Раздел: Медицина
Медики раскрыли полезные свойства оливок
Они действительно очень полезны для нас.
Оливки - это невероятно полезные продукты, правда, на любителя. Есть огромное количество ненавистников этого овоща, а зря. Ведь их польза практически бесценна.
Одно из новых полезных свойств открыли недавно ученые из университета Барселоны. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Испанские ученые заявили, что оливки прекрасно помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями. Они провели собственное исследование, которое и помогло научные специалистам прийти к такому выводу.
Выяснилось, что употребление в пищу данного продукта помогает организму бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки и груди. Этому есть логичное объяснение и оно кроется в кожуре. Дело в том, что в кожуре оливок содержится порядка 80 процентов маслиновой кислоты, которая способна уничтожить раковые клетки. Кроме того, она задерживает развитие опухоли. Также, по словам экспертов, в оливках содержится витамин Е. Он оказывает положительное влияние на работу головного мозга, легких и выработку кровяных телец.
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Отметим, что калорийность оливок составляет 115 килокалорий на 100 граммов продукта. Оливки также богаты белками, пектинами, сахарами, витаминами группы В,С, Е, Р-активными катехинами. Кроме этого, в оливках содержится соли калия, фосфора, железа и других полезных элементов.
Ежедневное употребление оливок снижает риск заболеваний сердца, сосудистой системы, стенокардии, инфарктов, рака. Секрет популярности оливкового масла заключается в том, что в плодах оливкового дерева содержится такой тип жирных кислот (а именно, кислоты ненасыщенные), которые уменьшают уровень вредного холестерина, не влияя на содержание полезной его разновидности.
По словам ученых, в оливках есть все полезные и необходимые человеку вещества и витамины. Поэтому людям рекомендуют включить в свой рацион эти продукты.
Оливки - это невероятно полезные продукты, правда, на любителя. Есть огромное количество ненавистников этого овоща, а зря. Ведь их польза практически бесценна.
Одно из новых полезных свойств открыли недавно ученые из университета Барселоны. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Испанские ученые заявили, что оливки прекрасно помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями. Они провели собственное исследование, которое и помогло научные специалистам прийти к такому выводу.
Выяснилось, что употребление в пищу данного продукта помогает организму бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки и груди. Этому есть логичное объяснение и оно кроется в кожуре. Дело в том, что в кожуре оливок содержится порядка 80 процентов маслиновой кислоты, которая способна уничтожить раковые клетки. Кроме того, она задерживает развитие опухоли. Также, по словам экспертов, в оливках содержится витамин Е. Он оказывает положительное влияние на работу головного мозга, легких и выработку кровяных телец.
Читайте также: Ученые раскрыли новые полезные свойства кофе
Отметим, что калорийность оливок составляет 115 килокалорий на 100 граммов продукта. Оливки также богаты белками, пектинами, сахарами, витаминами группы В,С, Е, Р-активными катехинами. Кроме этого, в оливках содержится соли калия, фосфора, железа и других полезных элементов.
Ежедневное употребление оливок снижает риск заболеваний сердца, сосудистой системы, стенокардии, инфарктов, рака. Секрет популярности оливкового масла заключается в том, что в плодах оливкового дерева содержится такой тип жирных кислот (а именно, кислоты ненасыщенные), которые уменьшают уровень вредного холестерина, не влияя на содержание полезной его разновидности.
По словам ученых, в оливках есть все полезные и необходимые человеку вещества и витамины. Поэтому людям рекомендуют включить в свой рацион эти продукты.
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