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Раздел: Медицина  
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Ученые признали пользу кошачьего мурлыканья

Ученые признали пользу кошачьего мурлыканья Эти звуки полезны для сердечно-сосудистой системы.

Исследователи из Великобритании рекомендуют людям заводить кошек. Кардиологи утверждают, что для сердца и сосудов очень полезно их мурлыканье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Согласно данным британских ученых, кошки продлевают жизнь мужчинам. Эксперты провели исследование на примере более 10 тысяч человек в возрасте от 40 до 85 лет. Выяснилось, что живущие с людьми домашние животные благоприятно влияют на здоровье. Более полезными оказались кошки.

Выяснилось, что у хозяев кошек на 18-20% реже возникали инсульт и инфаркт, по сравнению с теми, у кого нет домашних питомцев.

– Научные открытия доказывают, что проглаживание котов снижает артериальное давление и психологическое напряжение. То происходит за счет снятия статического электричества, что расслабляет сосуды и защищает от возникновения спазмов, –говорит врач-кардиолог Тамара Огиева.

Мурлыканье котов – это звуковые колебания частотой от 20 до 50 Герц. Они воздействуют на центр удовольствия в головном мозге, что вызывает производство «гормона радости».

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Получается, что кошки снимают стресс, поддерживают сосудистый тонус и своим мурлыканьем стимулируют вегетативную нервную систему. При звуках такой частоты ускоряется восстановление поврежденной мышечной, приходит в норму сердечный ритм и лечатся переломы костей.
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 Теги: кошка, мурлыканье

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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