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Раздел: Медицина  
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Медики назвали одну из главных причин лишнего веса

Медики назвали одну из главных причин лишнего весаУ людей с лишним весом достаточно гормонов, отвечающих за контроль веса, но они не посылают сигнал о сытости.

Устойчивость к гормону лептину ученые, работающие над проблемами ожирения, назвали главной причиной избыточного веса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Лептин - гормон, контролирующий вес. Во время еды, когда организм получает достаточное количество питательных веществ, он попадает в один из отделов головного мозга (гипоталамус) и начинает взаимодействовать с белками на поверхности нейронов, тем самым подавая сигнал о насыщении. Но это взаимодействие белков и лептинов может быть нарушено.

Как оказалось у людей с лишним весом достаточно гормонов, отвечающих за контроль веса, но они не посылают сигнал о сытости. Международная группа ученых выяснила, что у мышей образуется фермент, препятствующий связыванию лептина с рецепторами нервных клеток в гипоталамусе. Фермент вырабатывался в результате большого потребления жиров в пищу.

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Ученые подавили фермент, и лептины заработали нормально. Теперь ученым осталось убедиться, что подобный механизм действенен и у человека.
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 Теги: ожирение, лишний вес

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Сегодня, 12:47 » Автор: Татьяна Ларина
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