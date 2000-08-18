Раздел: Медицина
Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть грибы
Лесные грибы богаты аминокислотами и антиоксидантами.
Грибы положительно влияют на иммунную систему, омолаживают клетки организма и поддерживают умственную деятельность.
Об этом рассказала диетолог Любовь Соколова, передает Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.
В народной медицине множества стран считается, что грибы помогают в борьбе с раковыми заболеваниями, а также диабетом и нарушениями системы кровообращения. Эти факты не доказаны, но зато доподлинно известно, что многие виды грибов помогают укрепить иммунную систему человека.
«Помимо прочего, грибы содержат фосфор, которого в них почти столько же, сколько в рыбеВ составе грибов есть полезнейшие бета-глюканы, которые оказывают благотворное влияние на иммунную систему человека.
Аминокислоты, содержащиеся в грибах, хорошо влияют на умственную активность, память, препятствуют развитию атеросклероза. А еще в лесных дарах много витаминов. К примеру, витамины группы В(В1, В2, В6), которые способствуют нормальному функционированию нервной системы. Женщинам они особенно необходимы для поддержания хорошего состояния волос, ногтей, кожи» - отметила врач.
По количеству витаминов группы В грибы превосходят овощи и злаки, а входящий в состав грибов витамин РР, в свою очередь, укрепляет стенки сосудов. Кроме того, в грибах содержится меланин -самый сильный природный антиоксидант.
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При этом врач напомнила, что грибы категорически противопоказаны беременным, маленьким детям, людям с хроническими недугами органов ЖКТ и расстройством функции печени.
Грибы положительно влияют на иммунную систему, омолаживают клетки организма и поддерживают умственную деятельность.
Об этом рассказала диетолог Любовь Соколова, передает Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.
В народной медицине множества стран считается, что грибы помогают в борьбе с раковыми заболеваниями, а также диабетом и нарушениями системы кровообращения. Эти факты не доказаны, но зато доподлинно известно, что многие виды грибов помогают укрепить иммунную систему человека.
«Помимо прочего, грибы содержат фосфор, которого в них почти столько же, сколько в рыбеВ составе грибов есть полезнейшие бета-глюканы, которые оказывают благотворное влияние на иммунную систему человека.
Аминокислоты, содержащиеся в грибах, хорошо влияют на умственную активность, память, препятствуют развитию атеросклероза. А еще в лесных дарах много витаминов. К примеру, витамины группы В(В1, В2, В6), которые способствуют нормальному функционированию нервной системы. Женщинам они особенно необходимы для поддержания хорошего состояния волос, ногтей, кожи» - отметила врач.
По количеству витаминов группы В грибы превосходят овощи и злаки, а входящий в состав грибов витамин РР, в свою очередь, укрепляет стенки сосудов. Кроме того, в грибах содержится меланин -самый сильный природный антиоксидант.
Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть капусту
При этом врач напомнила, что грибы категорически противопоказаны беременным, маленьким детям, людям с хроническими недугами органов ЖКТ и расстройством функции печени.
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