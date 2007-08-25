Названы болевые симптомы, вызываемые эмоциями

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Как часто у вас что-то болит и в чём причина, попытаемся выяснить.

Учёные из Чикаго провели ряд исследований и пришли к выводу, что хроническая боль — это ни что иное, как эмоциональный настрой на боль, даже после полного излечения от травмы.