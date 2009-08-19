Раздел: Медицина
Эти витамины должны быть в ежедневном рационе
Какие витамины необходимы для здоровья
Для хорошего функционирования организма необходимы 13 полезных витаминов. Они должны быть в вашем ежедневном рационе, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Витамин А необходим для здоровья зубов и костей, следит за состоянием слизистых оболочек и кожи.
Витамин А можно найти в таких продуктах: темная листовая зелень, яичные желтки, молочные продукты (творог, йогурт), печень, рыба, говядина.
Витамин B1 (тиамин) превращает углеводы в энергию и помогает регулировать функцию сердца и нервных клеток.
Есть в: яйцах, постном мясе, орехах, семечках, бобовых, мясных субпродуктах, горохе, цельном зерне.
Витамин B2 (рибофлавин) способствует производству эритроцитов и помогает другим витаминам группы В выполнять свою работу.
Откуда получить: яйца, мясные субпродукты, постное мясо, молоко, зеленые овощи, обогащенные зерна и крупы.
Яйця
Витамин B3 (ниацин) поддерживает здоровье кожи и нервной системы, снижает уровень холестерина.
Этот витамин содержат следующие продукты: яйца, авокадо, рыба (особенно тунец), бобовые, орехи, картофель, домашняя птица, обогащенные злаки и хлеб.
Витамин B5 (пантотеновая кислота) помогает вырабатывать гормоны и "хороший" холестерин.
Откуда получить: авокадо, капуста, брокколи, яйца, бобовые, чечевица, грибы, мясные субпродукты, птица, цельнозерновые.
Витамин B6 (пиридоксин) помогает создавать эритроциты, поддерживает функцию мозга, оптимизирует потребление белка.
Есть в авокадо, бананах, бобовых, домашней птице, мясе, орехах, цельном зерне.
Авокадо
Витамин B7 (биотин) перерабатывает белок и углеводы, помогает производить "хороший" холестерин и гормоны.
Откуда получить: яичные желтки, бобовые, молоко, орехи, мясные субпродукты (особенно печень), свинина, дрожжи, шоколад, крупы.
Витамин B12 помогает формировать эритроциты и поддерживает нормальную работу нервной системы.
Откуда получить: яйца, мясо, молоко, субпродукты, моллюски, домашняя птица, обогащенные продукты (например, соевое молоко).
Витамин С (аскорбиновая кислота) способствует здоровью зубов и десен, помогает усвоению железа, ускоряет процессы регенерации.
Откуда получить: брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, цитрусовые, картофель, шпинат, помидоры, клубника.
Апельсини
Витамин D помогает организму абсорбировать кальций.
Откуда получить: под воздействием солнца в течение 10-15 минут (с использованием средства с SPF), из жирной рыбы (лосось, сельдь, скумбрия), рыбьего жира, обогащенных молочных продуктов и круп.
Витамин Е – антиоксидант, помогает производить эритроциты и эффективно использовать витамин К.
Откуда получить: авокадо, темно-зеленые овощи (шпинат, спаржа, брокколи), масла (кукуруза, подсолнечник), папайя, манго, семена, орехи, зародыши пшеницы.
Витамин К помогает сворачиваться крови и способствует здоровью костей.
Откуда получить: темно-зеленые овощи (брокколи, спаржа, брюссельская капуста), темные листовые овощи, рыба, печень, говядина, яйца.
Фолиевая кислота взаимодействует с витамином B21 при производстве эритроцитов, необходимых для формирования структуры ДНК.
Читайте также: Эти продукты обязательно должны быть в летнем рационе
Есть в: спарже, брокколи, свекле, листовой зелени, апельсинах, чечевице, арахисовом масле, пивных дрожжах, обогащенных злаках, зародышах пшеницы.
Для хорошего функционирования организма необходимы 13 полезных витаминов. Они должны быть в вашем ежедневном рационе, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Витамин А необходим для здоровья зубов и костей, следит за состоянием слизистых оболочек и кожи.
Витамин А можно найти в таких продуктах: темная листовая зелень, яичные желтки, молочные продукты (творог, йогурт), печень, рыба, говядина.
Витамин B1 (тиамин) превращает углеводы в энергию и помогает регулировать функцию сердца и нервных клеток.
Есть в: яйцах, постном мясе, орехах, семечках, бобовых, мясных субпродуктах, горохе, цельном зерне.
Витамин B2 (рибофлавин) способствует производству эритроцитов и помогает другим витаминам группы В выполнять свою работу.
Откуда получить: яйца, мясные субпродукты, постное мясо, молоко, зеленые овощи, обогащенные зерна и крупы.
Яйця
Витамин B3 (ниацин) поддерживает здоровье кожи и нервной системы, снижает уровень холестерина.
Этот витамин содержат следующие продукты: яйца, авокадо, рыба (особенно тунец), бобовые, орехи, картофель, домашняя птица, обогащенные злаки и хлеб.
Витамин B5 (пантотеновая кислота) помогает вырабатывать гормоны и "хороший" холестерин.
Откуда получить: авокадо, капуста, брокколи, яйца, бобовые, чечевица, грибы, мясные субпродукты, птица, цельнозерновые.
Витамин B6 (пиридоксин) помогает создавать эритроциты, поддерживает функцию мозга, оптимизирует потребление белка.
Есть в авокадо, бананах, бобовых, домашней птице, мясе, орехах, цельном зерне.
Авокадо
Витамин B7 (биотин) перерабатывает белок и углеводы, помогает производить "хороший" холестерин и гормоны.
Откуда получить: яичные желтки, бобовые, молоко, орехи, мясные субпродукты (особенно печень), свинина, дрожжи, шоколад, крупы.
Витамин B12 помогает формировать эритроциты и поддерживает нормальную работу нервной системы.
Откуда получить: яйца, мясо, молоко, субпродукты, моллюски, домашняя птица, обогащенные продукты (например, соевое молоко).
Витамин С (аскорбиновая кислота) способствует здоровью зубов и десен, помогает усвоению железа, ускоряет процессы регенерации.
Откуда получить: брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, цитрусовые, картофель, шпинат, помидоры, клубника.
Апельсини
Витамин D помогает организму абсорбировать кальций.
Откуда получить: под воздействием солнца в течение 10-15 минут (с использованием средства с SPF), из жирной рыбы (лосось, сельдь, скумбрия), рыбьего жира, обогащенных молочных продуктов и круп.
Витамин Е – антиоксидант, помогает производить эритроциты и эффективно использовать витамин К.
Откуда получить: авокадо, темно-зеленые овощи (шпинат, спаржа, брокколи), масла (кукуруза, подсолнечник), папайя, манго, семена, орехи, зародыши пшеницы.
Витамин К помогает сворачиваться крови и способствует здоровью костей.
Откуда получить: темно-зеленые овощи (брокколи, спаржа, брюссельская капуста), темные листовые овощи, рыба, печень, говядина, яйца.
Фолиевая кислота взаимодействует с витамином B21 при производстве эритроцитов, необходимых для формирования структуры ДНК.
Читайте также: Эти продукты обязательно должны быть в летнем рационе
Есть в: спарже, брокколи, свекле, листовой зелени, апельсинах, чечевице, арахисовом масле, пивных дрожжах, обогащенных злаках, зародышах пшеницы.
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