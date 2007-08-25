Раздел: Медицина
Врачи рассказали, как распознать злоупотребление сладким
Эти симптомы могут указывать на чрезмерное употребление сахара.
Вы отказались от десерта после ужина и думаете, что точно не едите слишком много сахара. Вы можете ошибаться! Это вещество присутствует не только в очевидных продуктах вроде конфет и торта, оно может быть даже в салатной заправке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
По данным исследований, в переработанных продуктах в пять раз больше сахара, чем в остальных – следует внимательно читать этикетки.
Что такое сахар?
Чтобы понять проблему, следует разобраться с ней детально. Итак, сахар это простейший углевод, в организме превращающийся в глюкозу. Он присутствует в некоторых продуктах естественным образом, а в некоторые добавляется при производстве. Организм не способен различить эти типы сахара. Впрочем, в натуральных продуктах он сочетается с клетчаткой, что замедляет процесс поступления глюкозы в крови. К тому же есть разница в дозировке – в непереработанной пище просто нет такого количества простых углеводов.
Опасность чрезмерного употребления сахара
По мнению ученых, хроническое воспаление вполне может возникать в связи с неправильным питанием. Повышенное количество сахара в рационе вызывает избыточное количество свободных радикалов и соединений, подстегивающих воспалительный процесс. Избыток сахара ведет к ожирению, диабету и некоторым видам рака, а также сердечным заболеваниям. Как понять, что вы едите слишком много? Следите за перечисленными ниже признаками!
У вас высыпания вокруг рта и на подбородке
Эксперты убеждены, что акне никак не связано с рационом у большинства людей, тем не менее, по данным некоторых исследований, избыток сахара может приводить к высыпаниям. Все потому, что это вещество воздействует на выработку гормонов и воспалительные процессы.
У вас перепады настроения
По некоторым данным, сахар может быть связан с депрессией. Он вызывает скачки глюкозы в крови и может воздействовать на нейротрансмиттеры. Снижается уровень серотонина, гормона хорошего самочувствия. В результате, вы чувствуете раздражительность и усталость.
Вы не можете выспаться ночью
Употребление печенья или кекса с большим количеством сахара перед сном может привести к проблемам с засыпанием. Углеводы вызывают скачок энергии, из-за чего организму труднее погрузиться в сон. К тому же качество сна снижается, потому как за ночь уровень глюкозы сильно падает. Не ешьте сладостей за два часа до сна.
У вас преждевременные морщины
Диета, полная сахара, может привести к преждевременному старению. Избыток такого вещества в организме приводит к реакции с белками в крови и формированию продуктов гликации, которые вредят волокнам коллагена и эластина в коже. Из-за этого кожа становится менее упругой.
У вас постоянно появляется кариес
Сахар является основной причиной разрушения зубов. Он служит пищей для бактерий, вырабатывающих кислоту, вредную для зубной эмали. Худшая комбинация - это сахар и кислота из разнообразных газированных напитков. Лучше пейте обычную минеральную воду.
Вам хочется десерта каждый раз после ужина
Чем больше сахара вы едите, тем больше вам его хочется. Дело в перепадах глюкозы в крови и определенных гормонах. Привычку есть сладкое после ужина трудно победить. Иногда проще вообще не есть сладкого, чем пытаться его сократить.
Вы постоянно голодны
В сахарных продуктах нет клетчатки или белка, поэтому вы можете столкнуться с ообостренным аппетитом. Если вы съедите хлеба перед ужином, вы сперва почувствуете сытость, но потом захотите есть еще больше. Лучше начинать прием пищи с салата или белка. Это обеспечит насыщение, которое предотвратит переедание.
Вас мучает боль в суставах
По данным исследований, есть связь между употреблением сахарных напитков и проявлением ревматоидного артрита. Люди, выпивающие более пяти порций сладкой газировки за неделю, чаще сталкиваются с артритом.
Вы не можете избавиться от лишнего веса
Сам по себе сахар не приводит к набору веса, тем не менее он может помешать вам похудеть. Продукты, полные данного вещества, не вызывают насыщения, что может приводить к склонности переедать. Основывайте рацион на сложных углеводах, полезных жирах и нежирном белке. Тогда уровень глюкозы будет стабильным и вы не будете мучиться от голода.
У вас проблемы с концентрацией внимания
Организм использует углеводы как основной источник энергии. Если уровень глюкозы в крови падает, это может привести к упадку сил и ухудшению мозговой деятельности. Вы не сможете фокусироваться и проявлять внимательность.
Фрукты кажутся вам не слишком сладкими
Употребление чрезмерного количества сахара может привести к тому, что ваши вкусовые рецепторы начнут работать иначе. Вам будет казаться, что фрукты или ягоды недостаточно сладкие, вы перестанете представлять, каким должен быть на вкус десерт. Сократите количество сахара и подсластителей, чтобы не столкнуться с такой проблемой.
У вас постоянное вздутие живота
Соленые продукты нередко вызывают вздутие, но та же проблема может быть связана и с сахаром. Постарайтесь справиться со своей тягой к сладкому и тогда вы сможете вернуть комфортное состояние живота.
У вас нет сил
По данным исследований, переработанный сахар связан с потерей мышечной массы, потому как подавляет способность организма синтезировать протеин. Если вы ограничите свою тягу к сладостям, вы можете заметить, что стали сильнее.
У вас повышенное кровяное давление
По данным исследований, избыток сахара опаснее для гипертоников, чем соль. Достаточно несколько недель диеты, полной сахара, чтобы риск развития хронического повышенного давления возрос на восемь процентов.
У вас нет мотивации на тренировки
Если вы употребляете чрезмерное количество сахара, вы можете столкнуться с набором веса по ряду причин. К примеру, дело может быть в сниженной физической активности. По данным исследований, даже при нормальной калорийности рацион, полный сахара, вызывает набор веса – потому что человек начинает значительно меньше двигаться.
Сколько сахара следует есть?
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По данным исследований, сахар должен быть источником не более чем десяти процентов калорий. Это около тридцати восьми граммов для женщины и пятидесяти одного грамма для мужчины.
Вы отказались от десерта после ужина и думаете, что точно не едите слишком много сахара. Вы можете ошибаться! Это вещество присутствует не только в очевидных продуктах вроде конфет и торта, оно может быть даже в салатной заправке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
По данным исследований, в переработанных продуктах в пять раз больше сахара, чем в остальных – следует внимательно читать этикетки.
Что такое сахар?
Чтобы понять проблему, следует разобраться с ней детально. Итак, сахар это простейший углевод, в организме превращающийся в глюкозу. Он присутствует в некоторых продуктах естественным образом, а в некоторые добавляется при производстве. Организм не способен различить эти типы сахара. Впрочем, в натуральных продуктах он сочетается с клетчаткой, что замедляет процесс поступления глюкозы в крови. К тому же есть разница в дозировке – в непереработанной пище просто нет такого количества простых углеводов.
Опасность чрезмерного употребления сахара
По мнению ученых, хроническое воспаление вполне может возникать в связи с неправильным питанием. Повышенное количество сахара в рационе вызывает избыточное количество свободных радикалов и соединений, подстегивающих воспалительный процесс. Избыток сахара ведет к ожирению, диабету и некоторым видам рака, а также сердечным заболеваниям. Как понять, что вы едите слишком много? Следите за перечисленными ниже признаками!
У вас высыпания вокруг рта и на подбородке
Эксперты убеждены, что акне никак не связано с рационом у большинства людей, тем не менее, по данным некоторых исследований, избыток сахара может приводить к высыпаниям. Все потому, что это вещество воздействует на выработку гормонов и воспалительные процессы.
У вас перепады настроения
По некоторым данным, сахар может быть связан с депрессией. Он вызывает скачки глюкозы в крови и может воздействовать на нейротрансмиттеры. Снижается уровень серотонина, гормона хорошего самочувствия. В результате, вы чувствуете раздражительность и усталость.
Вы не можете выспаться ночью
Употребление печенья или кекса с большим количеством сахара перед сном может привести к проблемам с засыпанием. Углеводы вызывают скачок энергии, из-за чего организму труднее погрузиться в сон. К тому же качество сна снижается, потому как за ночь уровень глюкозы сильно падает. Не ешьте сладостей за два часа до сна.
У вас преждевременные морщины
Диета, полная сахара, может привести к преждевременному старению. Избыток такого вещества в организме приводит к реакции с белками в крови и формированию продуктов гликации, которые вредят волокнам коллагена и эластина в коже. Из-за этого кожа становится менее упругой.
У вас постоянно появляется кариес
Сахар является основной причиной разрушения зубов. Он служит пищей для бактерий, вырабатывающих кислоту, вредную для зубной эмали. Худшая комбинация - это сахар и кислота из разнообразных газированных напитков. Лучше пейте обычную минеральную воду.
Вам хочется десерта каждый раз после ужина
Чем больше сахара вы едите, тем больше вам его хочется. Дело в перепадах глюкозы в крови и определенных гормонах. Привычку есть сладкое после ужина трудно победить. Иногда проще вообще не есть сладкого, чем пытаться его сократить.
Вы постоянно голодны
В сахарных продуктах нет клетчатки или белка, поэтому вы можете столкнуться с ообостренным аппетитом. Если вы съедите хлеба перед ужином, вы сперва почувствуете сытость, но потом захотите есть еще больше. Лучше начинать прием пищи с салата или белка. Это обеспечит насыщение, которое предотвратит переедание.
Вас мучает боль в суставах
По данным исследований, есть связь между употреблением сахарных напитков и проявлением ревматоидного артрита. Люди, выпивающие более пяти порций сладкой газировки за неделю, чаще сталкиваются с артритом.
Вы не можете избавиться от лишнего веса
Сам по себе сахар не приводит к набору веса, тем не менее он может помешать вам похудеть. Продукты, полные данного вещества, не вызывают насыщения, что может приводить к склонности переедать. Основывайте рацион на сложных углеводах, полезных жирах и нежирном белке. Тогда уровень глюкозы будет стабильным и вы не будете мучиться от голода.
У вас проблемы с концентрацией внимания
Организм использует углеводы как основной источник энергии. Если уровень глюкозы в крови падает, это может привести к упадку сил и ухудшению мозговой деятельности. Вы не сможете фокусироваться и проявлять внимательность.
Фрукты кажутся вам не слишком сладкими
Употребление чрезмерного количества сахара может привести к тому, что ваши вкусовые рецепторы начнут работать иначе. Вам будет казаться, что фрукты или ягоды недостаточно сладкие, вы перестанете представлять, каким должен быть на вкус десерт. Сократите количество сахара и подсластителей, чтобы не столкнуться с такой проблемой.
У вас постоянное вздутие живота
Соленые продукты нередко вызывают вздутие, но та же проблема может быть связана и с сахаром. Постарайтесь справиться со своей тягой к сладкому и тогда вы сможете вернуть комфортное состояние живота.
У вас нет сил
По данным исследований, переработанный сахар связан с потерей мышечной массы, потому как подавляет способность организма синтезировать протеин. Если вы ограничите свою тягу к сладостям, вы можете заметить, что стали сильнее.
У вас повышенное кровяное давление
По данным исследований, избыток сахара опаснее для гипертоников, чем соль. Достаточно несколько недель диеты, полной сахара, чтобы риск развития хронического повышенного давления возрос на восемь процентов.
У вас нет мотивации на тренировки
Если вы употребляете чрезмерное количество сахара, вы можете столкнуться с набором веса по ряду причин. К примеру, дело может быть в сниженной физической активности. По данным исследований, даже при нормальной калорийности рацион, полный сахара, вызывает набор веса – потому что человек начинает значительно меньше двигаться.
Сколько сахара следует есть?
Читайте также: Названы болевые симптомы, вызываемые эмоциями
По данным исследований, сахар должен быть источником не более чем десяти процентов калорий. Это около тридцати восьми граммов для женщины и пятидесяти одного грамма для мужчины.
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