Раздел: Медицина
Названы самые полезные продукты для сердечно-сосудистой системы
Какие продукты улучшают работу сердца.
Сердечно-сосудистые заболевания в последнее время стали широко распространены. Причины различны: ежедневные стрессовые ситуации, плохая экологическая обстановка, неправильное питание. Врачи настаивают - для здоровой сердечно-сосудистой системы важно употреблять правильные продукты, которые положительно влияют на состояние сердца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.
Итак, чтобы сердце «не подкачало», нужно регулярно употреблять:
Лосось и жирная рыба
Рыбий жир, особенно омега-3 жирные кислоты, имеют решающее значение для поддержания здорового сердца. То есть жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, озерная форель и сардина, а также ракообразные, такие как омары, устрицы и кальмары, являются белковыми «бомбами» для здоровой сердечной диеты.
Овес и ячмень
Клеточные стенки овса и ячменя содержат особый тип растворимого волокна, называемый бета-глюкан, который обладает множеством положительных свойств. Исследования показывают, что он нормализует реакцию организма на инсулин и повышает иммунитет. Кроме того, вещества, содержащейся в овсе и ячмене, препятствуют загустению крови, понижают кровяное давление и помогают сохранить крепкими и здоровыми сосуды.
Зеленые овощи
Салат, шпинат, капуста и прочие зеленые овощи богаты витаминами A, C, E и K и содержат антиоксиданты, которые помогают выводить токсины из организма. Кроме того, они являются источниками кальция, магния и калия, необходимых для здоровья сердца.
Орехи и семечки
Необработанные семечки и орехи также содержат большое количество калия, магния и других минералов, которые, как уже говорилось, снижают кровяное давление. В частности, исследование показало, что фисташки помогают наладить сердечный ритм, кровяное давление и снизить холестерин.
Свекла
Свекла, оказывается, богата окисью азота, которая, как показывают исследования, может помочь открыть просвет кровеносных сосудов и, следовательно, снизить кровяное давление.
Кисломолочные продукты
Оказывается, молоко, сыр и йогурт могут помочь снизить кровяное давление. Об этом свидетельствуют проведенные исследования. Ученые обнаружили, что участники, которые ели йогурт по крайней мере пять раз в неделю, имели 20% снижение риска повышения кровяного давления.
Авокадо
Авокадо - богатый источник мононенасыщенных жирных кислот, который может нормализовать уровень холестерина. Также они помогают нормализовать уровень инсулина, что особенно важно для пациентов с диабетом.
Оливковое масло
Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами и, как показали исследования, снижает артериальное давление и уровень плохого холестерина.
Читайте также: Названы продукты, содержащие полезные жиры
Бобовые
Бобовые помогают сердцу благодаря высокому уровню растворимой клетчатки, которая, как известно, снижает уровень холестерина и триглицеридов в кровотоке.
Сердечно-сосудистые заболевания в последнее время стали широко распространены. Причины различны: ежедневные стрессовые ситуации, плохая экологическая обстановка, неправильное питание. Врачи настаивают - для здоровой сердечно-сосудистой системы важно употреблять правильные продукты, которые положительно влияют на состояние сердца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.
Итак, чтобы сердце «не подкачало», нужно регулярно употреблять:
Лосось и жирная рыба
Рыбий жир, особенно омега-3 жирные кислоты, имеют решающее значение для поддержания здорового сердца. То есть жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, озерная форель и сардина, а также ракообразные, такие как омары, устрицы и кальмары, являются белковыми «бомбами» для здоровой сердечной диеты.
Овес и ячмень
Клеточные стенки овса и ячменя содержат особый тип растворимого волокна, называемый бета-глюкан, который обладает множеством положительных свойств. Исследования показывают, что он нормализует реакцию организма на инсулин и повышает иммунитет. Кроме того, вещества, содержащейся в овсе и ячмене, препятствуют загустению крови, понижают кровяное давление и помогают сохранить крепкими и здоровыми сосуды.
Зеленые овощи
Салат, шпинат, капуста и прочие зеленые овощи богаты витаминами A, C, E и K и содержат антиоксиданты, которые помогают выводить токсины из организма. Кроме того, они являются источниками кальция, магния и калия, необходимых для здоровья сердца.
Орехи и семечки
Необработанные семечки и орехи также содержат большое количество калия, магния и других минералов, которые, как уже говорилось, снижают кровяное давление. В частности, исследование показало, что фисташки помогают наладить сердечный ритм, кровяное давление и снизить холестерин.
Свекла
Свекла, оказывается, богата окисью азота, которая, как показывают исследования, может помочь открыть просвет кровеносных сосудов и, следовательно, снизить кровяное давление.
Кисломолочные продукты
Оказывается, молоко, сыр и йогурт могут помочь снизить кровяное давление. Об этом свидетельствуют проведенные исследования. Ученые обнаружили, что участники, которые ели йогурт по крайней мере пять раз в неделю, имели 20% снижение риска повышения кровяного давления.
Авокадо
Авокадо - богатый источник мононенасыщенных жирных кислот, который может нормализовать уровень холестерина. Также они помогают нормализовать уровень инсулина, что особенно важно для пациентов с диабетом.
Оливковое масло
Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами и, как показали исследования, снижает артериальное давление и уровень плохого холестерина.
Читайте также: Названы продукты, содержащие полезные жиры
Бобовые
Бобовые помогают сердцу благодаря высокому уровню растворимой клетчатки, которая, как известно, снижает уровень холестерина и триглицеридов в кровотоке.
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