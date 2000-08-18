Раздел: Медицина
Медики рассказали, почему гамбургеры не такие вредные, как мы думаем
Гамбургеры не такие и вредные.
По мнению некоторых учёных, фаст-фуд, который обычно считают крайне вредным для организма, способен приносить пользу для мозговой активности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.
Эксперты провели масштабный эксперимент, который продолжался в течение 10 лет. В опытах приняли участие около полутора тысяч человек.
Выяснилось, что некоторые продукты, продающиеся в сетевых ресторанах быстрого питания, благотворно действуют на работу головного мозга.
Читайте также: Медики рассказали, почему нельзя есть перед телевизором
К примеру, блюда, при приготовлении которых были использованы куриные яйца, содержат в себе большую долю витамина B4.
За счет этого существенно усиливается стимуляция мыслительной деятельности и развивается способность логически мыслить.
По мнению некоторых учёных, фаст-фуд, который обычно считают крайне вредным для организма, способен приносить пользу для мозговой активности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.
Эксперты провели масштабный эксперимент, который продолжался в течение 10 лет. В опытах приняли участие около полутора тысяч человек.
Выяснилось, что некоторые продукты, продающиеся в сетевых ресторанах быстрого питания, благотворно действуют на работу головного мозга.
Читайте также: Медики рассказали, почему нельзя есть перед телевизором
К примеру, блюда, при приготовлении которых были использованы куриные яйца, содержат в себе большую долю витамина B4.
За счет этого существенно усиливается стимуляция мыслительной деятельности и развивается способность логически мыслить.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
83
0
Также советуем посмотреть
- Скандальное решение: переселенцам в Украине запретили голосовать
- Нелепые детские игрушки, способные вызвать много вопросов у родителей
- Посольство Украины требует от Британии наказать пропагандиста Филипса
- Пять минут позитива: свежая подборка уморительных твитов
- Американский сторонник «Л/ДНР» насмешил критикой политики Путина
- Упитанный политик развеселил мир нелепым ударом по мячу
- "Мимишность" зашкаливает: бездомный пес научился покупать сосиски
- О неодолимом желании увидеть себя в эфире
- Геймер упал в канализацию, получил перелом, однако не перестал играть
- Вселенский патриарх отложил рассмотрение вопроса автокефалии Украинской церкви
- Сеть насмешили медали Путина за Крымский мост
- «Нормандский формат» не поможет
- Мечта сбылась: американка подстроила арест матери на ее 93-й день рождения
- На Донбассе подорвали четыре БМП боевиков
- До свидания, Роттердам+
- Или крестик, или трусы
- Салют из мороженого: жители Минска «сражались» за бесплатные сладости
- Инвестируй в США, спасай Украину
- На украинских курортах отели заполнены на 100%
- В чем главная разница между Россией и Украиной
- Реакция собаки на необычную игрушку повеселила YouTube
- Деякі уявлення про позитив
- Фанера и гвозди: Сеть потешается над новым российским роботом
- 27 лет независимости: приключения гривны
- Украинская киберполиция нашла почти 30 украденных в Италии мотоциклов
- В Сети высмеяли уровень звезд, выступающих в "Л/ДНР"
- О смертности на дорогах Украины
- У Тимошенко наступает непростое время
- Хитрый британец шесть лет выдавал себя за миллионера
- Видимо, Меркель «послала» Путина куда подальше
Оставьте свой комментарий