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Врачи рассказали, как распознать злоупотребление сладким

Врачи рассказали, как распознать злоупотребление сладким Эти симптомы могут указывать на чрезмерное употребление сахара.

Вы отказались от десерта после ужина и думаете, что точно не едите слишком много сахара. Вы можете ошибаться! Это вещество присутствует не только в очевидных продуктах вроде конфет и торта, оно может быть даже в салатной заправке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

По данным исследований, в переработанных продуктах в пять раз больше сахара, чем в остальных – следует внимательно читать этикетки.

Что такое сахар?

Чтобы понять проблему, следует разобраться с ней детально. Итак, сахар это простейший углевод, в организме превращающийся в глюкозу. Он присутствует в некоторых продуктах естественным образом, а в некоторые добавляется при производстве. Организм не способен различить эти типы сахара. Впрочем, в натуральных продуктах он сочетается с клетчаткой, что замедляет процесс поступления глюкозы в крови. К тому же есть разница в дозировке – в непереработанной пище просто нет такого количества простых углеводов.

Опасность чрезмерного употребления сахара

По мнению ученых, хроническое воспаление вполне может возникать в связи с неправильным питанием. Повышенное количество сахара в рационе вызывает избыточное количество свободных радикалов и соединений, подстегивающих воспалительный процесс. Избыток сахара ведет к ожирению, диабету и некоторым видам рака, а также сердечным заболеваниям. Как понять, что вы едите слишком много? Следите за перечисленными ниже признаками!

У вас высыпания вокруг рта и на подбородке

Эксперты убеждены, что акне никак не связано с рационом у большинства людей, тем не менее, по данным некоторых исследований, избыток сахара может приводить к высыпаниям. Все потому, что это вещество воздействует на выработку гормонов и воспалительные процессы.

У вас перепады настроения

По некоторым данным, сахар может быть связан с депрессией. Он вызывает скачки глюкозы в крови и может воздействовать на нейротрансмиттеры. Снижается уровень серотонина, гормона хорошего самочувствия. В результате, вы чувствуете раздражительность и усталость.

Вы не можете выспаться ночью

Употребление печенья или кекса с большим количеством сахара перед сном может привести к проблемам с засыпанием. Углеводы вызывают скачок энергии, из-за чего организму труднее погрузиться в сон. К тому же качество сна снижается, потому как за ночь уровень глюкозы сильно падает. Не ешьте сладостей за два часа до сна.

У вас преждевременные морщины

Диета, полная сахара, может привести к преждевременному старению. Избыток такого вещества в организме приводит к реакции с белками в крови и формированию продуктов гликации, которые вредят волокнам коллагена и эластина в коже. Из-за этого кожа становится менее упругой.

У вас постоянно появляется кариес

Сахар является основной причиной разрушения зубов. Он служит пищей для бактерий, вырабатывающих кислоту, вредную для зубной эмали. Худшая комбинация - это сахар и кислота из разнообразных газированных напитков. Лучше пейте обычную минеральную воду.

Вам хочется десерта каждый раз после ужина

Чем больше сахара вы едите, тем больше вам его хочется. Дело в перепадах глюкозы в крови и определенных гормонах. Привычку есть сладкое после ужина трудно победить. Иногда проще вообще не есть сладкого, чем пытаться его сократить.

Вы постоянно голодны

В сахарных продуктах нет клетчатки или белка, поэтому вы можете столкнуться с ообостренным аппетитом. Если вы съедите хлеба перед ужином, вы сперва почувствуете сытость, но потом захотите есть еще больше. Лучше начинать прием пищи с салата или белка. Это обеспечит насыщение, которое предотвратит переедание.

Вас мучает боль в суставах

По данным исследований, есть связь между употреблением сахарных напитков и проявлением ревматоидного артрита. Люди, выпивающие более пяти порций сладкой газировки за неделю, чаще сталкиваются с артритом.

Вы не можете избавиться от лишнего веса

Сам по себе сахар не приводит к набору веса, тем не менее он может помешать вам похудеть. Продукты, полные данного вещества, не вызывают насыщения, что может приводить к склонности переедать. Основывайте рацион на сложных углеводах, полезных жирах и нежирном белке. Тогда уровень глюкозы будет стабильным и вы не будете мучиться от голода.

У вас проблемы с концентрацией внимания

Организм использует углеводы как основной источник энергии. Если уровень глюкозы в крови падает, это может привести к упадку сил и ухудшению мозговой деятельности. Вы не сможете фокусироваться и проявлять внимательность.

Фрукты кажутся вам не слишком сладкими

Употребление чрезмерного количества сахара может привести к тому, что ваши вкусовые рецепторы начнут работать иначе. Вам будет казаться, что фрукты или ягоды недостаточно сладкие, вы перестанете представлять, каким должен быть на вкус десерт. Сократите количество сахара и подсластителей, чтобы не столкнуться с такой проблемой.

У вас постоянное вздутие живота

Соленые продукты нередко вызывают вздутие, но та же проблема может быть связана и с сахаром. Постарайтесь справиться со своей тягой к сладкому и тогда вы сможете вернуть комфортное состояние живота.

У вас нет сил

По данным исследований, переработанный сахар связан с потерей мышечной массы, потому как подавляет способность организма синтезировать протеин. Если вы ограничите свою тягу к сладостям, вы можете заметить, что стали сильнее.

У вас повышенное кровяное давление

По данным исследований, избыток сахара опаснее для гипертоников, чем соль. Достаточно несколько недель диеты, полной сахара, чтобы риск развития хронического повышенного давления возрос на восемь процентов.

У вас нет мотивации на тренировки

Если вы употребляете чрезмерное количество сахара, вы можете столкнуться с набором веса по ряду причин. К примеру, дело может быть в сниженной физической активности. По данным исследований, даже при нормальной калорийности рацион, полный сахара, вызывает набор веса – потому что человек начинает значительно меньше двигаться.

Сколько сахара следует есть?

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По данным исследований, сахар должен быть источником не более чем десяти процентов калорий. Это около тридцати восьми граммов для женщины и пятидесяти одного грамма для мужчины.
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 Теги: сахар, проблемы

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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