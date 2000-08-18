» » Названы самые полезные продукты для сердечно-сосудистой системы
Раздел: Медицина  
0

Названы самые полезные продукты для сердечно-сосудистой системы

Названы самые полезные продукты для сердечно-сосудистой системыКакие продукты улучшают работу сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания в последнее время стали широко распространены. Причины различны: ежедневные стрессовые ситуации, плохая экологическая обстановка, неправильное питание. Врачи настаивают - для здоровой сердечно-сосудистой системы важно употреблять правильные продукты, которые положительно влияют на состояние сердца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.

Итак, чтобы сердце «не подкачало», нужно регулярно употреблять:

Лосось и жирная рыба
Рыбий жир, особенно омега-3 жирные кислоты, имеют решающее значение для поддержания здорового сердца. То есть жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, озерная форель и сардина, а также ракообразные, такие как омары, устрицы и кальмары, являются белковыми «бомбами» для здоровой сердечной диеты.

Овес и ячмень
Клеточные стенки овса и ячменя содержат особый тип растворимого волокна, называемый бета-глюкан, который обладает множеством положительных свойств. Исследования показывают, что он нормализует реакцию организма на инсулин и повышает иммунитет. Кроме того, вещества, содержащейся в овсе и ячмене, препятствуют загустению крови, понижают кровяное давление и помогают сохранить крепкими и здоровыми сосуды.

Зеленые овощи
Салат, шпинат, капуста и прочие зеленые овощи богаты витаминами A, C, E и K и содержат антиоксиданты, которые помогают выводить токсины из организма. Кроме того, они являются источниками кальция, магния и калия, необходимых для здоровья сердца.

Орехи и семечки
Необработанные семечки и орехи также содержат большое количество калия, магния и других минералов, которые, как уже говорилось, снижают кровяное давление. В частности, исследование показало, что фисташки помогают наладить сердечный ритм, кровяное давление и снизить холестерин.

Свекла
Свекла, оказывается, богата окисью азота, которая, как показывают исследования, может помочь открыть просвет кровеносных сосудов и, следовательно, снизить кровяное давление.

Кисломолочные продукты
Оказывается, молоко, сыр и йогурт могут помочь снизить кровяное давление. Об этом свидетельствуют проведенные исследования. Ученые обнаружили, что участники, которые ели йогурт по крайней мере пять раз в неделю, имели 20% снижение риска повышения кровяного давления.

Авокадо
Авокадо - богатый источник мононенасыщенных жирных кислот, который может нормализовать уровень холестерина. Также они помогают нормализовать уровень инсулина, что особенно важно для пациентов с диабетом.

Оливковое масло
Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами и, как показали исследования, снижает артериальное давление и уровень плохого холестерина.

Читайте также: Названы продукты, содержащие полезные жиры

Бобовые
Бобовые помогают сердцу благодаря высокому уровню растворимой клетчатки, которая, как известно, снижает уровень холестерина и триглицеридов в кровотоке.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, здоровье сердца

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:04 » Автор: Ирина Шевченко
     819
     0

Похожие новости по теме

Названы самые полезные продукты при аритмии Названы самые полезные продукты при аритмии

Добавьте в свой рацион эти продукты.

Медики назвали самые полезные продукты для здоровья сердца Медики назвали самые полезные продукты для здоровья сердца

Топ-10 продуктов, полезных для сердца.

Эти продукты особенно полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы Эти продукты особенно полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы

15 продуктов для здорового сердца.

Эти продукты особенно полезны для здоровья сердца Эти продукты особенно полезны для здоровья сердца

Здоровое сердце и сосуды: 10 полезных продуктов.

Названы самые полезные продукты для здоровья сердца Названы самые полезные продукты для здоровья сердца

Правильное питание продлит работу вашего сердца.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх