Раздел: Медицина
Диетологи объяснили, какие углеводы наиболее полезны
Продукты с этими углеводами не стоит исключать из рациона.
Полезные углеводы - одна из главных составляющих правильного питания. На любой диете нельзя полностью отказываться от углеводов, ведь несбалансированное питание только навредит процессу потери лишнего веса и не принесет пользы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Отказ от углеводов неизбежно замедлит метаболизм, и поспособствует накоплению жира в организме. Если ты хочешь худеть правильно, включи в рацион эти полезные углеводы.
Паста. Кушая пасту из твердых сортов пшеницы, ты надолго остаешься сытой. Только не добавляй в нее жирные соусы, чтобы не испортить всю пользу.
Картофель. Он считается вредным из-за высокого содержания крахмала, но еще вреднее – жарить его с большим количеством масла. Чтобы получить от картофеля только пользу, запекай или вари его.
Кукуруза. В ней содержаться витамины, которые благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Но помни, что в кукурузе не на кочане, а из банки много сахара, и поэтому ее кушать нельзя.
Грибы. В них мало калорий, всего 50 на 100 грамм готового продукта, но сытость они сохраняют надолго.
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Спаржевая фасоль. Фасоль тоже достаточно низкокалорийная – 12 калорий в 100 граммах, а также в ней много калия, который важен для сердца и нормальной работы кишечника.
Полезные углеводы - одна из главных составляющих правильного питания. На любой диете нельзя полностью отказываться от углеводов, ведь несбалансированное питание только навредит процессу потери лишнего веса и не принесет пользы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Отказ от углеводов неизбежно замедлит метаболизм, и поспособствует накоплению жира в организме. Если ты хочешь худеть правильно, включи в рацион эти полезные углеводы.
Паста. Кушая пасту из твердых сортов пшеницы, ты надолго остаешься сытой. Только не добавляй в нее жирные соусы, чтобы не испортить всю пользу.
Картофель. Он считается вредным из-за высокого содержания крахмала, но еще вреднее – жарить его с большим количеством масла. Чтобы получить от картофеля только пользу, запекай или вари его.
Кукуруза. В ней содержаться витамины, которые благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Но помни, что в кукурузе не на кочане, а из банки много сахара, и поэтому ее кушать нельзя.
Грибы. В них мало калорий, всего 50 на 100 грамм готового продукта, но сытость они сохраняют надолго.
Читайте также: Врачи объяснили, почему полезно есть авокадо
Спаржевая фасоль. Фасоль тоже достаточно низкокалорийная – 12 калорий в 100 граммах, а также в ней много калия, который важен для сердца и нормальной работы кишечника.
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