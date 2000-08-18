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Раздел: Медицина  
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Названо проверенное народное средство для очищения почек

Названо проверенное народное средство для очищения почекПольза петрушки для здоровья почек.

Почки являются одним из основных кровяных фильтров тела.

Они отвечают за устранение всего, в чем наш организм не нуждается, через мочу, сохраняя лишь те минералы и элементы, которые тело может использовать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье.

Однако функции почек выходят за пределы фильтрации: почки также регулируют артериальное давление, стимулируя выработку эритроцитов в нашей крови. Кроме того, они помогают осморегуляции.

Петрушка - это лекарственная трава, которая имеет большие преимущества для почек. Она помогает их укреплять, стимулируя их различные функции, а также предупреждает возникновение камня в почках.

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Она естественно очищает почки, а это значит, что регулярное потребление петрушки оптимизирует всю работу почек, от очистки до детоксикации. Петрушка также природный пищеварительный эффект, что делает ее идеальной для людей с медленным пищеварением или тех, кто нуждается в успокоения кишечной судороги.
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 Теги: петрушка, очищение почек

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Сегодня, 13:31 » Автор: Ирина Шевченко
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