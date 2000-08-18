Раздел: Медицина
Ученые признали кокосовое масло ядом
Кокосовое масло является ядом.
Кокосовое масло – один из вреднейших продуктов, которые можно найти на прилавках магазинов. Такой вывод сделала гарвардский ученный Карин Майклс.
Об этом пишет Хроника.инфо.
С новостью о вреде кокосового масла доктор Майклс выступила на немецком телевидении, что вызвало ожесточенные споры – совсем недавно этот продукт признавали, чуть ли не панацей. "При нагревании оно не выделяет канцерогены, им можно заменить подсолнечное масло и ваши блюда станут изысканными и полезными",- убеждали потребителей производители.
А косметические полезные свойства данного продукта просто безграничны: антибактериальная маска, увлажнение губ, увлажнение волос, демакияж, крем для бритья список можно продолжать долго, заявляли агитирующие за масло кокоса эксперты.
Читайте также: Диетологи подсказали, какое масло полезнее
Хотя Карин Майклс и не выступала против использования кокосового масла в косметических целях, но против употребления в пищу высказывалась весьма категорично.
Кокосовое масло – один из вреднейших продуктов, которые можно найти на прилавках магазинов. Такой вывод сделала гарвардский ученный Карин Майклс.
Об этом пишет Хроника.инфо.
С новостью о вреде кокосового масла доктор Майклс выступила на немецком телевидении, что вызвало ожесточенные споры – совсем недавно этот продукт признавали, чуть ли не панацей. "При нагревании оно не выделяет канцерогены, им можно заменить подсолнечное масло и ваши блюда станут изысканными и полезными",- убеждали потребителей производители.
А косметические полезные свойства данного продукта просто безграничны: антибактериальная маска, увлажнение губ, увлажнение волос, демакияж, крем для бритья список можно продолжать долго, заявляли агитирующие за масло кокоса эксперты.
Читайте также: Диетологи подсказали, какое масло полезнее
Хотя Карин Майклс и не выступала против использования кокосового масла в косметических целях, но против употребления в пищу высказывалась весьма категорично.
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