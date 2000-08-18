Раздел: Медицина
Медики назвали продукт, "убивающий" сердце
Это один из худших продуктов питания, который только может употреблять в пищу человек.
Кокосовое масло - это яд, как заявил авторитетный профессор из Гарварда. По его мнению, это один из худших продуктов питания, которые только можно употреблять в пищу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Доктор Карин Майклс из Гарварда, которая также занимается исследованиями в области опухолей в Университете Фрайбурга, во время своего выступления по немецкому телевидению назвала кокосовое масло чистым ядом. Доктор Майклс призналась аудитории, что это один из худших продуктов питания, который только может употреблять в пищу человек. Данное заявление вызвало очень ожесточённые дебаты среди специалистов в области здорового питания. Многие из них считают кокосы полезным для здоровья жиром, но даже Американская кардиологическая ассоциация призывает людей употреблять их с большой осторожностью.
В последние годы кокосовое масло стало набирать популярность. Кардиологи объясняют это его приятным вкусом, однако данный продукт вовсе не является полезным для наших артерий. Доктор Майклс утверждает, что кокосовое масло даже хуже смальца (жира, вытопленного из сала), когда-то бывшего хитом среди домохозяек 1950-х годов. Впоследствии было доказано, что он крайне вреден для здоровья человека. Однако опрос 2016 года показал, что не менее 70% американцев считают кокосовое масло полезным, а некоторые даже называют его одним из самых полезных в мире.
Читайте также: Медики назвали продукт, "убивающий" раковые клетки
Нашествие кокосового масла началось в начале 2000-х после того, как сразу два исследования ученых из Колумбийского университета показали полезное влияние среднецепочечных жирных кислот, которые содержатся в кокосах. Оказалось, что употреблявшие их люди худели быстрее остальных за счёт более оперативного сжигания жира. Впрочем, впоследствии результаты этих исследований были подвергнуты критике. Дело в том, что уровень среднецепочечных жирных кислот в кокосах составляет всего 14%, а участники тех самых исследований получали все 100% кислот с пищей.
Кокосовое масло - это яд, как заявил авторитетный профессор из Гарварда. По его мнению, это один из худших продуктов питания, которые только можно употреблять в пищу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Доктор Карин Майклс из Гарварда, которая также занимается исследованиями в области опухолей в Университете Фрайбурга, во время своего выступления по немецкому телевидению назвала кокосовое масло чистым ядом. Доктор Майклс призналась аудитории, что это один из худших продуктов питания, который только может употреблять в пищу человек. Данное заявление вызвало очень ожесточённые дебаты среди специалистов в области здорового питания. Многие из них считают кокосы полезным для здоровья жиром, но даже Американская кардиологическая ассоциация призывает людей употреблять их с большой осторожностью.
В последние годы кокосовое масло стало набирать популярность. Кардиологи объясняют это его приятным вкусом, однако данный продукт вовсе не является полезным для наших артерий. Доктор Майклс утверждает, что кокосовое масло даже хуже смальца (жира, вытопленного из сала), когда-то бывшего хитом среди домохозяек 1950-х годов. Впоследствии было доказано, что он крайне вреден для здоровья человека. Однако опрос 2016 года показал, что не менее 70% американцев считают кокосовое масло полезным, а некоторые даже называют его одним из самых полезных в мире.
Читайте также: Медики назвали продукт, "убивающий" раковые клетки
Нашествие кокосового масла началось в начале 2000-х после того, как сразу два исследования ученых из Колумбийского университета показали полезное влияние среднецепочечных жирных кислот, которые содержатся в кокосах. Оказалось, что употреблявшие их люди худели быстрее остальных за счёт более оперативного сжигания жира. Впрочем, впоследствии результаты этих исследований были подвергнуты критике. Дело в том, что уровень среднецепочечных жирных кислот в кокосах составляет всего 14%, а участники тех самых исследований получали все 100% кислот с пищей.
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