Раздел: Медицина
Медики назвали эффективные продукты для продления молодости
Топ-10 продуктов против старения.
Хроническое воспаление и повреждение клеток свободными радикалами вызывают не только внешние признаки старения организма, но и разрушение внутренних органов и тканей.
Изнашивание человеческого тела изнутри гораздо пагубнее внешних дефектов в контексте качественного долголетия, поэтому молодость - это в первую очередь про образ жизни, а не про крем под глаза, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anywellmag.
Есть и хорошая новость: ваша пища может отсрочить процесс старения тела на клеточном уровне и нейтрализовать действие негативных факторов, способствующих увяданию систем и органов человека.
Представляем топ-10 продуктов, которые способствуют внутриклеточному процессу омоложения вашего организма:
1. Шоколад
Содержащийся в нём полифенол регулирует продолжительность жизни и ваш метаболизм. Он также защищает клетки от их уничтожения свободными радикалами, ускоряет процесс жиросжигания и помогает контролировать голод. Только не надо сейчас бежать за «Киндером»: всеми этими качествами обладает качественный шоколад с процентным содержанием какао‑продуктов не менее 70%.
2. Яйца
Яйца содержат важный компонент молодости клеток - сфинголипиды, которые делают вашу кожу наполненной, гладкой и натянутой.
Сфинголипиды также помогают регулировать важные нейротрансмиттеры, отвечающие за здоровье и функции мозга. Как результат: улучшение настроения, реакций, развитое критическое мышление и память.
3. Дикий лосось
Омега-3, которая содержится в лососе, подавляет процессы воспаления в организме и стимулирует самоомоложение некоторых клеток. Кроме того, доказано, что омега-3 помогает улучшить здоровье сердца и играет важную роль в защите клеток мозга.
Если берёте рыбу в консерве - убедитесь, что она не содержит токсичное соединение БФА (бисфенол А).
4. Цветная капуста
Содержит противораковые органические соединения сульфорафаны, которые запускают механизм уничтожения старых и аномальных белков организма. Они также препятствуют ухудшению зрения и действуют, как антиоксиданты. Для максимальной пользы ешьте капусту в сыром виде или приготовленной на пару.
5. Манго
1 плод манго содержит 122 миллиграмма витамина С. Он также является мощным источником зеаксантина - антиоксиданта, который помогает сохранить ваши глаза здоровыми, предотвращая развитие дистрофии сетчатки.
6. Говяжья печень
Содержит жизненно важный для молодости клеточных структур витамин D. В 100 г печени содержится 150 МЕ (при норме - 800 МЕ/сутки). Более того, витамин D играет решающую роль в регулировании иммунной системы. Важно выбирать субпродукты животного, которое содержалось в условиях свободного выпаса.
7. Авокадо
Этот продукт является источником полезных жиров, а также богат витаминами Е и К. Витамин Е является антиоксидантом, который защищает ткани организма от повреждений, вызванных свободными радикалами. Витамин К играет важную роль в свёртывании крови и помогает поддерживать прочность костей у пожилых людей.
8. Сыр
Содержит натуральный компонент спермидин, который способствует увеличению продолжительности жизни, помогает обратить вспять связанные с возрастом сердечные проблемы и улучшает память. Самое высокое содержание спермидина имеет сыр чеддер.
9. Бобовые
Бобовые богаты растительными химическими веществами сапонинами, которые стимулируют вашу иммунную систему и процессы самовосстановления в клетках. Исследования показывают, что они также могут снизить уровень холестерина и помочь вам контролировать уровень сахара в крови.
10. Квашенная капуста
Ферментированные продукты содержат полезные штаммы бактерий и пробиотики, которые способствуют пищеварению, а также инициируют восстановление клеток кишечника.
Сбалансированная здоровая диета поможет уменьшить ваш биологический возраст, и вы не только увидите, но и почувствуете, как станете моложе (даже если вам 25, начнёте «летать», как в 18).
Читайте также: Медики назвали овощ для продления жизни
А регулярное употребление вышеупомянутых продуктов поможет продлить это ощущение на долгие годы. Главное, помните: мера во всём.
Хроническое воспаление и повреждение клеток свободными радикалами вызывают не только внешние признаки старения организма, но и разрушение внутренних органов и тканей.
Изнашивание человеческого тела изнутри гораздо пагубнее внешних дефектов в контексте качественного долголетия, поэтому молодость - это в первую очередь про образ жизни, а не про крем под глаза, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anywellmag.
Есть и хорошая новость: ваша пища может отсрочить процесс старения тела на клеточном уровне и нейтрализовать действие негативных факторов, способствующих увяданию систем и органов человека.
Представляем топ-10 продуктов, которые способствуют внутриклеточному процессу омоложения вашего организма:
1. Шоколад
Содержащийся в нём полифенол регулирует продолжительность жизни и ваш метаболизм. Он также защищает клетки от их уничтожения свободными радикалами, ускоряет процесс жиросжигания и помогает контролировать голод. Только не надо сейчас бежать за «Киндером»: всеми этими качествами обладает качественный шоколад с процентным содержанием какао‑продуктов не менее 70%.
2. Яйца
Яйца содержат важный компонент молодости клеток - сфинголипиды, которые делают вашу кожу наполненной, гладкой и натянутой.
Сфинголипиды также помогают регулировать важные нейротрансмиттеры, отвечающие за здоровье и функции мозга. Как результат: улучшение настроения, реакций, развитое критическое мышление и память.
3. Дикий лосось
Омега-3, которая содержится в лососе, подавляет процессы воспаления в организме и стимулирует самоомоложение некоторых клеток. Кроме того, доказано, что омега-3 помогает улучшить здоровье сердца и играет важную роль в защите клеток мозга.
Если берёте рыбу в консерве - убедитесь, что она не содержит токсичное соединение БФА (бисфенол А).
4. Цветная капуста
Содержит противораковые органические соединения сульфорафаны, которые запускают механизм уничтожения старых и аномальных белков организма. Они также препятствуют ухудшению зрения и действуют, как антиоксиданты. Для максимальной пользы ешьте капусту в сыром виде или приготовленной на пару.
5. Манго
1 плод манго содержит 122 миллиграмма витамина С. Он также является мощным источником зеаксантина - антиоксиданта, который помогает сохранить ваши глаза здоровыми, предотвращая развитие дистрофии сетчатки.
6. Говяжья печень
Содержит жизненно важный для молодости клеточных структур витамин D. В 100 г печени содержится 150 МЕ (при норме - 800 МЕ/сутки). Более того, витамин D играет решающую роль в регулировании иммунной системы. Важно выбирать субпродукты животного, которое содержалось в условиях свободного выпаса.
7. Авокадо
Этот продукт является источником полезных жиров, а также богат витаминами Е и К. Витамин Е является антиоксидантом, который защищает ткани организма от повреждений, вызванных свободными радикалами. Витамин К играет важную роль в свёртывании крови и помогает поддерживать прочность костей у пожилых людей.
8. Сыр
Содержит натуральный компонент спермидин, который способствует увеличению продолжительности жизни, помогает обратить вспять связанные с возрастом сердечные проблемы и улучшает память. Самое высокое содержание спермидина имеет сыр чеддер.
9. Бобовые
Бобовые богаты растительными химическими веществами сапонинами, которые стимулируют вашу иммунную систему и процессы самовосстановления в клетках. Исследования показывают, что они также могут снизить уровень холестерина и помочь вам контролировать уровень сахара в крови.
10. Квашенная капуста
Ферментированные продукты содержат полезные штаммы бактерий и пробиотики, которые способствуют пищеварению, а также инициируют восстановление клеток кишечника.
Сбалансированная здоровая диета поможет уменьшить ваш биологический возраст, и вы не только увидите, но и почувствуете, как станете моложе (даже если вам 25, начнёте «летать», как в 18).
Читайте также: Медики назвали овощ для продления жизни
А регулярное употребление вышеупомянутых продуктов поможет продлить это ощущение на долгие годы. Главное, помните: мера во всём.
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