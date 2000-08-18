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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, какой продукт снизит уровень холестерина

Медики рассказали, какой продукт снизит уровень холестеринаЛетний инжир вам прекрасно подойдет.

Еще один летний продукт – инжир. Его огромный плюс в невероятной пользе для здоровья человека. Однако, инжир капризен в транспортировке, а в нашем климате он не растет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Поэтому чтобы получить максимальную пользу от этой ягоды, ее следует тщательно выбирать.

Удивительно, но на одном инжирном дереве могут расти как съедобные, так и не съедобные плоды. Цветет инжир несколько раз в год, и лишь в августе и осенних месяцах вырастает инжир, который можно употреблять.

Инжир еще называют винной ягодой, смоквой и фигой. Именно листьями этого растения прикрывали свою наготу Адам и Ева.

Инжир – растение неприхотливое, растет в любой почве и при любых условиях, а урожай дает огромный. Дерево инжира живет до 300 лет. Ягоды инжира имеют разную форму, размер, цвет и вкус. Чем мельче ягода, тем она ароматней и вкуснее.

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Инжир содержит витамины, минеральные вещества, пищевые волокна, сахара и крахмал. Среди витаминов – А, В1, В2, РР, Е и бета-каротин. Среди важных минеральных веществ – железо, калий, кальций, магний, фосфор и натрий.

Благодаря низкой калорийности, инжир тем не менее очень сытен и способен утолить голод, не вызывая при этом чувства жажды. Инжир используют для лечения горла, кашля и снижения высокой температуры, заварив его с горячим молоком.

Употребляют инжир и при таких заболеваниях, как тромбоз вен, тахикардия, анемия и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он способен нормализовать сердечный ритм и избавить от тяжелый симптомов бронхиальной астмы.

Из-за высокого содержания калия инжир употребляют для профилактики невралгий. Железо в составе плодов полезно для детского организма. Эфирное масло листьев инжира обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Инжир снижает уровень холестерина в крови и действует как мягкое слабительное средство.

Из-за высокого содержания сахара инжир нежелателен при диабете, а также подагре. Также если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, инжир может вам не подойти из-за высокого содержания клетчатки и возможного ее воздействия на организм.
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 Теги: медики, холестерин, инжир

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Сегодня, 22:33 » Автор: Едгар Букмирза
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