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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали факторы, снижающие либидо у мужчин

Врачи назвали факторы, снижающие либидо у мужчин Эти привычки негативно влияют на потенцию.

Статистика показывает, что свыше половины мужчин среднего и старшего возраста страдают от эректильной дисфункции. Эксперты назвали 8 повседневных привычек, которые могут негативно влиять на эрекцию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Занятия бегом. Любители слишком продолжительных забегов часто страдают от импотенции. Это вовсе не повод вообще перестать заниматься спортом, но если вы пробегаете каждую неделю по 60 с лишним километров, то уровень тестостерона может упасть на 17%.

«Здоровый» кофе. Вы можете выбрать кофе с соевым молоком, и считать его полезным для здоровья, но это не так. Ученые из Гарварда полагают, что у сои имеются мощные эстрогеноподобные свойства, которые уменьшают уровень тестостерона в организме мужчины. А вот показатели женского гормона эстрогена у мужчин растут.

Сахар. Избыток сахара вреден для организма по многим причинам. В частности, он ухудшает показатели кровообращения, а уровень эрекции зависит как раз от притока крови.

Рождение детей. После появления ребенка на свет в семейной жизни уменьшается уровень секса. Но если женщинам он по определённым и хорошо понятным причинам пока не нужен, то мужчины в нём нуждаются. Кроме того, плачущие дети также негативно влияют на уровень тестостерона в организме мужчины, как выяснили ученые из Университета Мичигана.

Нехватка сна. Постоянная усталость приводит к плохой эрекции, что подтвердили многие исследования. Нехватка сна не дает организму восстановиться и восполнить уровень тестостерона.

Курение. Содержащиеся в сигаретах токсины вызывают повреждения кровеносных сосудов, что негативно влияет на проток крови через вены.

Велосипедная езда. Любители проводить много времени в велосипедном седле сталкиваются с постоянным давлением в области полового члена. Ещё в 2005 году ученые доказали, что 4% проводящих не менее трех часов в неделю на велосипеде мужчин страдают от эректильной дисфункции.

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Сидячая работа. Длительные периоды в сидячем положении негативно влияют на всё здоровье и уменьшают уровень витамина D. А из-за него падают и показатели тестостерона.
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 Теги: либидо, потенция

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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