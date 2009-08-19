Эти симптомы говорят, что нужно употреблять меньше сахара

Как понять, что употребляете слишком много сахара



Вы отказались от десерта после ужина и думаете, что точно не едите слишком много сахара. Вы можете ошибаться! Это вещество присутствует не только в очевидных продуктах вроде конфет и торта, оно может быть даже в салатной заправке, пишет



По данным исследований, в переработанных продуктах в пять раз больше сахара, чем в остальных – следует внимательно читать этикетки.



Что такое сахар?



Чтобы понять проблему, следует разобраться с ней детально. Итак, сахар это простейший углевод, в организме превращающийся в глюкозу. Он присутствует в некоторых продуктах естественным образом, а в некоторые добавляется при производстве. Организм не способен различить эти типы сахара. Впрочем, в натуральных продуктах он сочетается с клетчаткой, что замедляет процесс поступления глюкозы в крови. К тому же есть разница в дозировке – в непереработанной пище просто нет такого количества простых углеводов.



Опасность чрезмерного употребления сахара



По мнению ученых, хроническое воспаление вполне может возникать в связи с неправильным питанием. Повышенное количество сахара в рационе вызывает избыточное количество свободных радикалов и соединений, подстегивающих воспалительный процесс. Избыток сахара ведет к ожирению, диабету и некоторым видам рака, а также сердечным заболеваниям. Как понять, что вы едите слишком много? Следите за перечисленными ниже признаками!



У вас высыпания вокруг рта и на подбородке



Эксперты убеждены, что акне никак не связано с рационом у большинства людей, тем не менее, по данным некоторых исследований, избыток сахара может приводить к высыпаниям. Все потому, что это вещество воздействует на выработку гормонов и воспалительные процессы.



У вас перепады настроения



По некоторым данным, сахар может быть связан с депрессией. Он вызывает скачки глюкозы в крови и может воздействовать на нейротрансмиттеры. Снижается уровень серотонина, гормона хорошего самочувствия. В результате, вы чувствуете раздражительность и усталость.



Вы не можете выспаться ночью



Употребление печенья или кекса с большим количеством сахара перед сном может привести к проблемам с засыпанием. Углеводы вызывают скачок энергии, из-за чего организму труднее погрузиться в сон. К тому же качество сна снижается, потому как за ночь уровень глюкозы сильно падает. Не ешьте сладостей за два часа до сна.



У вас преждевременные морщины



Диета, полная сахара, может привести к преждевременному старению. Избыток такого вещества в организме приводит к реакции с белками в крови и формированию продуктов гликации, которые вредят волокнам коллагена и эластина в коже. Из-за этого кожа становится менее упругой.



У вас постоянно появляется кариес



Сахар является основной причиной разрушения зубов. Он служит пищей для бактерий, вырабатывающих кислоту, вредную для зубной эмали. Худшая комбинация - это сахар и кислота из разнообразных газированных напитков. Лучше пейте обычную минеральную воду.



Вам хочется десерта каждый раз после ужина



Чем больше сахара вы едите, тем больше вам его хочется. Дело в перепадах глюкозы в крови и определенных гормонах. Привычку есть сладкое после ужина трудно победить. Иногда проще вообще не есть сладкого, чем пытаться его сократить.



Вы постоянно голодны



В сахарных продуктах нет клетчатки или белка, поэтому вы можете столкнуться с ообостренным аппетитом. Если вы съедите хлеба перед ужином, вы сперва почувствуете сытость, но потом захотите есть еще больше. Лучше начинать прием пищи с салата или белка. Это обеспечит насыщение, которое предотвратит переедание.



Вас мучает боль в суставах



По данным исследований, есть связь между употреблением сахарных напитков и проявлением ревматоидного артрита. Люди, выпивающие более пяти порций сладкой газировки за неделю, чаще сталкиваются с артритом.



Вы не можете избавиться от лишнего веса



Сам по себе сахар не приводит к набору веса, тем не менее он может помешать вам похудеть. Продукты, полные данного вещества, не вызывают насыщения, что может приводить к склонности переедать. Основывайте рацион на сложных углеводах, полезных жирах и нежирном белке. Тогда уровень глюкозы будет стабильным и вы не будете мучиться от голода.



У вас проблемы с концентрацией внимания



Организм использует углеводы как основной источник энергии. Если уровень глюкозы в крови падает, это может привести к упадку сил и ухудшению мозговой деятельности. Вы не сможете фокусироваться и проявлять внимательность.



Фрукты кажутся вам не слишком сладкими



Употребление чрезмерного количества сахара может привести к тому, что ваши вкусовые рецепторы начнут работать иначе. Вам будет казаться, что фрукты или ягоды недостаточно сладкие, вы перестанете представлять, каким должен быть на вкус десерт. Сократите количество сахара и подсластителей, чтобы не столкнуться с такой проблемой.



У вас постоянное вздутие живота



Соленые продукты нередко вызывают вздутие, но та же проблема может быть связана и с сахаром. Постарайтесь справиться со своей тягой к сладкому и тогда вы сможете вернуть комфортное состояние живота.



У вас нет сил



По данным исследований, переработанный сахар связан с потерей мышечной массы, потому как подавляет способность организма синтезировать протеин. Если вы ограничите свою тягу к сладостям, вы можете заметить, что стали сильнее.



У вас повышенное кровяное давление



По данным исследований, избыток сахара опаснее для гипертоников, чем соль. Достаточно несколько недель диеты, полной сахара, чтобы риск развития хронического повышенного давления возрос на восемь процентов.



У вас нет мотивации на тренировки



Если вы употребляете чрезмерное количество сахара, вы можете столкнуться с набором веса по ряду причин. К примеру, дело может быть в сниженной физической активности. По данным исследований, даже при нормальной калорийности рацион, полный сахара, вызывает набор веса – потому что человек начинает значительно меньше двигаться.



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Сколько сахара следует есть?



По данным исследований, сахар должен быть источником не более чем десяти процентов калорий. Это около тридцати восьми граммов для женщины и пятидесяти одного грамма для мужчины. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вы отказались от десерта после ужина и думаете, что точно не едите слишком много сахара. Вы можете ошибаться! Это вещество присутствует не только в очевидных продуктах вроде конфет и торта, оно может быть даже в салатной заправке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka По данным исследований, в переработанных продуктах в пять раз больше сахара, чем в остальных – следует внимательно читать этикетки.Что такое сахар?Чтобы понять проблему, следует разобраться с ней детально. Итак, сахар это простейший углевод, в организме превращающийся в глюкозу. Он присутствует в некоторых продуктах естественным образом, а в некоторые добавляется при производстве. Организм не способен различить эти типы сахара. Впрочем, в натуральных продуктах он сочетается с клетчаткой, что замедляет процесс поступления глюкозы в крови. К тому же есть разница в дозировке – в непереработанной пище просто нет такого количества простых углеводов.Опасность чрезмерного употребления сахараПо мнению ученых, хроническое воспаление вполне может возникать в связи с неправильным питанием. Повышенное количество сахара в рационе вызывает избыточное количество свободных радикалов и соединений, подстегивающих воспалительный процесс. Избыток сахара ведет к ожирению, диабету и некоторым видам рака, а также сердечным заболеваниям. Как понять, что вы едите слишком много? Следите за перечисленными ниже признаками!У вас высыпания вокруг рта и на подбородкеЭксперты убеждены, что акне никак не связано с рационом у большинства людей, тем не менее, по данным некоторых исследований, избыток сахара может приводить к высыпаниям. Все потому, что это вещество воздействует на выработку гормонов и воспалительные процессы.У вас перепады настроенияПо некоторым данным, сахар может быть связан с депрессией. Он вызывает скачки глюкозы в крови и может воздействовать на нейротрансмиттеры. Снижается уровень серотонина, гормона хорошего самочувствия. В результате, вы чувствуете раздражительность и усталость.Вы не можете выспаться ночьюУпотребление печенья или кекса с большим количеством сахара перед сном может привести к проблемам с засыпанием. Углеводы вызывают скачок энергии, из-за чего организму труднее погрузиться в сон. К тому же качество сна снижается, потому как за ночь уровень глюкозы сильно падает. Не ешьте сладостей за два часа до сна.У вас преждевременные морщиныДиета, полная сахара, может привести к преждевременному старению. Избыток такого вещества в организме приводит к реакции с белками в крови и формированию продуктов гликации, которые вредят волокнам коллагена и эластина в коже. Из-за этого кожа становится менее упругой.У вас постоянно появляется кариесСахар является основной причиной разрушения зубов. Он служит пищей для бактерий, вырабатывающих кислоту, вредную для зубной эмали. Худшая комбинация - это сахар и кислота из разнообразных газированных напитков. Лучше пейте обычную минеральную воду.Вам хочется десерта каждый раз после ужинаЧем больше сахара вы едите, тем больше вам его хочется. Дело в перепадах глюкозы в крови и определенных гормонах. Привычку есть сладкое после ужина трудно победить. Иногда проще вообще не есть сладкого, чем пытаться его сократить.Вы постоянно голодныВ сахарных продуктах нет клетчатки или белка, поэтому вы можете столкнуться с ообостренным аппетитом. Если вы съедите хлеба перед ужином, вы сперва почувствуете сытость, но потом захотите есть еще больше. Лучше начинать прием пищи с салата или белка. Это обеспечит насыщение, которое предотвратит переедание.Вас мучает боль в суставахПо данным исследований, есть связь между употреблением сахарных напитков и проявлением ревматоидного артрита. Люди, выпивающие более пяти порций сладкой газировки за неделю, чаще сталкиваются с артритом.Вы не можете избавиться от лишнего весаСам по себе сахар не приводит к набору веса, тем не менее он может помешать вам похудеть. Продукты, полные данного вещества, не вызывают насыщения, что может приводить к склонности переедать. Основывайте рацион на сложных углеводах, полезных жирах и нежирном белке. Тогда уровень глюкозы будет стабильным и вы не будете мучиться от голода.У вас проблемы с концентрацией вниманияОрганизм использует углеводы как основной источник энергии. Если уровень глюкозы в крови падает, это может привести к упадку сил и ухудшению мозговой деятельности. Вы не сможете фокусироваться и проявлять внимательность.Фрукты кажутся вам не слишком сладкимиУпотребление чрезмерного количества сахара может привести к тому, что ваши вкусовые рецепторы начнут работать иначе. Вам будет казаться, что фрукты или ягоды недостаточно сладкие, вы перестанете представлять, каким должен быть на вкус десерт. Сократите количество сахара и подсластителей, чтобы не столкнуться с такой проблемой.У вас постоянное вздутие животаСоленые продукты нередко вызывают вздутие, но та же проблема может быть связана и с сахаром. Постарайтесь справиться со своей тягой к сладкому и тогда вы сможете вернуть комфортное состояние живота.У вас нет силПо данным исследований, переработанный сахар связан с потерей мышечной массы, потому как подавляет способность организма синтезировать протеин. Если вы ограничите свою тягу к сладостям, вы можете заметить, что стали сильнее.У вас повышенное кровяное давлениеПо данным исследований, избыток сахара опаснее для гипертоников, чем соль. Достаточно несколько недель диеты, полной сахара, чтобы риск развития хронического повышенного давления возрос на восемь процентов.У вас нет мотивации на тренировкиЕсли вы употребляете чрезмерное количество сахара, вы можете столкнуться с набором веса по ряду причин. К примеру, дело может быть в сниженной физической активности. По данным исследований, даже при нормальной калорийности рацион, полный сахара, вызывает набор веса – потому что человек начинает значительно меньше двигаться.Сколько сахара следует есть?По данным исследований, сахар должен быть источником не более чем десяти процентов калорий. Это около тридцати восьми граммов для женщины и пятидесяти одного грамма для мужчины.



