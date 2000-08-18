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Раздел: Медицина  
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Супрун развенчала главные мифы о зрении

Супрун развенчала главные мифы о зренииГенетика является одной из реальных причин, почему ухудшается зрение.

Часто родители в детстве говорили, что зрение портится из-за того, что дети близко сидят около экранов телевизора. Но на самом ли деле это так?

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла распространенные мифы о здоровье глаз.

Физиологическая причина близорукости – неправильный размер глазного яблока и дефекты системы фокусировки. На ухудшение зрения не влияет чтение книги или сидение перед экраном.

Ученые не нашли никакой связи между близорукостью и временем, которое провели люди за мониторами гаджетов. А сухость глаз или удвоение объектов не влияют на развитие болезней глаз. Это называется компьютерный зрительный синдром. О том, как уберечь глаза от этого синдрома, читайте здесь.

К тому же, не доказан вред смотреть в мониторы в темноте, соответственно, чтение при плохом освещении или лежа. Зрение можно ухудшить, если ребенок сидит на задней парте. Супрун советует сажать детей, которые имеют не поддаюющиеся коррекции недостатки зрения, за первые парты.

Всем известно о пользе витамина А (морковь) в функционировании сетчатки, а его дефицит может привести к ухудшению зрения. Однако отсутствие этого витамина должно быть очень большой, чтобы это могло повлиять на зрение. К тому же, при нарушениях зрения, не следует потреблять морковь килограммами, поскольку это неэффективно.

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Супрун отметила, что никакие биологически активные добавки и фитопрепараты тоже не будут иметь никакого эффекта.

Чтобы уменьшить риски ухудшения зрения, необходимо отказаться от вредных привычек, следить за весом, полноценно питаться и спать, ходить на прогулки.

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 Теги: Супрун, зрение, мифы

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Сегодня, 19:30 » Автор: Едгар Букмирза
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