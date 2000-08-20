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Раздел: Медицина  
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Врачи объяснили, почему полезно есть авокадо

Врачи объяснили, почему полезно есть авокадо Этот фрукт обладает рядом полезных свойств для организма.

Ежедневное употребление авокадо поможет в профилактике диабета и улучшении метаболизма, выяснили учёные. Также фрукт борется с раковыми клетками, улучшает зрение и состояние костей и суставов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Иранские учёные из университета медицинских наук Мешхед изучили результаты предыдущих 129 исследований на предмет выявления пользы разных частей авокадо. Научные специалисты искали ценные вещества в мякоти, кожуре, листьях и семенах. Самое существенное влияние в организме фрукт оказывает на «плохой» холестерин. Способствуя росту липопротеина (ЛПВП) высокой плотности, продукт сокращает количество аналогичных белков низкой плотности.

За счёт повышения уровня фосфолипидов, плотного холестерина и триглицеридов улучшается кровяное давление и доставка полезных веществ по всему телу. Нормальный процесс метаболизма помогает в потере лишнего веса. Содержащиеся в авокадо зеаксантин и лютеин поддерживают хорошее зрение.

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Витамин К в больших количествах участвует в усвоении кальция, предотвращая остеопороз. Извлечённые из авокадо фитохимические вещества даже уничтожают и останавливают рост раковых клеток.
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 Теги: авокадо, польза

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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