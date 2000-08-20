Раздел: Медицина
В кале младенцев нашли мощное лекарство
Младенцы обычно довольно здоровые.
Ученые обнаружили пробиотики в детском кале. Это произошло в разгар глобальной гонки по определению дополнительных источников "хороших" бактерий, с помощью которых можно предотвращать и лечить многие болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В последние годы тема пробиотиков стала довольно «горячей» в научно-популярной литературе, поскольку многочисленные исследования показали, насколько важно восстанавливать баланс бактерий кишечника. Уже доказано, что пробиотики во множестве содержатся в продуктах питания, подвергшихся брожению или ферментации, но поиск новых источников продолжается. И вот теперь один подобный источник обнаружен, хотя его вряд ли можно назвать съедобным или приятным. Речь идёт о фекалиях младенцев, в которых исследователи из Wake Forest School of Medicine в США обнаружили целый кладезь полезных бактерий.
«Младенцы обычно довольно здоровые, они не страдают от возрастных болезней вроде диабета и рака, - объясняют авторы исследования. - Естественно, что их кал является широкодоступным. Он может стать новым источником штаммов бактерий, помогающим людям в профилактике и лечении самых распространенных болезней пищеварительной системы. Короткоцепочечные жирные кислоты - ключевые компоненты здоровья кишечника. Жертвы диабета, ожирения, аутоиммунных расстройств и рака часто имеют дефицит этих кислот. А повышение их количества поможет поддержать и даже переустановить микробиом кишечника, что улучшит здоровье».
Читайте также: Голландский эксперимент привел к смерти 11 младенцев
Вряд ли мы скоро увидим на полках аптек или магазинов йогурт на основе детского кала, однако это открытие еще раз подчеркивает важность здоровья желудочно-кишечного тракта почти для всех аспектов человеческого здоровья. Ну а рынок пробиотиков может ожидать пополнение.
Ученые обнаружили пробиотики в детском кале. Это произошло в разгар глобальной гонки по определению дополнительных источников "хороших" бактерий, с помощью которых можно предотвращать и лечить многие болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В последние годы тема пробиотиков стала довольно «горячей» в научно-популярной литературе, поскольку многочисленные исследования показали, насколько важно восстанавливать баланс бактерий кишечника. Уже доказано, что пробиотики во множестве содержатся в продуктах питания, подвергшихся брожению или ферментации, но поиск новых источников продолжается. И вот теперь один подобный источник обнаружен, хотя его вряд ли можно назвать съедобным или приятным. Речь идёт о фекалиях младенцев, в которых исследователи из Wake Forest School of Medicine в США обнаружили целый кладезь полезных бактерий.
«Младенцы обычно довольно здоровые, они не страдают от возрастных болезней вроде диабета и рака, - объясняют авторы исследования. - Естественно, что их кал является широкодоступным. Он может стать новым источником штаммов бактерий, помогающим людям в профилактике и лечении самых распространенных болезней пищеварительной системы. Короткоцепочечные жирные кислоты - ключевые компоненты здоровья кишечника. Жертвы диабета, ожирения, аутоиммунных расстройств и рака часто имеют дефицит этих кислот. А повышение их количества поможет поддержать и даже переустановить микробиом кишечника, что улучшит здоровье».
Читайте также: Голландский эксперимент привел к смерти 11 младенцев
Вряд ли мы скоро увидим на полках аптек или магазинов йогурт на основе детского кала, однако это открытие еще раз подчеркивает важность здоровья желудочно-кишечного тракта почти для всех аспектов человеческого здоровья. Ну а рынок пробиотиков может ожидать пополнение.
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