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Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть грибы

Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть грибыЛесные грибы богаты аминокислотами и антиоксидантами.

Грибы положительно влияют на иммунную систему, омолаживают клетки организма и поддерживают умственную деятельность.

Об этом рассказала диетолог Любовь Соколова, передает Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.

В народной медицине множества стран считается, что грибы помогают в борьбе с раковыми заболеваниями, а также диабетом и нарушениями системы кровообращения. Эти факты не доказаны, но зато доподлинно известно, что многие виды грибов помогают укрепить иммунную систему человека.

«Помимо прочего, грибы содержат фосфор, которого в них почти столько же, сколько в рыбеВ составе грибов есть полезнейшие бета-глюканы, которые оказывают благотворное влияние на иммунную систему человека.

Аминокислоты, содержащиеся в грибах, хорошо влияют на умственную активность, память, препятствуют развитию атеросклероза. А еще в лесных дарах много витаминов. К примеру, витамины группы В(В1, В2, В6), которые способствуют нормальному функционированию нервной системы. Женщинам они особенно необходимы для поддержания хорошего состояния волос, ногтей, кожи» - отметила врач.

По количеству витаминов группы В грибы превосходят овощи и злаки, а входящий в состав грибов витамин РР, в свою очередь, укрепляет стенки сосудов. Кроме того, в грибах содержится меланин -самый сильный природный антиоксидант.

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При этом врач напомнила, что грибы категорически противопоказаны беременным, маленьким детям, людям с хроническими недугами органов ЖКТ и расстройством функции печени.
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 Теги: грибы, польза для здоровья

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Сегодня, 13:48 » Автор: Ирина Шевченко
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