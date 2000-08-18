» » Назван эффективный продукт для профилактики онкозаболеваний
Раздел: Медицина  
0

Назван эффективный продукт для профилактики онкозаболеваний

Назван эффективный продукт для профилактики онкозаболеванийТакже он снижает риск развития атеросклероза.

Томатный соус снижает риск развития рака желудка и кишечника. 

Это установили сотрудники Политехнического университета Валенсии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.

Ученых интересовало, как томаты влияют на тело человека, если употреблять их в сыром виде и после термической обработки. Выяснилось: тушеные помидоры, добавляемые в соусы, гораздо полезнее, ведь в процессе термической обработки они сохраняют ликопин.

Данное вещество усиливает действие пробиотиков, стимулирует рост полезных бактерий, которые имеют благотворное действие на микрофлору кишечника. Ликопин - пигмент красного цвета, в большом количестве содержится в помидорах. Это общепризнанный антиоксидант, а, значит, спасает клетки от действия свободных радикалов (имеет противораковые свойства).

Читайте также: Назван эффективный продукт для профилактики тромбоза

Также он предотвращает окисление холестерина, снижая риск развития атеросклероза. Как показали наблюдения, томатный соус может реально замедлить распространение раковых клеток, так и в принципе возникновения рака желудка и кишечника.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: томатный соус, профилактика рака

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:07 » Автор: Ирина Шевченко
     497
     0

Похожие новости по теме

Ученые назвали продукт, который улучшит работу кишечника Ученые назвали продукт, который улучшит работу кишечника

Ученые изучали взаимодействие кишечных бактерий Lactobacillus reuteri и антиоксидантов.

Этот популярный продукт может улучшить работу кишечника Этот популярный продукт может улучшить работу кишечника

Ученые отмечают, что томатные соусы и пасты богаты на антиоксиданты

Назван эффективный продукт при дисбактериозе Назван эффективный продукт при дисбактериозе

Клюква - невероятно полезная ягода.

Этот популярный напиток снижает риск возникновения рака желудка Этот популярный напиток снижает риск возникновения рака желудка

Регулярное употребление молока снижает риск возникновения рака желудка, утверждают японские исследователи из Университета Нагоя.

Назван продукт, снижающий риск рака простаты Назван продукт, снижающий риск рака простаты

Такими свойствами обладают томаты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх