Медики рассказали, почему гамбургеры не такие вредные, как мы думаем

Гамбургеры не такие и вредные.



По мнению некоторых учёных, фаст-фуд, который обычно считают крайне вредным для организма, способен приносить пользу для мозговой активности.



Об этом пишет



Эксперты провели масштабный эксперимент, который продолжался в течение 10 лет. В опытах приняли участие около полутора тысяч человек.



Выяснилось, что некоторые продукты, продающиеся в сетевых ресторанах быстрого питания, благотворно действуют на работу головного мозга.



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К примеру, блюда, при приготовлении которых были использованы куриные яйца, содержат в себе большую долю витамина B4.



За счет этого существенно усиливается стимуляция мыслительной деятельности и развивается способность логически мыслить. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По мнению некоторых учёных, фаст-фуд, который обычно считают крайне вредным для организма, способен приносить пользу для мозговой активности.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal Эксперты провели масштабный эксперимент, который продолжался в течение 10 лет. В опытах приняли участие около полутора тысяч человек.Выяснилось, что некоторые продукты, продающиеся в сетевых ресторанах быстрого питания, благотворно действуют на работу головного мозга.К примеру, блюда, при приготовлении которых были использованы куриные яйца, содержат в себе большую долю витамина B4.За счет этого существенно усиливается стимуляция мыслительной деятельности и развивается способность логически мыслить.



