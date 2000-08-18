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Раздел: Медицина  
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Названы основные вещи, которые не стоит делать в душе

Названы основные вещи, которые не стоит делать в душеНельзя долго принимать душ

Во время банных процедур многие люди делают некоторые действия на автомате, не задумываясь о том, что принимать душ следует по правилам. Тогда и самочувствие, и здоровье будут в полном порядке, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Именно поэтому нужно отказаться от этих вещей.

1. Включать слишком горячую воду

Высокая температура вода плохо влияет на кожу – она теряет влагу и начинает шелушиться. Во время мытья смывается много жира, поэтому эпидермис начинает интенсивно его производить. Также горячая вода усиливает приток крови и возникает покраснение кожи. Оптимально, когда температура воды составляет 34 градуса.

2. Долго принимать душ

Даже если вы моетесь водой с оптимальной температурой, принятие душа не должно продолжаться долго. Существует риск пересушить кожу, а также это может привести к возникновению прыщей. Оптимально, когда вы принимаете душ 10-15 минут.

3. Пользоваться дешевыми гелями и шампунями

Если вы пытаетесь сэкономить на средствах для ухода за телом и кожей головы, то задумайтесь о том, содержат ли они полезные вещества. Лучше выбирать шампуни с натуральными компонентами, которые являются более дорогими.

4. Долго использовать мочалку

Этот предмет очень редко меняют, ошибочно полагая, что он не слишком загрязняется. Однако она накапливает остатки отмершей кожи, скрабы, остаток гелей для душа. Лучше менять мочалку раз в полгода.

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5. Заниматься сексом

Душ не является подходящим местом для занятия сексом. Все потому, что скользкий пол, постоянно текущая вода и очень мало места для маневра могут привести к травмам и нанести другой вред для организма.

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 Теги: душ, вода

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Сегодня, 07:45 » Автор: Татьяна Ларина
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