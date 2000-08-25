Названы самые важные медицинские обследования

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Диспансеризация – каждый год. Чем быстрее определить и диагностировать заболевание, там легче его вылечить – эта истина известна всем. Так вот чтобы избежать усугубления болезней, необходимо узнавать об изменениях в организме вовремя, для этого следует проходить ежегодную общую диспансеризацию. Необходимо каждый год сдавать