Ученые признали кокосовое масло ядом

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Диетолог Альбина Комиссарова объяснила, какое масло полезнее для здоровья – кокосовое или льняное.

Кокосовое масло является отменным натуральным средством для красоты и похудения.

Полезные свойства кокосового масла были выявлены нашими предками еще белее трёх тысяч лет назад.

Узнаем о свойствах кокосового масла и о том, насколько важно использовать его в повседневной жизни.