Раздел: Медицина
Развенчаны популярные мифы о мороженом
О них стоит забыть.
Кто не мечтает в жаркую погоду о порции вкусного мороженого? Прохладное лакомство не только поможет охладиться, но и придаст хорошего настроения, ведь оно такое вкусное, передает Хроника.инфо со ссылкой на kontrakty.ua.
Но не все спешат побаловать себя мороженым, а все из-за того, что верят в некоторые мифы о нем, которые мы хотим сейчас развенчать.
Миф 1 - От мороженого появляется кариес
На самом деле мороженое очень быстро проглатывается и не липнет к зубам, поэтому не задерживается долго в ротовой полости и не создает благоприятной среды для размножения бактерий. Но, если вы захотите съесть шарик мороженого после чашечки горячего кофе, это может спровоцировать образование трещин на эмали, так делать нельзя.
Миф 2 - Мороженое это профилактика заболеваний горла
Бытует мнение, что при помощи мороженого можно “закалить” горло и вы будете меньше болеть. Но запомните, что “закаляя” таким образом свое горло в жаркую погоду, от резкого перепада температур, вы не только не достигнете этой цели, а рискуете заработать сиплый голос и воспалительный процесс.
Миф 3 - Детям до 3-х лет нельзя есть мороженое
Если ваш ребенок уже приучен к пище с общего стола, не имеет проблем с молочными продуктами, то вы вполне можете угощать его небольшими порциями мороженого. Конечно же, речь идет только о натуральном продукте. Также заметьте, что иммунитет ребенка все же еще очень уязвим, поэтому будет лучше, если мороженое вы предложите подтаявшее, не стоит играться с резкими перепадами температур.
Миф 4 - От мороженого толстеют
На самом деле вес можно набрать от чего угодно, если не контролировать количество употребляемых порций. С мороженым ровно также - знайте меру, не злоупотребляйте и оно никаким образом не скажется на стройности фигуры.
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Миф 5 - Мороженое бывает только сладким
Шеф-повара настолько стремятся удивлять и завоевывать клиентов, что уж давно сломали этот стереотип. Теперь вы можете попробовать мороженое со вкусом бекона, оливок, чеснока, мяса, анчоусов и т.д.
Кто не мечтает в жаркую погоду о порции вкусного мороженого? Прохладное лакомство не только поможет охладиться, но и придаст хорошего настроения, ведь оно такое вкусное, передает Хроника.инфо со ссылкой на kontrakty.ua.
Но не все спешат побаловать себя мороженым, а все из-за того, что верят в некоторые мифы о нем, которые мы хотим сейчас развенчать.
Миф 1 - От мороженого появляется кариес
На самом деле мороженое очень быстро проглатывается и не липнет к зубам, поэтому не задерживается долго в ротовой полости и не создает благоприятной среды для размножения бактерий. Но, если вы захотите съесть шарик мороженого после чашечки горячего кофе, это может спровоцировать образование трещин на эмали, так делать нельзя.
Миф 2 - Мороженое это профилактика заболеваний горла
Бытует мнение, что при помощи мороженого можно “закалить” горло и вы будете меньше болеть. Но запомните, что “закаляя” таким образом свое горло в жаркую погоду, от резкого перепада температур, вы не только не достигнете этой цели, а рискуете заработать сиплый голос и воспалительный процесс.
Миф 3 - Детям до 3-х лет нельзя есть мороженое
Если ваш ребенок уже приучен к пище с общего стола, не имеет проблем с молочными продуктами, то вы вполне можете угощать его небольшими порциями мороженого. Конечно же, речь идет только о натуральном продукте. Также заметьте, что иммунитет ребенка все же еще очень уязвим, поэтому будет лучше, если мороженое вы предложите подтаявшее, не стоит играться с резкими перепадами температур.
Миф 4 - От мороженого толстеют
На самом деле вес можно набрать от чего угодно, если не контролировать количество употребляемых порций. С мороженым ровно также - знайте меру, не злоупотребляйте и оно никаким образом не скажется на стройности фигуры.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Миф 5 - Мороженое бывает только сладким
Шеф-повара настолько стремятся удивлять и завоевывать клиентов, что уж давно сломали этот стереотип. Теперь вы можете попробовать мороженое со вкусом бекона, оливок, чеснока, мяса, анчоусов и т.д.
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