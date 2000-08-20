Раздел: Медицина
Три эффективных способа ускорить метаболизм
Они действительно работают.
Скорость метаболизма зависит не столько от наследственности, но прежде всего - от образа жизни. Вот что нужно делать, чтобы ускорить обмен веществ и наконец сбросить лишние килограммы, передает Хроника.инфо со ссылкой на ivona.bigmir.net.
Сон
Постарайтесь нормализовать режим сна. Потому что только при долгом и крепком сне ваш организм может вырабатывать соматотропин. Одна из функций этого гормона - регуляция жирового обмена.
Ароматерапия
Ежедневное вдыхание аромамасел можжевельника, сосны, ели, пихты, а также розмарина, мяты, лаванды, ладана, лимона, грейпфрута, жасмина, мускатного ореха, шалфея, сандала, иланг-иланга, герани, апельсина, нероли или бессмертника тонизирует сосудистую систему. В результате улучшается кровообращение, которое играет не последнюю роль в слаженном обмене веществ.
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Солнце
Ловите каждую возможность прогуливаться по улице под лучами солнца, даже если погода пасмурная. Ультрафиолетовые ванны активизируют все системы и процессы в организме, включая биохимические. Важно побыть на солнце до завтрака или хотя бы полюбоваться им на балконе. Органам ЖКТ соответствует стихия Солнце, а ведь именно желудочно-кишечный тракт - первое звено в механизме обмена веществ.
Скорость метаболизма зависит не столько от наследственности, но прежде всего - от образа жизни. Вот что нужно делать, чтобы ускорить обмен веществ и наконец сбросить лишние килограммы, передает Хроника.инфо со ссылкой на ivona.bigmir.net.
Сон
Постарайтесь нормализовать режим сна. Потому что только при долгом и крепком сне ваш организм может вырабатывать соматотропин. Одна из функций этого гормона - регуляция жирового обмена.
Ароматерапия
Ежедневное вдыхание аромамасел можжевельника, сосны, ели, пихты, а также розмарина, мяты, лаванды, ладана, лимона, грейпфрута, жасмина, мускатного ореха, шалфея, сандала, иланг-иланга, герани, апельсина, нероли или бессмертника тонизирует сосудистую систему. В результате улучшается кровообращение, которое играет не последнюю роль в слаженном обмене веществ.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Солнце
Ловите каждую возможность прогуливаться по улице под лучами солнца, даже если погода пасмурная. Ультрафиолетовые ванны активизируют все системы и процессы в организме, включая биохимические. Важно побыть на солнце до завтрака или хотя бы полюбоваться им на балконе. Органам ЖКТ соответствует стихия Солнце, а ведь именно желудочно-кишечный тракт - первое звено в механизме обмена веществ.
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