улучшает состояние эпидермиса. Он также нормализирует работу некоторых внутренних органов, косвенно отвечающих за кожные проблемы, такие как акне, раздражение или местный дерматит.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.

Благодаря преимуществам поддержания качества и эластичности кожи, а также активной роли в ее тонизировании, коллаген обладает увлажняющими свойствами и предотвращает появление морщин или даже уменьшает существующие, предотвращает целлюлит и улучшает внешний вид кожи тела, а также способствует быстрому рубцеванию поражений дермы.

Экзогенный коллаген, а именно кремы с добавками коллагена, рекомендуются для сухой и зрелой кожи и придаст ей гибкость и эластичность.

Коллаген также оказался полезным при лечении прыщей, потому что он помогает быстро и эффективно излечивать пораженные участки и заживлять кожу, стимулируя клетки к регенерации. Также из-за роли в клеточной регенерации коллаген может уменьшать повреждение кожи.

Дефицит коллагена
Естественное производство коллагена постепенно снижается примерно в возрасте 20 лет, но его уменьшение в организме более выражено, особенно в после 30 лет.

С уменьшением коллагена жизненно важные функции начинают страдать по очереди. Люди с дефицитом коллагена могут испытывать такие симптомы, как усталость и недостаток энергии, нарушение периферического кровообращения, снижение мышечного тонуса, снижение эластичности суставов и воспаление или даже деформация суставной ткани, а также ослабление зрительного органа.

Добавки коллагена
Недостатки коллагена неизбежны, когда возрастает порог возраста, но также данное явление может из-за внешних факторов. Привычки, такие как курение или чрезмерное потребление сахара (включая алкоголь или фрукты), а также воздействие солнца могут привести к снижению объема эндогенного коллагена. Загрязнение - еще один фактор, который может повлиять на его количество в организме.

Поэтому дополнительное потребление коллагена становится чрезвычайно важным после 30 лет. Простые добавки с коллагеном или эластином используются для предотвращения или облегчения проблем суставов, укрепления костной системы, а также для здоровья и красоты кожи.

Продукты, стимулирующие естественное производство коллагена
Рыба находится на вершине продуктов, которые стимулируют производство коллагена из-за содержания жирной кислоты Омега-3. Белки животных также эффективны в этом, наиболее выгодным из которых являются яйца. Точно так же играют важную роль грецкие орехи, фундук и зерна с высоким содержанием жира.

Цитрусовые фрукты, яблоки и зелень стимулирует усвоение пищевых добавок и природное производство коллагена, так как они содержат витамин C. То же самое можно сказать о моркови и картофеле, так как они содержат важные витамины. Соя также рекомендуется для стимуляции эндогенного коллагена из-за содержащихся антиоксидантов.

Красные овощи, такие как свекла, красный перец или томаты, также имеют антиоксиданты, которые замедляют процесс старения и борются с последствиями солнечной радиации. Их стоит добавить в свой рацион, это положительно скажется на общем самочувствии и на состоянии кожи, которая будет буквально питаться полезными веществами изнутри.

Коллаген также является надежным союзником для людей, которые хотят похудеть. Он имеет преимущества для метаболизма жира, также способствует развитию мышечной массы. Поэтому добавки с коллагеном могут быть рекомендованы специалистом по снижению веса.

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Уход за собой позволит поддерживать кожу в должном состоянии как можно дольше. Если использовать все эти методы, то очень скоро вы заметите результат - первые морщинки пропадут и ваша кожа станет намного более упругой и свежей. Кроме того, это позволит сохранить кожу в таком состоянии намного дольше молодой без использования каких-либо химических средств - естественным образом, который не вредит вашему организму.
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 Теги: продукты, коллаген

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Сегодня, 12:38 » Автор: Ирина Шевченко
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