Раздел: Медицина
Названа неожиданная польза алкоголя
От сердечно-сосудистых заболеваний страдали те, кто перестал пить.
Ученые Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета обнаружили, что люди, которые употребляют алкоголь в умеренных количествах, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто никогда не пил.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.
Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе исследований, в которых в общей сложности приняли участие 35 132 человека. Был оценен уровень употребления спиртных напитков, при этом умеренной дозой считались 168 граммов этанола в неделю для мужчин и 112 граммов этанола в неделю для женщин. В течение всего периода наблюдений было зарегистрировано 1718 случаев (4,9 процента от всего числа испытуемых) коронарной болезни сердца (КБС), причем умерли 325 человек.
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Оказалось, что чаще всего от сердечно-сосудистых заболеваний страдали те, кто перестал пить (заболеваемость в группе - 6,1 процента). В меньшей степени пострадали те, кто употреблял алкоголь в умеренных количествах (заболеваемость - 3,8 процента, смертность - 0,6 процента). Однако ученые отмечают, что значительная разница наблюдалась только у женщин старше 55 лет. Кроме того, повышение вероятности болезни может объясняться изменениями в образе жизни, которые влекут за собой дополнительные риски.
Ученые Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета обнаружили, что люди, которые употребляют алкоголь в умеренных количествах, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто никогда не пил.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.
Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе исследований, в которых в общей сложности приняли участие 35 132 человека. Был оценен уровень употребления спиртных напитков, при этом умеренной дозой считались 168 граммов этанола в неделю для мужчин и 112 граммов этанола в неделю для женщин. В течение всего периода наблюдений было зарегистрировано 1718 случаев (4,9 процента от всего числа испытуемых) коронарной болезни сердца (КБС), причем умерли 325 человек.
Читайте также: Названа неожиданная польза чеснока
Оказалось, что чаще всего от сердечно-сосудистых заболеваний страдали те, кто перестал пить (заболеваемость в группе - 6,1 процента). В меньшей степени пострадали те, кто употреблял алкоголь в умеренных количествах (заболеваемость - 3,8 процента, смертность - 0,6 процента). Однако ученые отмечают, что значительная разница наблюдалась только у женщин старше 55 лет. Кроме того, повышение вероятности болезни может объясняться изменениями в образе жизни, которые влекут за собой дополнительные риски.
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