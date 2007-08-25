Раздел: Медицина
Названы болевые симптомы, вызываемые эмоциями
Психосоматические боли имеют довольно высокую распространенность.
Исследования показывают, что боль в теле не всегда связана с физическими травмами. Она также может быть вызвана эмоциональными проблемами. К сожалению, образ жизни, полный плохих привычек, является причиной многих болезней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Но вот 20 типов физической боли, которая может быть связана с эмоциональным состоянием. Это поможет вам понять и улучшить различные аспекты вашей жизни.
1. Головная боль
Вы мучаетесь из-за непринятого решения. Дайте себе немного времени подумать и постарайтесь решить эту проблему.
2. Мышечная боль
Вам очень сложно двигаться по жизни, поэтому необходимо проанализировать, что вы делаете не так и почему страх или стеснение ограничивает вас.
3. Боль в шее
Вы не можете простить. Подумайте, что вы любите в себе и в других, постарайтесь встать на место другого человека, или вовсе отпустить эту мысль. Злится вечно – только себя мучить.
4. Боль в деснах
Эта боль также связана с головной. Вы не можете принять решение, или не уверены в нем. Постарайтесь решить, что для вас важно: расставьте приоритеты.
5. Боль в плечах
Эта боль связана с большой эмоциональной нагрузкой – вы несете чужое бремя. Вы должны сосредоточиться на своей жизни и не переживать из-за проблем других людей. По крайней мере, не так сильно!
6. Боль в желудке
Этот тип боли связан с тем, как вы «перевариваете» жизнь. Уделяйте себе больше времени и отдыхайте. Иногда дела могут подождать.
7. Боль в верхней части спины
Вы не чувствуете эмоциональной поддержки, не чувствуете себя любимым или ценным. Вычеркнете людей, которым вы не нужны, из своей жизни. Не бойтесь – потом вы поймете, что это только на пользу.
8. Боль в нижней части спины
Это означает, что у вас много денежных забот, поэтому вы должны составить четкий план, чтобы привести свои финансы в порядок.
9. Боль в крестце и копчике
Вы убегаете от ситуации, с которой вам нужно столкнуться как можно скорее. Совет: лучше всего встретить ее сейчас, чтобы как можно раньше найти решение.
10. Боль в локтях
Вы сопротивляетесь изменениям, которые происходят в вашей жизни. Но они действительно могут быть очень полезными, - продолжайте делать то, что вы любите. Это поможет вам яснее мыслить.
11. Боль в руках
Вы несете ответственность другого человека. Проанализируйте ситуацию и спросите себя: «В конце концов, почему я несу то, что мне не принадлежит?!»
12. Боль в запястьях
Вы не можете достичь того, чего хотите. Постарайтесь стать более рискованными и не слишком беспокоиться о будущем.
13. Боль в бедрах
Это связано с тем, как вы относитесь к людям. Вам нужно чаще общаться с семьей и друзьями, чтобы поддерживать эту уникальную связь.
14. Боль в суставах
Эта боль связана с отсутствием изменений и привязанности, поэтому вам необходимо открыть себя для новые мысли, опыт и извлечь полезные жизненные уроки.
15. Боль в коленях
Это означает, что вы слишком переоцениваете себя. Вы должны научится объективно оценивать свои возможности.
16. Зубная боль
Вы не согласны со своим положением в жизни. Помните: что у монеты две стороны. Может именно это привело вас туда, где вы есть, или столкнуло с важными для вас людьми?
17. Боль в лодыжках
Вы не посвящаете достаточно времени своей романтической жизни. Организуйте свое время, чтобы не пренебрегать этой частью своей жизни. Более того, не нужно работать 24/7.
18. Боль, которая вызывает усталость
Это означает, что вы отказываетесь продвигаться вперед. Вы должны осмеливаться жить новыми впечатлениями и не позволять страху помешать вам делать то, что вы хотите.
19. Боль в ногах
Эта боль связана с депрессией. Какой бы трудной не была ваша жизнь, не опускайте руки! Боритесь до конца и докажите обстоятельствам, что вы сильнее их.
20. Боль в ступнях
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Вы боитесь покинуть зону комфорта. Попробуйте хоть иногда следовать вашим инстинктам и рисковать! Без новых положительных эмоций жизнь – не жизнь!
Исследования показывают, что боль в теле не всегда связана с физическими травмами. Она также может быть вызвана эмоциональными проблемами. К сожалению, образ жизни, полный плохих привычек, является причиной многих болезней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Но вот 20 типов физической боли, которая может быть связана с эмоциональным состоянием. Это поможет вам понять и улучшить различные аспекты вашей жизни.
1. Головная боль
Вы мучаетесь из-за непринятого решения. Дайте себе немного времени подумать и постарайтесь решить эту проблему.
2. Мышечная боль
Вам очень сложно двигаться по жизни, поэтому необходимо проанализировать, что вы делаете не так и почему страх или стеснение ограничивает вас.
3. Боль в шее
Вы не можете простить. Подумайте, что вы любите в себе и в других, постарайтесь встать на место другого человека, или вовсе отпустить эту мысль. Злится вечно – только себя мучить.
4. Боль в деснах
Эта боль также связана с головной. Вы не можете принять решение, или не уверены в нем. Постарайтесь решить, что для вас важно: расставьте приоритеты.
5. Боль в плечах
Эта боль связана с большой эмоциональной нагрузкой – вы несете чужое бремя. Вы должны сосредоточиться на своей жизни и не переживать из-за проблем других людей. По крайней мере, не так сильно!
6. Боль в желудке
Этот тип боли связан с тем, как вы «перевариваете» жизнь. Уделяйте себе больше времени и отдыхайте. Иногда дела могут подождать.
7. Боль в верхней части спины
Вы не чувствуете эмоциональной поддержки, не чувствуете себя любимым или ценным. Вычеркнете людей, которым вы не нужны, из своей жизни. Не бойтесь – потом вы поймете, что это только на пользу.
8. Боль в нижней части спины
Это означает, что у вас много денежных забот, поэтому вы должны составить четкий план, чтобы привести свои финансы в порядок.
9. Боль в крестце и копчике
Вы убегаете от ситуации, с которой вам нужно столкнуться как можно скорее. Совет: лучше всего встретить ее сейчас, чтобы как можно раньше найти решение.
10. Боль в локтях
Вы сопротивляетесь изменениям, которые происходят в вашей жизни. Но они действительно могут быть очень полезными, - продолжайте делать то, что вы любите. Это поможет вам яснее мыслить.
11. Боль в руках
Вы несете ответственность другого человека. Проанализируйте ситуацию и спросите себя: «В конце концов, почему я несу то, что мне не принадлежит?!»
12. Боль в запястьях
Вы не можете достичь того, чего хотите. Постарайтесь стать более рискованными и не слишком беспокоиться о будущем.
13. Боль в бедрах
Это связано с тем, как вы относитесь к людям. Вам нужно чаще общаться с семьей и друзьями, чтобы поддерживать эту уникальную связь.
14. Боль в суставах
Эта боль связана с отсутствием изменений и привязанности, поэтому вам необходимо открыть себя для новые мысли, опыт и извлечь полезные жизненные уроки.
15. Боль в коленях
Это означает, что вы слишком переоцениваете себя. Вы должны научится объективно оценивать свои возможности.
16. Зубная боль
Вы не согласны со своим положением в жизни. Помните: что у монеты две стороны. Может именно это привело вас туда, где вы есть, или столкнуло с важными для вас людьми?
17. Боль в лодыжках
Вы не посвящаете достаточно времени своей романтической жизни. Организуйте свое время, чтобы не пренебрегать этой частью своей жизни. Более того, не нужно работать 24/7.
18. Боль, которая вызывает усталость
Это означает, что вы отказываетесь продвигаться вперед. Вы должны осмеливаться жить новыми впечатлениями и не позволять страху помешать вам делать то, что вы хотите.
19. Боль в ногах
Эта боль связана с депрессией. Какой бы трудной не была ваша жизнь, не опускайте руки! Боритесь до конца и докажите обстоятельствам, что вы сильнее их.
20. Боль в ступнях
Читайте также: Медики назвали главные полезные свойства грейпфрута
Вы боитесь покинуть зону комфорта. Попробуйте хоть иногда следовать вашим инстинктам и рисковать! Без новых положительных эмоций жизнь – не жизнь!
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