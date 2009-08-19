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Раздел: Медицина  
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Назван однин из худших для здоровья продуктов питания

Назван однин из худших для здоровья продуктов питанияУченые рассказали, что является "одним из худших продуктов, которые только можно съесть".

Карин Михелс, директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда, заявила, что кокосовое масло является "чистым ядом", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Во время лекции во Фрайбурге профессор рассказала о вреде, которое может нанести кокосовое масло, если его употреблять в пищу. Она заявила, что оно является "одним из худших продуктов, которые только можно съесть".

Михелс подчеркнула, что кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров - это в два раза больше, чем свиное сало и на 60% больше, чем говяжий жир.

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Она отметила, что масло кокоса повышает содержание "плохого холестерина" (ЛПНП - Липопротеины низкой плотности). Его переизбыток увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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 Теги: продукты, питание

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Сегодня, 13:20 » Автор: Татьяна Ларина
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