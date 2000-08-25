Раздел: Медицина
Найдена необычная причина набора лишнего веса
Ученые сделали интересные выводы об ожирении.
Международная группа ученых обнаружила механизм, который провоцирует возникновение ожирения. В процессе участвует гормон лептин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Во время приема пищи белая жировая ткань в организме выделяет гормон контроля веса. В этот же момент гормон, который регулирует энергетический обмен, лептин переносится кровотоком в мозг. Человек при этом начинает чувствовать насыщение.
У полных людей содержание лептина в крови повышенное, но это никак не влияет на чувство сытости. Некоторые продукты вызывают устойчивость организма к лептину. Она-то и становится одной из основных причин ожирения.
Исследователи пришли к выводу, что причиной блокировки лептина становится еда, в которой много жира. После употребления такой пищи вырабатывается фермент матриксная металлопротеиназа 2 (ММР-2). Опыты на мышах показали, что подавление этого фермента нормализует действие лептина.
Читайте также: Названы самые важные медицинские обследования
Ранее медики раскрыли причину, по которой людям так сложно отказаться от лишней порции вредной пищи или сладкого. По словам экспертов, она кроется в реакции головного мозга. Полученные данные помогут в раннем возрасте выявить склонность к перееданию и ожирению. Дело в том, что со временем склонность баловать себя вкусной едой перерастает в привычку, от которой крайне сложно избавиться.
Международная группа ученых обнаружила механизм, который провоцирует возникновение ожирения. В процессе участвует гормон лептин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Во время приема пищи белая жировая ткань в организме выделяет гормон контроля веса. В этот же момент гормон, который регулирует энергетический обмен, лептин переносится кровотоком в мозг. Человек при этом начинает чувствовать насыщение.
У полных людей содержание лептина в крови повышенное, но это никак не влияет на чувство сытости. Некоторые продукты вызывают устойчивость организма к лептину. Она-то и становится одной из основных причин ожирения.
Исследователи пришли к выводу, что причиной блокировки лептина становится еда, в которой много жира. После употребления такой пищи вырабатывается фермент матриксная металлопротеиназа 2 (ММР-2). Опыты на мышах показали, что подавление этого фермента нормализует действие лептина.
Читайте также: Названы самые важные медицинские обследования
Ранее медики раскрыли причину, по которой людям так сложно отказаться от лишней порции вредной пищи или сладкого. По словам экспертов, она кроется в реакции головного мозга. Полученные данные помогут в раннем возрасте выявить склонность к перееданию и ожирению. Дело в том, что со временем склонность баловать себя вкусной едой перерастает в привычку, от которой крайне сложно избавиться.
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