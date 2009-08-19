Раздел: Медицина
Названы продукты, вызывающие быстрое старение кожи
На состояние нашей кожи влияет то, как мы питаемся.
Существуют продукты, частое употребление которых существенно ускоряет процесс старения и увядания кожи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka
Сладости
Любители сладостей, возможно, не задумываются, какой вред организму приносят эти продукты. Избыток сахара снижает скорость обмена веществ, ухудшает здоровье сердечно-сосудистой системы, увеличивает риск развития воспалений, а также замедляет синтез коллагена - белка, который делает нашу кожу более упругой и эластичной.
Соль
Поскольку натрий задерживает воду в организме, употребляя много соли, вы рискуете получить мешки под глазами и отечность лица, которые прибавят вам десяток лет. Кроме того, чрезмерное употребление соли приводит к гипертонии и проблемам с почками. Не забывайте, что много соли содержится в мясных и рыбных консервах, соусах, сосисках и колбасах, томатном соке, зерновом твороге, черном хлебе, кукурузных хлопьях и т.д.
Продукты из белой муки
Употребляя в пищу макаронные изделия из белой муки, хлеб, выпечку, вы приносите вред не только своей фигуре, но и красоте и здоровью. Простые углеводы, которыми богата эта пища, повышают уровень сахара в крови, что увеличивает риск появления диабета, а также тормозят выработку эластина и коллагена, что приводит к ранним морщинам и потери упругости кожи.
Кофе
1-2 чашки кофе в день не принесут особого вреда нашей коже, однако, злоупотребление этим мочегонным напитком приводит к обезвоживанию организма и кожа становится более сухой и тусклой. Не забывайте пить чистую воду после каждой выпитой чашки кофе.
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Алкоголь
Проблемы с кожей часто возникают при нарушении в работе печени, которая страдает от увлечения алкогольными напитками. При интоксикации организма кожа приобретает желтоватый цвет, появляются высыпания и морщины. Кроме того, спиртные напитки приводят к обезвоживанию организма и ухудшают качество сна, что также вызывает преждевременное старение кожи.
Существуют продукты, частое употребление которых существенно ускоряет процесс старения и увядания кожи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka
Сладости
Любители сладостей, возможно, не задумываются, какой вред организму приносят эти продукты. Избыток сахара снижает скорость обмена веществ, ухудшает здоровье сердечно-сосудистой системы, увеличивает риск развития воспалений, а также замедляет синтез коллагена - белка, который делает нашу кожу более упругой и эластичной.
Соль
Поскольку натрий задерживает воду в организме, употребляя много соли, вы рискуете получить мешки под глазами и отечность лица, которые прибавят вам десяток лет. Кроме того, чрезмерное употребление соли приводит к гипертонии и проблемам с почками. Не забывайте, что много соли содержится в мясных и рыбных консервах, соусах, сосисках и колбасах, томатном соке, зерновом твороге, черном хлебе, кукурузных хлопьях и т.д.
Продукты из белой муки
Употребляя в пищу макаронные изделия из белой муки, хлеб, выпечку, вы приносите вред не только своей фигуре, но и красоте и здоровью. Простые углеводы, которыми богата эта пища, повышают уровень сахара в крови, что увеличивает риск появления диабета, а также тормозят выработку эластина и коллагена, что приводит к ранним морщинам и потери упругости кожи.
Кофе
1-2 чашки кофе в день не принесут особого вреда нашей коже, однако, злоупотребление этим мочегонным напитком приводит к обезвоживанию организма и кожа становится более сухой и тусклой. Не забывайте пить чистую воду после каждой выпитой чашки кофе.
Читайте также: Названы продукты, вызывающие рак
Алкоголь
Проблемы с кожей часто возникают при нарушении в работе печени, которая страдает от увлечения алкогольными напитками. При интоксикации организма кожа приобретает желтоватый цвет, появляются высыпания и морщины. Кроме того, спиртные напитки приводят к обезвоживанию организма и ухудшают качество сна, что также вызывает преждевременное старение кожи.
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