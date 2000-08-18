Названы главные факторы, продлевающие жизнь

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Если вы хотите прожить долгую и счастливую жизнь, тогда вам нужно начать придерживаться некоторых правил, о которых рассказали долгожители.

Жизнь — это один миг, она может длится долго, а может скоропостижно уйти из этого мира. Кто такой долгожитель? Почему некоторым людям удаётся прожить до ста лет? Давайте попробуем разобраться, тем более, что учёные уже всё изучили.