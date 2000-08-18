Раздел: Медицина
Назван эффективный продукт для профилактики онкозаболеваний
Также он снижает риск развития атеросклероза.
Томатный соус снижает риск развития рака желудка и кишечника.
Это установили сотрудники Политехнического университета Валенсии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.
Ученых интересовало, как томаты влияют на тело человека, если употреблять их в сыром виде и после термической обработки. Выяснилось: тушеные помидоры, добавляемые в соусы, гораздо полезнее, ведь в процессе термической обработки они сохраняют ликопин.
Данное вещество усиливает действие пробиотиков, стимулирует рост полезных бактерий, которые имеют благотворное действие на микрофлору кишечника. Ликопин - пигмент красного цвета, в большом количестве содержится в помидорах. Это общепризнанный антиоксидант, а, значит, спасает клетки от действия свободных радикалов (имеет противораковые свойства).
Читайте также: Назван эффективный продукт для профилактики тромбоза
Также он предотвращает окисление холестерина, снижая риск развития атеросклероза. Как показали наблюдения, томатный соус может реально замедлить распространение раковых клеток, так и в принципе возникновения рака желудка и кишечника.
Томатный соус снижает риск развития рака желудка и кишечника.
Это установили сотрудники Политехнического университета Валенсии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.
Ученых интересовало, как томаты влияют на тело человека, если употреблять их в сыром виде и после термической обработки. Выяснилось: тушеные помидоры, добавляемые в соусы, гораздо полезнее, ведь в процессе термической обработки они сохраняют ликопин.
Данное вещество усиливает действие пробиотиков, стимулирует рост полезных бактерий, которые имеют благотворное действие на микрофлору кишечника. Ликопин - пигмент красного цвета, в большом количестве содержится в помидорах. Это общепризнанный антиоксидант, а, значит, спасает клетки от действия свободных радикалов (имеет противораковые свойства).
Читайте также: Назван эффективный продукт для профилактики тромбоза
Также он предотвращает окисление холестерина, снижая риск развития атеросклероза. Как показали наблюдения, томатный соус может реально замедлить распространение раковых клеток, так и в принципе возникновения рака желудка и кишечника.
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