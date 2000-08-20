Развенчаны популярные мифы о мороженом

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Учёные из Лондонского университета провели ряд исследований на предмет того, как мороженое влияет на мозг человека. Как оказалось, после одной съеденной порции мороженого в мозге происходят необыкновенные реакции, которые могли бы повлиять на выздоровление от апатии и депрессии, данные показатели снимаются с помощью аппарат МРТ.