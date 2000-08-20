Медики назвали основные признаки нехватки углеводов в организме

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Диетологи убеждены, что полностью отказываться от углеводов нельзя.

Низкоуглеводная диета невероятно популярная среди тех, кто решил сбросить лишние килограммы.

Популярные у пытающихся похудеть низкоуглеводные диеты часто базируются не на науке, а на внутреннем ощущении.