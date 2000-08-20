Раздел: Медицина
Ученые признали пользу кошачьего мурлыканья
Эти звуки полезны для сердечно-сосудистой системы.
Исследователи из Великобритании рекомендуют людям заводить кошек. Кардиологи утверждают, что для сердца и сосудов очень полезно их мурлыканье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Согласно данным британских ученых, кошки продлевают жизнь мужчинам. Эксперты провели исследование на примере более 10 тысяч человек в возрасте от 40 до 85 лет. Выяснилось, что живущие с людьми домашние животные благоприятно влияют на здоровье. Более полезными оказались кошки.
Выяснилось, что у хозяев кошек на 18-20% реже возникали инсульт и инфаркт, по сравнению с теми, у кого нет домашних питомцев.
– Научные открытия доказывают, что проглаживание котов снижает артериальное давление и психологическое напряжение. То происходит за счет снятия статического электричества, что расслабляет сосуды и защищает от возникновения спазмов, –говорит врач-кардиолог Тамара Огиева.
Мурлыканье котов – это звуковые колебания частотой от 20 до 50 Герц. Они воздействуют на центр удовольствия в головном мозге, что вызывает производство «гормона радости».
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Получается, что кошки снимают стресс, поддерживают сосудистый тонус и своим мурлыканьем стимулируют вегетативную нервную систему. При звуках такой частоты ускоряется восстановление поврежденной мышечной, приходит в норму сердечный ритм и лечатся переломы костей.
Исследователи из Великобритании рекомендуют людям заводить кошек. Кардиологи утверждают, что для сердца и сосудов очень полезно их мурлыканье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Согласно данным британских ученых, кошки продлевают жизнь мужчинам. Эксперты провели исследование на примере более 10 тысяч человек в возрасте от 40 до 85 лет. Выяснилось, что живущие с людьми домашние животные благоприятно влияют на здоровье. Более полезными оказались кошки.
Выяснилось, что у хозяев кошек на 18-20% реже возникали инсульт и инфаркт, по сравнению с теми, у кого нет домашних питомцев.
– Научные открытия доказывают, что проглаживание котов снижает артериальное давление и психологическое напряжение. То происходит за счет снятия статического электричества, что расслабляет сосуды и защищает от возникновения спазмов, –говорит врач-кардиолог Тамара Огиева.
Мурлыканье котов – это звуковые колебания частотой от 20 до 50 Герц. Они воздействуют на центр удовольствия в головном мозге, что вызывает производство «гормона радости».
Читайте также: Врачи рассказали, как распознать злоупотребление сладким
Получается, что кошки снимают стресс, поддерживают сосудистый тонус и своим мурлыканьем стимулируют вегетативную нервную систему. При звуках такой частоты ускоряется восстановление поврежденной мышечной, приходит в норму сердечный ритм и лечатся переломы костей.
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