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Раздел: Медицина  
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Врачи объяснили, почему не стоит пить воду во время еды

Врачи объяснили, почему не стоит пить воду во время едыЛучше пить до или после еды, но никак не в процессе.

Врачи установили: если запивать продукты водой, это даст больший всплеск уровня сахара в крови, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Это было установлено в ходе эксперимента. Добровольцы ели пончики, запивая или не запивая их водой. При этом производилась оценка уровня сахара в крови до и после.

Оказалось, люди, запивавшие пончики водой, имели значительно выше концентрацию сахара в крови после еды (уровень сахара поднимался почти в два раза быстрее, чем у остальных). Причина в том, что вода помогает абсорбироваться сахару. Поэтому лучше пить до или после еды, но никак не в процессе.

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Причем, выводы актуальны не только для сладких или калорийных продуктов. Они касаются любых продуктов. Если выпивать воду за 30 минут до еды, то подъем уровня сахара будет самым малым, хотя, конечно, выше, чем при полном отказе от воды. Это подтверждает эксперимен
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 Теги: вода, еда

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Сегодня, 22:05 » Автор: Татьяна Ларина
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