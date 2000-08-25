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Раздел: Медицина  
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Названы самые важные медицинские обследования

Названы самые важные медицинские обследования Эти проверки здоровья рекомендуется проходить ежегодно.

Очень часто люди пренебрегают своевременным посещением докторов. На фоне этого растет статистика заболеваний, которые диагностируется уже на последних стадиях. Доказано что если бы все люди на Земле проходили своевременную, ежегодную диагностику организма - смертность уменьшилась бы в разы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на medicina.ua.

Какие обследования следует проходить

Все знают о том что стоматолога следует посещать один раз в год, для профилактики, точно также нужно посещать терапевта, офтальмолога, но если бы всё было так просто и у пациентов был бы четко выведены список процедур которые нужно проходить ежегодно. Такой список процедур существует, рекомендуем вам его сохранить и придерживаться данного списка каждый год:

- общий анализ крови показывает наличие различных заболеваний крови а также уровень лейкоцитов, скорость эритроцитов, и помогут доктору понять если в теле человека воспалительный процесс. Также общий анализ крови поможет вашему лечащему терапевту назначить вам оптимальный курс витаминов так как показывает ваш иммунный фон;

- общий анализ мочи поможет вашему доктору определить наличие проблем мочевой и половой системы вашего организма. Данный анализ убережет вас от хронического цистита и уретрита, а также покажут общее состояние почек и количество сахара в моче, что поможет предупредить сахарный диабет;

- флюорография и кардиограмма дают общее понимание о работе сердца и легких. Помогут выявить различные заболевания сердца, туберкулез и рак;

- очень важным этапом в ежегодном обследование организма является посещение офтальмолога. Зрение имеют способность очень быстро ухудшаться, поэтому откладывать данные посещение не стоит. Наряду с посещением окулиста стоит посетить стоматолога, так как зубы очень сильно влияют на общее состояние нашего здоровья. Женщинам стоит обратиться к гинекологу, а мужчинам к урологу.

Дополнительное обследование

После того как вы пройдете все эти исследования Вам нужно обратиться к терапевту. Именно он сможет правильно трактовать все анализы и назначить вам дополнительные исследования или дать направления к другим докторам.

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Многие заболевания, которые диагностируются в первые 3 месяца их появление, лечатся очень быстро и легко. Стоит запомнить список данных рекомендаций и своевременно посещать докторов.
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 Теги: обследования, профилактика

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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