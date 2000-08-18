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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, почему гамбургеры не такие вредные, как мы думаем

Медики рассказали, почему гамбургеры не такие вредные, как мы думаемГамбургеры не такие и вредные.

По мнению некоторых учёных, фаст-фуд, который обычно считают крайне вредным для организма, способен приносить пользу для мозговой активности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.

Эксперты провели масштабный эксперимент, который продолжался в течение 10 лет. В опытах приняли участие около полутора тысяч человек.

Выяснилось, что некоторые продукты, продающиеся в сетевых ресторанах быстрого питания, благотворно действуют на работу головного мозга.

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К примеру, блюда, при приготовлении которых были использованы куриные яйца, содержат в себе большую долю витамина B4.

За счет этого существенно усиливается стимуляция мыслительной деятельности и развивается способность логически мыслить.
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 Теги: Гамбургеры, медики, вредные

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Сегодня, 20:16 » Автор: Едгар Букмирза
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