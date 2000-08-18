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Раздел: Медицина  
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Назван один из самых полезных продуктов для мужского здоровья

Назван один из самых полезных продуктов для мужского здоровьяУченые назвали истинную пользу креветок.

Состав креветок богат легкоусвояемыми белками, содержащими множество необходимых человеческому организму аминокислот.

Не многие знают, что креветки обладают не только нежным приятным вкусом, а и массой полезных свойств, необходимых для поддержания здоровья человека, сообщает healthystyle.

Врачи рекомендуют налегать на креветки, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем.

Малоизвестные полезные свойства креветок:

1. Очищение сосудов. Эксперты уверенны, что креветки негативно влияют на холестериновые клетки и другие виды токсических для организма веществ. Поэтому их советуют употреблять чаще, чтобы кровеносная система работала без перебоев.

2. Укрепление иммунитета. В медицинской практике было установлено, что регулярное употребление креветок улучшает состояние иммунной системы, активизируя ее процессы. В итоге, человек, любящий креветки, обеспечивает себе крепкий иммунитет и реже болеет простудными заболеваниями.

3. Помощь в похудении. Креветки - отличный источник белка, а это вещество быстро утоляет голод и возможность сорваться с диеты сокращается.

4. Повышение потенции. Практически все морепродукты относятся к группе афродизиаков, креветки - не исключение. По мнению медиков, особенно они полезны мужчинам с ослабленной потенцией.

5. Успокоение. Благодаря порции креветок или любого блюда, приготовленного с этим продуктом, можно успокоить свои нервы. Еще лучше кушать креветки в качестве профилактики стрессов, депрессий и других недугов психики, вызванных «растрепанными» нервами.

6. Улучшение состояния кожи, волос и ногтей. Креветки способны повлиять на внешний вид человека, потому что являются природным антиоксидантом, который восстанавливает все внутренние обменные процессы и предупреждает преждевременное старение организма.

7. Нормализация работы щитовидной железы и, как следствие, налаженное производство гормонов. В креветках содержится много йода, который необходим для полноценной работы щитовидки и эндокринной системы в целом.

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Креветки являются мега-полезным продуктом, но, к сожалению, их стоимость слишком высока для многих. В любом случае медики не рекомендуют экономить на своем здоровье и если возможность покупать креветки пару раз в неделю у вас есть, то не отказывайте себе и своему организму в удовольствии. Тем более, что креветки - абсолютно гипоаллергенный продукт.
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 Теги: креветки, польза для здоровья

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Сегодня, 15:54 » Автор: Ирина Шевченко
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