Раздел: Медицина
Назван один из самых полезных напитков для печени
Чем полезна лимонная вода.
Знаменитости и натуропаты не начнут свой день, не выпив стакан лимонной воды. Вот что эта привычка может сделать (или не сделать) для вашего здоровья.
В этой статье собраны факты, которые рассказывают, в чем преимущество лимонной воды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Помощь в снижении веса
Лимонная вода должна стать для вас лучшим другом. Полифенолы, содержащиеся в цитрусовых плодах, могут помочь в снижении аппетита. Если вы выпьете один стакан перед едой, то наполните желудок и сможете съесть намного меньше, чем обычно.
Лимонная вода также является здоровым вариантом напитка, способным заменить ваш утренний стакан апельсинового сока, ведь она содержит аналогичное количество калорий, но в ней отсутствуют углеводы.
Лимон – помощник при простуде
Витамин С, который содержится в цитрусовых, помогает восстановить вашу иммунную систему. Но одно из преимуществ лимонной воды – она помогает предотвратить инфекцию.
Все потому, что кислотная среда в желудке служит барьером, сдерживающим патогенные микроорганизмы, которые и вызывают болезнь. А благодаря фитонутриентам, содержащимся в плодах, вы насытите свой организм антиоксидантами.
Лимонная вода помогает пищеварению
Другое преимущество лимонной воды в том, что она помогает усвоить еду. Цитрусовые флавоноиды помогают кислоте в желудке при расщеплении пищи, что может улучшить ее усвоение. Это помогает предотвратить развитие атрофического гастрита.
Богатый источник витамина С
Цитрусовые являются отличным источником витамина С. Всего ¼ часть стакана лимонного сока дает 23,6 мг этого органического соединения, что составляет треть рекомендуемой суточной нормы для женщин и четверть для мужчин.
Лимонная вода обеспечивает гидратацию
Гидратация не является прямым преимуществом самих свойств лимона. Однако если вы добавите немного свежевыжатого сока в бутылку с водой, то будете чаще чувствовать жажду.
Жидкости в целом обеспечивают гидратацию, но не все люди пьют достаточное количество воды в день, предпочитая заменять ее соком, чаем и кофе. Проведите один тест, обратив внимание на цвет своей мочи. Если она желтая или темная, то вам необходимо пить больше воды.
Предотвращает старение
Витамин С в лимонном соке может также помочь вашей коже. Добавьте сок в воду, чтобы наслаждаться тем, как ваши морщины начинают разглаживаться. Витамин С оказывает сильное воздействие на коллаген, который является основной составляющей соединительной ткани под кожей.
Помните, что ваша кожа является органом, и гидратация помогает ему функционировать в лучшем виде.
Улучшает функционирование печени
Другое преимущество лимонной воды в том, что она помогает вашей печени лучше выполнять свою работу. Цитрусовые флавоноиды защищают этот орган от токсинов и уменьшают количество жира, который откладывается на нем в течение жизни. Вода с соком лимона помогает защитить печень от жировых заболеваний.
Увеличивает уровень калия
Калий обычно ассоциируется с бананами, но, как оказалось, лимоны также являются хорошим источником этого элемента. Он необходим для здорового обмена веществ и передачи нервных импульсов.
Калий является электролитом, который помогает проводить электричество по всему организму. Эта нервно-мышечная коммуникация помогает скелетно-мышечной функции, предотвращает спазм мышц.
Делает походы в туалет регулярными
Увеличение потребления жидкостей может способствовать регулярным походам в туалет и предотвращению запоров. Если вы добавите лимонный сок в воду, то будете чаще ощущать жажду.
Старайтесь тщательно выжимать сок из цитрусовых, чтобы в стакан попали мякоть и цедра. Так в организм будет попадать дополнительная клетчатка, которая также борется с застоями каловых масс.
Предотвращает появление камней в почках
Камни в почках часто являются результатом обезвоживания, поэтому одно из преимуществ лимонной воды заключается в том, что она помогает улучшить работу всей мочевыделительной системы и предупредить осаждение солей кальция.
Освежает дыхание
Когда дело доходит до личной гигиены, лимонная вода может помочь освежить и очистить полость вашего рта. Цитрусовый сок уменьшает рост бактерий на слизистой оболочке рта, которые являются виновниками неприятного запаха. Единственная проблема – лимонный сок может со временем разрушать эмаль ваших зубов, поэтому пейте такую воду с помощью трубочки.
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Форсирует метаболизм
Вода с лимоном – это отличное дополнение к вашим утренним процедурам, потому что она улучшает метаболизм, помогая вам поддерживать здоровый вес и быть активным весь день. Избавиться от лишних килограммов также помогает регулярная гидратация. Рекомендуется пить охлажденную воду.
Все просто: организм не будет перерабатывать холодную жидкость, пока не нагреет ее до средней температуры тела. За это время ему придется расходовать лишнюю энергию. Но будьте осторожны, употребляя охлажденную воду, чтобы не сталкиваться с болью в горле.
Знаменитости и натуропаты не начнут свой день, не выпив стакан лимонной воды. Вот что эта привычка может сделать (или не сделать) для вашего здоровья.
В этой статье собраны факты, которые рассказывают, в чем преимущество лимонной воды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Помощь в снижении веса
Лимонная вода должна стать для вас лучшим другом. Полифенолы, содержащиеся в цитрусовых плодах, могут помочь в снижении аппетита. Если вы выпьете один стакан перед едой, то наполните желудок и сможете съесть намного меньше, чем обычно.
Лимонная вода также является здоровым вариантом напитка, способным заменить ваш утренний стакан апельсинового сока, ведь она содержит аналогичное количество калорий, но в ней отсутствуют углеводы.
Лимон – помощник при простуде
Витамин С, который содержится в цитрусовых, помогает восстановить вашу иммунную систему. Но одно из преимуществ лимонной воды – она помогает предотвратить инфекцию.
Все потому, что кислотная среда в желудке служит барьером, сдерживающим патогенные микроорганизмы, которые и вызывают болезнь. А благодаря фитонутриентам, содержащимся в плодах, вы насытите свой организм антиоксидантами.
Лимонная вода помогает пищеварению
Другое преимущество лимонной воды в том, что она помогает усвоить еду. Цитрусовые флавоноиды помогают кислоте в желудке при расщеплении пищи, что может улучшить ее усвоение. Это помогает предотвратить развитие атрофического гастрита.
Богатый источник витамина С
Цитрусовые являются отличным источником витамина С. Всего ¼ часть стакана лимонного сока дает 23,6 мг этого органического соединения, что составляет треть рекомендуемой суточной нормы для женщин и четверть для мужчин.
Лимонная вода обеспечивает гидратацию
Гидратация не является прямым преимуществом самих свойств лимона. Однако если вы добавите немного свежевыжатого сока в бутылку с водой, то будете чаще чувствовать жажду.
Жидкости в целом обеспечивают гидратацию, но не все люди пьют достаточное количество воды в день, предпочитая заменять ее соком, чаем и кофе. Проведите один тест, обратив внимание на цвет своей мочи. Если она желтая или темная, то вам необходимо пить больше воды.
Предотвращает старение
Витамин С в лимонном соке может также помочь вашей коже. Добавьте сок в воду, чтобы наслаждаться тем, как ваши морщины начинают разглаживаться. Витамин С оказывает сильное воздействие на коллаген, который является основной составляющей соединительной ткани под кожей.
Помните, что ваша кожа является органом, и гидратация помогает ему функционировать в лучшем виде.
Улучшает функционирование печени
Другое преимущество лимонной воды в том, что она помогает вашей печени лучше выполнять свою работу. Цитрусовые флавоноиды защищают этот орган от токсинов и уменьшают количество жира, который откладывается на нем в течение жизни. Вода с соком лимона помогает защитить печень от жировых заболеваний.
Увеличивает уровень калия
Калий обычно ассоциируется с бананами, но, как оказалось, лимоны также являются хорошим источником этого элемента. Он необходим для здорового обмена веществ и передачи нервных импульсов.
Калий является электролитом, который помогает проводить электричество по всему организму. Эта нервно-мышечная коммуникация помогает скелетно-мышечной функции, предотвращает спазм мышц.
Делает походы в туалет регулярными
Увеличение потребления жидкостей может способствовать регулярным походам в туалет и предотвращению запоров. Если вы добавите лимонный сок в воду, то будете чаще ощущать жажду.
Старайтесь тщательно выжимать сок из цитрусовых, чтобы в стакан попали мякоть и цедра. Так в организм будет попадать дополнительная клетчатка, которая также борется с застоями каловых масс.
Предотвращает появление камней в почках
Камни в почках часто являются результатом обезвоживания, поэтому одно из преимуществ лимонной воды заключается в том, что она помогает улучшить работу всей мочевыделительной системы и предупредить осаждение солей кальция.
Освежает дыхание
Когда дело доходит до личной гигиены, лимонная вода может помочь освежить и очистить полость вашего рта. Цитрусовый сок уменьшает рост бактерий на слизистой оболочке рта, которые являются виновниками неприятного запаха. Единственная проблема – лимонный сок может со временем разрушать эмаль ваших зубов, поэтому пейте такую воду с помощью трубочки.
Читайте также: Назван один из самых полезных продуктов для мужского здоровья
Форсирует метаболизм
Вода с лимоном – это отличное дополнение к вашим утренним процедурам, потому что она улучшает метаболизм, помогая вам поддерживать здоровый вес и быть активным весь день. Избавиться от лишних килограммов также помогает регулярная гидратация. Рекомендуется пить охлажденную воду.
Все просто: организм не будет перерабатывать холодную жидкость, пока не нагреет ее до средней температуры тела. За это время ему придется расходовать лишнюю энергию. Но будьте осторожны, употребляя охлажденную воду, чтобы не сталкиваться с болью в горле.
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