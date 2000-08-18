Раздел: Медицина
Названы главные факторы, продлевающие жизнь
Врачи поделились секретами долголетия.
Американский эксперт Джулия Самптон рассказала, в чем заключается секрет долголетия, и назвала главные факторы, которые влияют на продолжительность жизни. Недавние исследования ученых показали, какими секретами пользуются долгожители, и они поделились ими, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Главный и один из важнейших моментов – правильное сбалансированное питание, и для многих это не секрет. Те люди, которые не употребляют вредных жиров, жареного, много соли и сахара, безусловно, имеют более крепкое здоровье и живут дольше.
Одной из полезнейших диет эксперты назвали средиземноморскую, в рацион которой входят овощи и фрукты, птица и рыба, цельнозерновые, бобовые и оливковое масло. Такой формат питания позволит сохранить сердечно-сосудистую систему, обеспечит мозговую активность на хорошем уровне, и особенно полезно такое питание именно тем, кто разменял девятый восьмой десяток.
Второй нюанс и такой же важный – физическая активность и умение преодолевать стрессовые состояния. Регулярные занятия спортом позволяют сохранять в тонусе мышцы, добавляют заряд бодрости и энергии и сохраняют позитивный настрой. А обход стрессовых ситуаций, умение сохранять спокойствие при любых обстоятельствах, обеспечат сохранение психологического здоровья, которое в большой степени влияют на длительность жизни.
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Умение быть позитивным и смотреть на мир только с положительной стороны, также может помочь прожить долго, и особенно – счастливо. Старики, которые радуются каждому дню, будут получать от жизни по максимуму и смогут прожить намного дольше, чем унылые и грустные люди их возраста.
Американский эксперт Джулия Самптон рассказала, в чем заключается секрет долголетия, и назвала главные факторы, которые влияют на продолжительность жизни. Недавние исследования ученых показали, какими секретами пользуются долгожители, и они поделились ими, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Главный и один из важнейших моментов – правильное сбалансированное питание, и для многих это не секрет. Те люди, которые не употребляют вредных жиров, жареного, много соли и сахара, безусловно, имеют более крепкое здоровье и живут дольше.
Одной из полезнейших диет эксперты назвали средиземноморскую, в рацион которой входят овощи и фрукты, птица и рыба, цельнозерновые, бобовые и оливковое масло. Такой формат питания позволит сохранить сердечно-сосудистую систему, обеспечит мозговую активность на хорошем уровне, и особенно полезно такое питание именно тем, кто разменял девятый восьмой десяток.
Второй нюанс и такой же важный – физическая активность и умение преодолевать стрессовые состояния. Регулярные занятия спортом позволяют сохранять в тонусе мышцы, добавляют заряд бодрости и энергии и сохраняют позитивный настрой. А обход стрессовых ситуаций, умение сохранять спокойствие при любых обстоятельствах, обеспечат сохранение психологического здоровья, которое в большой степени влияют на длительность жизни.
Читайте также: Эти рекомендации помогут избежать выпадения волос
Умение быть позитивным и смотреть на мир только с положительной стороны, также может помочь прожить долго, и особенно – счастливо. Старики, которые радуются каждому дню, будут получать от жизни по максимуму и смогут прожить намного дольше, чем унылые и грустные люди их возраста.
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