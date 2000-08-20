Диетологи объяснили, какие углеводы наиболее полезны

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Медики объяснили, что и как кушать людям, страдающим от сахарного диабета.

Часто люди, которые борются с лишним весом, винят в этом углеводы и пытаются ограничить их количество в своем рационе. На самом деле углеводы очень полезны и необходимы человеку.