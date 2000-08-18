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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, кому противопоказано худеть

Медики рассказали, кому противопоказано худетьНе стоит садиться на диету женщинам, которые кормят детей

Некоторым людям категорически противопоказано худеть, поскольку это может привести к негативным последствиям для здоровья, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Кому нельзя худеть:

1) Детям

Даже если они имеют лишний вес, то их нужно перевести на здоровую еду, но худеть им нельзя. Все потому, что организм ребенка только формируется, следовательно, требует полезные элементы пищи.

2) Беременным

Во время формирования ребенка в утробе матери категорически нельзя худеть. Рацион матери должен быть полноценным. Похудение может привести к проблемам во время развития малыша.

3) Пожилым людям

Похудение для пожилых людей ничем хорошим не закончится. В рационе пожилых людей должны быть витамины, макро - и микроэлементы, которые помогут увеличить продолжительность жизни.

4) Женщинам на грудном вскармливании

С молоком матери ребенок получает только самые полезные элементы и витамины. Поэтому не стоит отказываться от высококалорийных продуктов.

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5) Людям с различными заболеваниями

Нельзя худеть людям, которые перенесли операции, страдают от сахарного диабета, онкологии, имеют проблемы с мочеполовой системой.

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 Теги: похудение, здоровье

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Сегодня, 23:20 » Автор: Татьяна Ларина
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