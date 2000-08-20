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Раздел: Медицина  
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Медики опровергли пользу от умеренного употребления алкоголя

Медики опровергли пользу от умеренного употребления алкоголяИсследование длилось 26 лет.

Американские ученые из Вашингтонского университета убеждены, что умеренное употребление алкогольных напитков не безопасно для здоровья.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.

Эксперты проанализировали данные о последствиях употребления алкогольных напитков среди людей из 195 стран. Исследование, которое длилось 26 лет, включало также анализ почти 600 научных статей, посвященных риску употребления алкоголя.

Исследователи отмечают, что в 2016 году с употреблением алкоголя связывают три миллиона смертей, из которых 12% приходилось на мужчин в возрасте от 15 до 50 лет.

Они установили связь между выпиванием и повышением риска преждевременной смерти, рака и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Вывод ученых таков: только полный отказ от употребления алкоголя минимизирует вероятность заболеваний.

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 Теги: Медики, алкоголь

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Сегодня, 22:26 » Автор: Едгар Букмирза
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