Раздел: Медицина
Медики назвали основные признаки нехватки углеводов в организме
Углеводов влечёт за собой сразу целый ряд проблем.
Низкоуглеводная диета невероятно популярная среди тех, кто решил сбросить лишние килограммы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Но отказ от углеводов влечёт за собой сразу целый ряд проблем. Эксперты собрали семь признаков, которые должны заставить вас задуматься о возвращении углеводов в рацион.
Частые головные боли
«Углеводы не требуют никакой дополнительной обработки для производства глюкозы, поэтому они стабильно сохраняют уровень сахара в крови, - говорит диетолог Изабель Смит. - Но если вы не получаете достаточного количества углеводов, уровень сахара может упасть, что и вызывает головные боли».
Головные боли могут возникать время от времени, но если они беспокоят вас слишком часто, то это верный знак, что нужно добавить углеводы в рацион. Подойдут яблоки, груши и морковь - они восстановят уровень сахара без лишних калорий.
Постоянное чувство холода
Если вы постоянно чувствуете озноб, но нет никаких признаков простуды или других заболеваний, вероятно, что-то в вашем организме работает неправильно. «Люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, подвержены риску плохой работы щитовидной железы, что может изменять температуру тела», - говорит Кэйси Бьорк, специалист-диетолог. Не стоит думать, что холодные пальцы на руках и ногах - это нормально.
Проблемы с желудком
Паста, хлеб и цельнозерновые крупы - источник клетчатки, поэтому при отказе от этих продуктов вы можете наблюдать у себя проблемы с желудком, такие как вздутие живота или запор. Кэйси Бьорк советует в таком случае употреблять как минимум 25 граммов клетчатки в день из низкокалорийных овощей - капусты, брокколи, шпината или спаржи.
Вес перестал снижаться
В какой-то момент вы можете заметить, что больше не теряете килограммы, хотя придерживаетесь всё той же низкоуглеводной диеты. «Диета с низким содержанием углеводов может остановить потерю веса, потому что, если вы внезапно съедите меньше углеводов, печень попытается компенсировать это, производя сахар, - говорит Бьорк. - Когда уровень сахара в крови повышается, поджелудочная железа выделяет инсулин, гормон, который призван сжигать жир. И именно поэтому жир остаётся на месте». Специалист советует «загружаться» углеводами один раз в неделю: «Не стоит набрасываться на сэндвичи, но дополнительная порция картошки должна сыграть на пользу».
Постоянный голод
Большинство здоровых углеводов богаты клетчаткой, что даёт ощущение насыщения. Поэтому, если вы исключаете углеводы из рациона, то можете постоянно хотеть есть. «Люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, отмечают, что постоянно испытывают чувство голода. Дело в том, что они резко ограничивают себя в углеводах и не заменяют их здоровыми жирами», - объясняет этот феномен Бьорк. Она также советует употреблять в пищу больше авокадо, это источник здорового жира с низким содержанием углеводов.
Ухудшение памяти
Углеводы питают не только тело, но и мозг. Именно поэтому, когда мозг не получает необходимого количества энергии, вы заметите, что часто что-то забываете или не можете сосредоточиться. Смит рассказывает, что в ходе одного исследования было обнаружено: женщины, сидящие на низкоуглеводной диете, хуже выполняли тесты на память, чем те, кто придерживался низкокалорийной сбалансированной диеты. Добавьте в рацион немного низкокалорийных фруктов, чтобы регулярно подпитывать свой мозг и быть более сосредоточенным.
Читайте также: Медики назвали еще одну опасность курения
Плохое настроение
Каждый из вышеперечисленных факторов может также вызывать плохое настроение, и этому тоже есть объяснение специалистов. Как мы уже выяснили, отсутствие углеводов снижает уровень сахара в крови, но это ещё не всё. «Углеводы также важны для производства серотонина, гормона счастья», - говорит Смит. Чувствуете, что стали реже улыбаться и получаете меньше удовольствия от жизни - увеличьте количество углеводов в рационе.
Низкоуглеводная диета невероятно популярная среди тех, кто решил сбросить лишние килограммы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Но отказ от углеводов влечёт за собой сразу целый ряд проблем. Эксперты собрали семь признаков, которые должны заставить вас задуматься о возвращении углеводов в рацион.
Частые головные боли
«Углеводы не требуют никакой дополнительной обработки для производства глюкозы, поэтому они стабильно сохраняют уровень сахара в крови, - говорит диетолог Изабель Смит. - Но если вы не получаете достаточного количества углеводов, уровень сахара может упасть, что и вызывает головные боли».
Головные боли могут возникать время от времени, но если они беспокоят вас слишком часто, то это верный знак, что нужно добавить углеводы в рацион. Подойдут яблоки, груши и морковь - они восстановят уровень сахара без лишних калорий.
Постоянное чувство холода
Если вы постоянно чувствуете озноб, но нет никаких признаков простуды или других заболеваний, вероятно, что-то в вашем организме работает неправильно. «Люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, подвержены риску плохой работы щитовидной железы, что может изменять температуру тела», - говорит Кэйси Бьорк, специалист-диетолог. Не стоит думать, что холодные пальцы на руках и ногах - это нормально.
Проблемы с желудком
Паста, хлеб и цельнозерновые крупы - источник клетчатки, поэтому при отказе от этих продуктов вы можете наблюдать у себя проблемы с желудком, такие как вздутие живота или запор. Кэйси Бьорк советует в таком случае употреблять как минимум 25 граммов клетчатки в день из низкокалорийных овощей - капусты, брокколи, шпината или спаржи.
Вес перестал снижаться
В какой-то момент вы можете заметить, что больше не теряете килограммы, хотя придерживаетесь всё той же низкоуглеводной диеты. «Диета с низким содержанием углеводов может остановить потерю веса, потому что, если вы внезапно съедите меньше углеводов, печень попытается компенсировать это, производя сахар, - говорит Бьорк. - Когда уровень сахара в крови повышается, поджелудочная железа выделяет инсулин, гормон, который призван сжигать жир. И именно поэтому жир остаётся на месте». Специалист советует «загружаться» углеводами один раз в неделю: «Не стоит набрасываться на сэндвичи, но дополнительная порция картошки должна сыграть на пользу».
Постоянный голод
Большинство здоровых углеводов богаты клетчаткой, что даёт ощущение насыщения. Поэтому, если вы исключаете углеводы из рациона, то можете постоянно хотеть есть. «Люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, отмечают, что постоянно испытывают чувство голода. Дело в том, что они резко ограничивают себя в углеводах и не заменяют их здоровыми жирами», - объясняет этот феномен Бьорк. Она также советует употреблять в пищу больше авокадо, это источник здорового жира с низким содержанием углеводов.
Ухудшение памяти
Углеводы питают не только тело, но и мозг. Именно поэтому, когда мозг не получает необходимого количества энергии, вы заметите, что часто что-то забываете или не можете сосредоточиться. Смит рассказывает, что в ходе одного исследования было обнаружено: женщины, сидящие на низкоуглеводной диете, хуже выполняли тесты на память, чем те, кто придерживался низкокалорийной сбалансированной диеты. Добавьте в рацион немного низкокалорийных фруктов, чтобы регулярно подпитывать свой мозг и быть более сосредоточенным.
Читайте также: Медики назвали еще одну опасность курения
Плохое настроение
Каждый из вышеперечисленных факторов может также вызывать плохое настроение, и этому тоже есть объяснение специалистов. Как мы уже выяснили, отсутствие углеводов снижает уровень сахара в крови, но это ещё не всё. «Углеводы также важны для производства серотонина, гормона счастья», - говорит Смит. Чувствуете, что стали реже улыбаться и получаете меньше удовольствия от жизни - увеличьте количество углеводов в рационе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
425
0
Также советуем посмотреть
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
Оставьте свой комментарий