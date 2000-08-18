» » Новое исследование опровергло популярный миф о сладком
Раздел: Медицина  
0

Новое исследование опровергло популярный миф о сладком

Новое исследование опровергло популярный миф о сладком Сладкоежкам дали зеленый свет.

Исследовательский отдел американской больницы Бригхем опроверг устоявшееся мнение об опасности употребления сахара. Ученые утверждают, что употребление сахара в умеренных количествах не только неопасно, но и зачастую благотворно влияет на организм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Около 25 лет назад исследователи начали опрос добровольцев, в ходе него были опрощены 15 тысяч респондентов, которые точно отвечали на вопросы о своем рационе, и соблюдали определенную диету (суточное потребление от 500 до 4200 килокалорий).

На протяжении 25 лет умерло 6 тысяч опрашиваемых, имевших особенности в питании. А на основе анализ рациона выживших ученным удалось сделать вывод о пользе умеренного употребления сахара и углеводов в целом.

Читайте также: Названы главные факторы, продлевающие жизнь

На основании проведенного исследования американские ученые опровергли миф о вреде сахара и таким образом дали зеленый свет сладкоежкам. Эксперты напомнили, что следует употреблять сладкого в меру, чтобы не возникло осложнений со здоровьем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сахар, миф

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
     350
     0

Похожие новости по теме

Врачи назвали продукт, значительно продлевающий жизнь Врачи назвали продукт, значительно продлевающий жизнь

Ученые рассказали о пользе сахара.

Ученые сделали неожиданный вывод о вреде сладкого чая Ученые сделали неожиданный вывод о вреде сладкого чая

Добавление сахара в чай увеличивает риск слабоумия.

Ученые рассказали о вреде заменителей сахара Ученые рассказали о вреде заменителей сахара

Новое исследование подтвердило вред подсластителей.

Ученые опровергли опасность сахара для здоровья Ученые опровергли опасность сахара для здоровья

Неожиданные результаты исследования.

Медики назвали главную опасность сахара Медики назвали главную опасность сахара

Сахар должен составлять не более 10 процентов от употребляемых калорий ежесуточно.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх