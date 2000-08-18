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Медики назвали неизвестную ранее причину ожирения

Медики назвали неизвестную ранее причину ожиренияНедосып вреден для здоровья.

Ученые выяснили, что нарушения сна изменяет обмен веществ и повышает способность тела накапливать жир.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Новые данные пополняют научные доказательства того, что недосыпание влияет на привычные ритмы природного часов, вызывая широкий спектр проблем со здоровьем: от заболеваний сердца к диабету.

Исследователь циркадных ритмов Университета Уппсала в Швеции Джонатан Кедернаес говорит, что его выводы проявляют «незаменимую роль», которую играет здоровый сон. Читайте также Business Insider: Диетическая кола обманывает мозг и вызывает увеличение веса

«Спать не означает только экономить энергию. Этот процесс имеет очень много функций», - сказал шведский ученый.

Предыдущие исследования Кедернаеса показало, что даже непродолжительный период лишения сна приводит к тому, что люди едят больше и склонны отдать предпочтение калорийной пищи. Новые же данные, которые собрал шведский ученый, указывают на то, что недосыпание напрямую влияет на обмен веществ и сбалансированность между мышечной массой и жиром в теле.

«Сама потеря сна сокращает количество протеинов в организме, а они ключевой компонент мышц», - сказал Кедернаес.

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Он отметил, что правильная диета и физические упражнения могут исправить ситуацию, отменив вредные последствия после периода бессонницы.
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 Теги: недосып, ожирение

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Сегодня, 16:46 » Автор: Ирина Шевченко
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