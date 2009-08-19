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О чем может рассказать странный привкус во рту

О чем может рассказать странный привкус во ртуЧеловеческий организм обладает сильными защитными механизмами и старается сразу же оповещать нас о любых проблемах со здоровьем.

Непривычный привкус во рту - один из малоприятных "сюрпризов", который может свидетельствовать о начинающемся заболевании или дисфункции органов и систем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Сегодня мы попытаемся разобраться, какие же привкусы являются признаками болезни. Во многих случаях это может стать хорошей подсказкой для постановки правильного диагноза.

1. Сладкий привкус

Возможные причины:

Нарушение выработки инсулина на фоне повышенного количества сахара в пище из-за неправильной работы поджелудочной железы.

Регулярный стресс. Он также способствует повышению уровня глюкозы в крови, поэтому в периоды хронического эмоционального перенапряжения люди нередко ощущают сладость на языке.

Отравление ядами. Когда отравляющие вещества (например, фосген или пестициды), попав в организм, воздействуют на несколько систем органов одновременно, это зачастую сопровождается появлением сладковатого привкуса во рту.

Проблемы с нервной системой. При повреждении нервных волокон мозг оказывается не в состоянии качественно обрабатывать поступающую информацию, что может сопровождаться ощущением сладкого в ротовой полости.

Важно отметить, что появление сладкого привкуса только наводит на мысль о возможном патологическом процессе, по одному лишь этому симптому диагноз не ставится.

2. Кислый привкус

Возможные причины:

Болезни ЖКТ. Многие заболевания желудочно-кишечного тракта, среди которых язвенная болезнь желудка, гастрит, рефлюксная болезнь и другие патологические процессы сопровождаются повышением кислотности желудочного сока.

Беременность. Из-за давления увеличенной матки на органы пищеварения может произойти заброс кислоты из желудка в пищевод и ротовую полость.

Нарушения функций поджелудочной железы.

Болезни зубов. Пародонтит, кариес и другие стоматологические проблемы в большинстве случаев меняют привкус во рту, в том числе и на кислый.

Повышенная кислотность желудочного сока.

Нарушение водного баланса, а также злоупотребление копчёными, жирными или некачественными продуктами.

3. Горький привкус

Возможные причины:

Заболевания печени. В этом случае горьковатый привкус во рту сопровождается тяжестью в правом подреберье.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Заболевания желчного пузыря и желчевыделительной системы. Поскольку желчь отличается горьким вкусом, попадая в ротовую полость вследствие нарушений работы указанных органов, она вызывает жгучую горечь.

Приём лекарственных препаратов против аллергии.

Стресс.

Злоупотребление жирной пищей, которое способствует чрезмерному желчеобразованию.

4. Солёный привкус

Возможные причины:

Воспаление слюнных желез. При различных бактериальных инфекциях количество и химический состав слюны меняются, а с ними и привкус во рту.

Обезвоживание. Недостаток воды в организме также меняет состав слюны, вследствие чего она становится более концентрированной - солёной.

Отсутствие надлежащей гигиены полости рта.

Онкологические заболевания. В результате лучевой терапии и приёма противораковых препаратов, которые назначают при лечении данных заболеваний, нередко повреждаются вкусовые рецепторы, что приводит к возникновению привкуса соли на языке.

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Важно понимать, что неприятный привкус во рту - лишь один из возможных признаков перечисленных болезней и нарушений работы организма. Если он сопровождается и другими волнующими симптомами, лучше проконсультируйтесь со специалистом.
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 Теги: привкус, здоровье

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Сегодня, 10:06 » Автор: Татьяна Ларина
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