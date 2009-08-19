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Эти витамины должны быть в ежедневном рационе

Эти витамины должны быть в ежедневном рационеКакие витамины необходимы для здоровья

Для хорошего функционирования организма необходимы 13 полезных витаминов. Они должны быть в вашем ежедневном рационе, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Витамин А необходим для здоровья зубов и костей, следит за состоянием слизистых оболочек и кожи.

Витамин А можно найти в таких продуктах: темная листовая зелень, яичные желтки, молочные продукты (творог, йогурт), печень, рыба, говядина.

Витамин B1 (тиамин) превращает углеводы в энергию и помогает регулировать функцию сердца и нервных клеток.

Есть в: яйцах, постном мясе, орехах, семечках, бобовых, мясных субпродуктах, горохе, цельном зерне.

Витамин B2 (рибофлавин) способствует производству эритроцитов и помогает другим витаминам группы В выполнять свою работу.

Откуда получить: яйца, мясные субпродукты, постное мясо, молоко, зеленые овощи, обогащенные зерна и крупы.

Яйця

Витамин B3 (ниацин) поддерживает здоровье кожи и нервной системы, снижает уровень холестерина.

Этот витамин содержат следующие продукты: яйца, авокадо, рыба (особенно тунец), бобовые, орехи, картофель, домашняя птица, обогащенные злаки и хлеб.

Витамин B5 (пантотеновая кислота) помогает вырабатывать гормоны и "хороший" холестерин.

Откуда получить: авокадо, капуста, брокколи, яйца, бобовые, чечевица, грибы, мясные субпродукты, птица, цельнозерновые.

Витамин B6 (пиридоксин) помогает создавать эритроциты, поддерживает функцию мозга, оптимизирует потребление белка.

Есть в авокадо, бананах, бобовых, домашней птице, мясе, орехах, цельном зерне.

Авокадо

Витамин B7 (биотин) перерабатывает белок и углеводы, помогает производить "хороший" холестерин и гормоны.

Откуда получить: яичные желтки, бобовые, молоко, орехи, мясные субпродукты (особенно печень), свинина, дрожжи, шоколад, крупы.

Витамин B12 помогает формировать эритроциты и поддерживает нормальную работу нервной системы.

Откуда получить: яйца, мясо, молоко, субпродукты, моллюски, домашняя птица, обогащенные продукты (например, соевое молоко).

Витамин С (аскорбиновая кислота) способствует здоровью зубов и десен, помогает усвоению железа, ускоряет процессы регенерации.

Откуда получить: брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, цитрусовые, картофель, шпинат, помидоры, клубника.

Апельсини

Витамин D помогает организму абсорбировать кальций.

Откуда получить: под воздействием солнца в течение 10-15 минут (с использованием средства с SPF), из жирной рыбы (лосось, сельдь, скумбрия), рыбьего жира, обогащенных молочных продуктов и круп.

Витамин Е – антиоксидант, помогает производить эритроциты и эффективно использовать витамин К.

Откуда получить: авокадо, темно-зеленые овощи (шпинат, спаржа, брокколи), масла (кукуруза, подсолнечник), папайя, манго, семена, орехи, зародыши пшеницы.

Витамин К помогает сворачиваться крови и способствует здоровью костей.

Откуда получить: темно-зеленые овощи (брокколи, спаржа, брюссельская капуста), темные листовые овощи, рыба, печень, говядина, яйца.

Фолиевая кислота взаимодействует с витамином B21 при производстве эритроцитов, необходимых для формирования структуры ДНК.

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Есть в: спарже, брокколи, свекле, листовой зелени, апельсинах, чечевице, арахисовом масле, пивных дрожжах, обогащенных злаках, зародышах пшеницы.
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 Теги: витамины, здоровье

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Сегодня, 11:47 » Автор: Татьяна Ларина
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