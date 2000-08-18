Медики предупредили, чего не стоит делать перед сном

На качество сна влияет множество факторов – от режима дня и состояния здоровья до того, что вы делаете перед тем, как лечь спать.



Некоторые занятия не стоит делать в вечернее время, ведь они обязательно негативно повлияют на его качество, пишет интернет-издание



1. Не стоит пить много воды – употребление большого количества воды перед сном заставит несколько раз подняться с кровати и сходить в туалет или вызовет отеки на лице и теле на следующий день.



2. Не ешьте перед сном тяжелой, жирной и калорийной пищи. Тяжелые продукты, требующие длительного усвоения можно потреблять как минимум за 4:00 до сна. Ведь пищеварительная система не может полноценно функционировать при горизонтальном расположении тела, это может привести к несварение.



3. Принимать кофеин тоже не стоит. Это сильный стимулятор для нервной системы. Привычка пить кофе перед сном приведет к расстройству цикла сна и бодрствования. Кофеин присутствует и в черном чае, энергетических напитках и шоколаде.



4. Не принимайте часто снотворное. При хронической бессоннице лекарственную терапию должен назначать врач. Самолечение и частый прием снотворных препаратов приведет к привыканию и проявления побочных свойств.



5. Употреблять алкоголь тоже не стоит. Сонливость после употребления алкоголя - это иллюзия, его действие на организм схожа с кофеином. Во время сна мозг человека систематизирует полученную за день информацию, а также небольшое количество алкоголя может вызвать нарушения памяти.



6. В свободное время многие любят поиграть в видеоигры на смартфоне или компьютере, чтобы расслабиться, но не перед сном. Игра привлекает все ресурсы головного мозга, после нее мозга будет сложно успокоиться и настроиться на сон.



7. Сидеть в соцсетях перед сном тоже не стоит. Свет от экрана смартфона или монитора мешает организму настроиться на сон, поэтому использование электронных устройств непосредственно перед сном будет плохой идеей.



8. Если вопрос не требует немедленного решения, его лучше перенести на утро. Мысли о работе не способствуют расслаблению, они отвлекают от сна, поэтому не стоит проверять рабочую почту и отвечать на сообщения перед сном.



9. Фильмы ужасов придуманы для того, чтобы вызвать у человека определенный спектр эмоций. Если смотреть кошмары перед сном, то пострадает не только качество сна, но и психика в целом - повышенная тревожность, зарождение фобий, панические атаки.



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10. Спорт перед сном – не лучшая идея. Тренировки должны завершиться как минимум за 3:00 до сна.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Некоторые занятия не стоит делать в вечернее время, ведь они обязательно негативно повлияют на его качество, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua 1. Не стоит пить много воды – употребление большого количества воды перед сном заставит несколько раз подняться с кровати и сходить в туалет или вызовет отеки на лице и теле на следующий день.2. Не ешьте перед сном тяжелой, жирной и калорийной пищи. Тяжелые продукты, требующие длительного усвоения можно потреблять как минимум за 4:00 до сна. Ведь пищеварительная система не может полноценно функционировать при горизонтальном расположении тела, это может привести к несварение.3. Принимать кофеин тоже не стоит. Это сильный стимулятор для нервной системы. Привычка пить кофе перед сном приведет к расстройству цикла сна и бодрствования. Кофеин присутствует и в черном чае, энергетических напитках и шоколаде.4. Не принимайте часто снотворное. При хронической бессоннице лекарственную терапию должен назначать врач. Самолечение и частый прием снотворных препаратов приведет к привыканию и проявления побочных свойств.5. Употреблять алкоголь тоже не стоит. Сонливость после употребления алкоголя - это иллюзия, его действие на организм схожа с кофеином. Во время сна мозг человека систематизирует полученную за день информацию, а также небольшое количество алкоголя может вызвать нарушения памяти.6. В свободное время многие любят поиграть в видеоигры на смартфоне или компьютере, чтобы расслабиться, но не перед сном. Игра привлекает все ресурсы головного мозга, после нее мозга будет сложно успокоиться и настроиться на сон.7. Сидеть в соцсетях перед сном тоже не стоит. Свет от экрана смартфона или монитора мешает организму настроиться на сон, поэтому использование электронных устройств непосредственно перед сном будет плохой идеей.8. Если вопрос не требует немедленного решения, его лучше перенести на утро. Мысли о работе не способствуют расслаблению, они отвлекают от сна, поэтому не стоит проверять рабочую почту и отвечать на сообщения перед сном.9. Фильмы ужасов придуманы для того, чтобы вызвать у человека определенный спектр эмоций. Если смотреть кошмары перед сном, то пострадает не только качество сна, но и психика в целом - повышенная тревожность, зарождение фобий, панические атаки.10. Спорт перед сном – не лучшая идея. Тренировки должны завершиться как минимум за 3:00 до сна.



