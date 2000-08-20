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Раздел: Медицина  
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Названы пять полезных для здоровья свойств арбуза

Названы пять полезных для здоровья свойств арбузаДиетолог рассказала интересные факты о арбузе

Украинский диетолог Светлана Фус рассказала о 5 причин, почему стоит любить и есть арбуз в летний сезон, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

Женщина также привела несколько противопоказаний, при которых нельзя вкушать большой ягодой на странице в Facebook.

Кавун прекрасно освежает, утоляет жажду и наполняет организм водой. По словам Светланы Фус, арбуз также богат электролиты и ликопен, который стимулирует производство коллагена и препятствует повреждению кожи УФ-лучами.

Кавуны "нельзя есть при диарее, колите, обострении болезней органов пищеварения, при камнях в почках и заболеваниях предстательной железы". Диетолог также рекомендует покупать ягоды сейчас, когда они созревают естественным путем и не содержат нитратов.

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Светлана Фус рекомендует 5 фактов о арбуз, которые обязательно стоит включить в рацион правильного питания.

Названы пять полезных для здоровья свойств арбуза
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 Теги: арбуз, польза

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Сегодня, 17:39 » Автор: Татьяна Ларина
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