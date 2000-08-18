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Раздел: Медицина  
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Диетолог напомнил, какая пища защищает от онкологии

Диетолог напомнил, какая пища защищает от онкологииЭти овощи буквально спасают ваш организм.

Известный украинский врач-диетолог Оксана Скиталинская, поделилась списком продуктов, которые помогут предотвратить развитие раковых опухолей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

"Иногда начинает казаться, что вокруг меня люди с онкологическими заболеваниями, те, которые на "химии", лучевой терапии или только готовятся к ней. Это не потому, что онкологических пациентов стало больше, просто диагностика стала лучше, и немало людей стали более ответственно относиться к ней. В конце концов, когда находишься в этой теме, то и сам чувствуешь к ней усиленный интерес", - рассказал Оксана Скиталинская, украинский врач-диетолог.

Эксперт признается, что для нее оказался странным тот факт, что люди часто лишают себя простых и полезных продуктов. В противовес загружаются вредными, тем самым навлекая на себе болезни. Причин онкозаболеваний очень много, но питание играет далеко не последнюю роль.

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Чтобы как можно больше обезопасить себя от рака, следует следить за своим рационом. Питание не должно быть высокоэнергетичным, с избыточным количеством жиров, таких как маргарин, жареная пища. Чрезмерное потребление мяса и мясных изделий, сладостей и сахара в чистом виде - злачное место для зарождения раковых клеток. А если к этому изобилию добавить малоподвижный образ жизни, то беда становится еще ближе.

Врач-диетолог настоятельно рекомендует всем включить в свой ежедневный рацион следующие продукты: бобовые, зелень, крестоцветные и разноцветные овощи (красная капуста, брокколи, красный лук), ягоды, куркума, семена льна. Это далеко не весь список. Чем больше в твоем рационе таких продуктов, тем щедрее благодарность твоего организма в виде отличного самочувствия.
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 Теги: диетолог, пища, онкология

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Сегодня, 18:17 » Автор: Едгар Букмирза
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