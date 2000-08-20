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Раздел: Медицина  
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Диетологи объяснили, какие углеводы наиболее полезны

Диетологи объяснили, какие углеводы наиболее полезны Продукты с этими углеводами не стоит исключать из рациона.

Полезные углеводы - одна из главных составляющих правильного питания. На любой диете нельзя полностью отказываться от углеводов, ведь несбалансированное питание только навредит процессу потери лишнего веса и не принесет пользы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Отказ от углеводов неизбежно замедлит метаболизм, и поспособствует накоплению жира в организме. Если ты хочешь худеть правильно, включи в рацион эти полезные углеводы.

Паста. Кушая пасту из твердых сортов пшеницы, ты надолго остаешься сытой. Только не добавляй в нее жирные соусы, чтобы не испортить всю пользу.

Картофель. Он считается вредным из-за высокого содержания крахмала, но еще вреднее – жарить его с большим количеством масла. Чтобы получить от картофеля только пользу, запекай или вари его.

Кукуруза. В ней содержаться витамины, которые благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Но помни, что в кукурузе не на кочане, а из банки много сахара, и поэтому ее кушать нельзя.

Грибы. В них мало калорий, всего 50 на 100 грамм готового продукта, но сытость они сохраняют надолго.

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Спаржевая фасоль. Фасоль тоже достаточно низкокалорийная – 12 калорий в 100 граммах, а также в ней много калия, который важен для сердца и нормальной работы кишечника.
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 Теги: углеводы, польза

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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