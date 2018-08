Стало известно, какие опасности несет чай в пакетиках

Не нужно иметь специальное медицинское образование, чтобы понять: употребление очень горячего чая нанесет непоправимый вред вашему пищеводу и желудку. Вы попросту их сожжете. А это уже прямой путь к возникновению массы заболеваний, включая онкологию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka Однако ученые установили, что не только пить чай, достигший температуры кипения, но и заваривать его кипятком недопустимо. Китайцы отмечают несколько стадий закипания воды. Но основных три – начало закипания (пузырьки скапливаются возле стенок чайника); на второй стадии их становится много, они – в предвкушении закипания; третья называется «белый ключ», здесь пузырьки активно устремляются вверх. Вот на этой стадии (обычно это 85-90 градусов по шкале Цельсия) и необходимо заваривать чай.Объясняется это просто. В чае содержится огромное количество полезных веществ. Но его польза основана на трех основных: катехинах, кофеине и L-тианине. Первые обладают мощными антиоксидантными свойствами, что позволяет им предотвращать повреждение клеток в человеческом организме и даже способствовать их восстановлению. Кофеин дает нам те самые бодрость, свежесть, энергию, за которые мы так ценим чай. А L-тианин расслабляет нас, не снижая концентрации внимания. Такие данные опубликовал австралийский журнал Science Alert. То есть, после чая мы и бодры, и спокойны, и находимся в отличном расположении духа.Эти научные выводы китайским титестерам (дегустаторам чая) известны несколько сотен лет. Они точно знают, что кипяток убивает в чайных листьях все полезное. То, что остается после 100-градусной воды, имеет не более 10 процентов тех полезных веществ, что мы имели бы при заваривании чая водой не выше 90 градусов. Следовательно, ни о каких полезных свойствах чая в данном случае говорить не приходится. По сути мы просто пьем воду с отдаленным привкусом и ароматом настоящего чая. Прямого вреда она не принесет, но и пользы не будет никакой.Но даже если вы заварили чай водой нужной температуры, расслабляться не стоит. Постоял чай 15-30 минут, начинайте пить. Через час в нем не останется ни следа от полезных веществ. Напротив, он насытится дубильными и другими вредными соединениями, которые в последнюю очередь покидают чайные листья. По этой же причине не рекомендуется заваривать один и тот же чай несколько раз.Канадский Journal of Toxicology опубликовал итоги исследований The Benefits and Risks of Consuming Brewed Tea, согласно которым токсикологи в сотнях образцах пакетированного чая обнаружили присутствие тяжелых металлов. Из-за неблагоприятной экологической обстановки в листья чая попадают алюминий, кадмий, мышьяк. Как указывают авторы исследования, в некоторых регионах мира плантации чая располагаются недалеко от угольных электростанций, промышленных объектов, или находятся на почвах, уже загрязненных вредными веществами.Вредные вещества накапливаются в чайных листьях и покидают их последними. То есть, заварив свежий чай и насладившись им, − немедленно избавляйтесь от остатков. Даже идеально заваренный чай (особенно черный) после полного остывания превращается в яд, который будет вас медленно убивать. Китайцы сравнивают его со спящей змеей: если ее разбудить, она способна нанести смертельный удар.Например, в виде концентрации в организме тяжелых металлов. Их переизбыток имеет самые неблагоприятные последствия. К примеру, кадмий вызывает отравление. В Японии эту болезнь называют «итаи-итаи». Она сопровождается болями в ногах, спине, вызывает ломкость костей. Высокая концентрация кадмия в организме разрушает печень и почки.Подвергают свое здоровье риску и любители крепкого чая. Если постоянно заваривать очень крепкий напиток, можно остаться без зубов и даже… костей. Английское медицинское издание The New England Journal of Medicine опубликовало результаты обследования нескольких человек, пострадавших из-за любви к очень крепкому чаю. Так, 47-летняя англичанка более пятнадцати лет ежедневно заваривала себе от ста до полутора сотен чайных пакетиков! К врачам она обратилась, когда у нее совсем не было зубов, а хрупкость костей достигла критической стадии.Как установили медики, зубы она стала терять через совсем непродолжительное время после начала столь «ударного» чаепития. Тогда же, по-видимому, начались и негативные процессы в костных тканях, которые спустя время привели к катастрофическим результатам.