Раздел: Медицина
Названы пять полезных для здоровья свойств арбуза
Диетолог рассказала интересные факты о арбузе
Украинский диетолог Светлана Фус рассказала о 5 причин, почему стоит любить и есть арбуз в летний сезон, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Женщина также привела несколько противопоказаний, при которых нельзя вкушать большой ягодой на странице в Facebook.
Кавун прекрасно освежает, утоляет жажду и наполняет организм водой. По словам Светланы Фус, арбуз также богат электролиты и ликопен, который стимулирует производство коллагена и препятствует повреждению кожи УФ-лучами.
Кавуны "нельзя есть при диарее, колите, обострении болезней органов пищеварения, при камнях в почках и заболеваниях предстательной железы". Диетолог также рекомендует покупать ягоды сейчас, когда они созревают естественным путем и не содержат нитратов.
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Светлана Фус рекомендует 5 фактов о арбуз, которые обязательно стоит включить в рацион правильного питания.
Украинский диетолог Светлана Фус рассказала о 5 причин, почему стоит любить и есть арбуз в летний сезон, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Женщина также привела несколько противопоказаний, при которых нельзя вкушать большой ягодой на странице в Facebook.
Кавун прекрасно освежает, утоляет жажду и наполняет организм водой. По словам Светланы Фус, арбуз также богат электролиты и ликопен, который стимулирует производство коллагена и препятствует повреждению кожи УФ-лучами.
Кавуны "нельзя есть при диарее, колите, обострении болезней органов пищеварения, при камнях в почках и заболеваниях предстательной железы". Диетолог также рекомендует покупать ягоды сейчас, когда они созревают естественным путем и не содержат нитратов.
Читайте также: Названы семь полезных для здоровья свойств улыбки
Светлана Фус рекомендует 5 фактов о арбуз, которые обязательно стоит включить в рацион правильного питания.
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