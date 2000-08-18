Диетолог напомнил, какая пища защищает от онкологии

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Зимняя погода не самая благоприятная для людей: скупые солнечные дни, холодает, и мы почти все время проводим в помещениях.

Салаты в нашей кухне занимают особое место, и почти у каждого есть свой любимый рецепт.

Для того, чтобы уменьшить риск заболевания онкологическими заболеваниями стоит просто включить в ваш рацион ряд продуктов. К таким продуктам относятся некоторые сорта капусты – брокколи, цветная и брюссельская. И такими же качествами владеют овощи семейства крестоцветных, они полны изотиоцианатов, а эти в свою очередь