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Раздел: Медицина  
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В Украине запретили популярное обезболивающее

В Украине запретили популярное обезболивающееВсе аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

В Украине запретили реализацию, хранение и применение обезболивающего препарата "Ренальган-Биолик".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Ренальган-Биолик" раствор для инъекций 2 мл или 5 мл в ампулах №5, № 10 в пачке украинского производства", - сказано в документе.

Добавим, что данный препарат используется для симптоматического лечения болевого синдрома при спазмах гладкой мышечной ткани внутренних органов.

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Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
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 Теги: обезболивающее, запрет

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Сегодня, 17:59 » Автор: Ирина Шевченко
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