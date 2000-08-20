Раздел: Медицина
Медики назвали лучший продукт от высокого давления
Диетологи советуют гипертоникам уменьшить содержание соли в рационе.
Артериальное давление, когда оно бесконтрольно может повыситься в любой момент, мешает жить. Это – распространенная проблема у людей в развитых странах мира.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Гипертония является достаточно опасным заболеванием, ведь она увеличивает риск инсульта, а также повышает опасность инфаркта. Поэтому болезнь нельзя запускать.
Ученые из США провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале American Journal of Hypertension, пишет Express.
Они доказали, что систолическое и диастолическое давление снижает оливковое масло.
Речь идет не только о добавлении этого ингредиента в салаты и другие блюда, но и о том, чтобы начать готовить на оливковом масле. Эксперты при этом призывают не использовать сливочное масло или подсолнечное масло.
Диетологи советуют гипертоникам уменьшить содержание соли в рационе для того, чтобы в организме не накапливался натрий, который увеличивает давление.
Читайте также: Медики назвали лучший продукт для продления жизни
Людям с высоким давлением советуют перейти на диету, которая ограничивает количество жира. Взамен им полезно употреблять свежие фрукты и овощи.
Гипертоникам необходимо ограничить себя в употреблении кофеина и алкоголя.
Артериальное давление, когда оно бесконтрольно может повыситься в любой момент, мешает жить. Это – распространенная проблема у людей в развитых странах мира.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Гипертония является достаточно опасным заболеванием, ведь она увеличивает риск инсульта, а также повышает опасность инфаркта. Поэтому болезнь нельзя запускать.
Ученые из США провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале American Journal of Hypertension, пишет Express.
Они доказали, что систолическое и диастолическое давление снижает оливковое масло.
Речь идет не только о добавлении этого ингредиента в салаты и другие блюда, но и о том, чтобы начать готовить на оливковом масле. Эксперты при этом призывают не использовать сливочное масло или подсолнечное масло.
Диетологи советуют гипертоникам уменьшить содержание соли в рационе для того, чтобы в организме не накапливался натрий, который увеличивает давление.
Читайте также: Медики назвали лучший продукт для продления жизни
Людям с высоким давлением советуют перейти на диету, которая ограничивает количество жира. Взамен им полезно употреблять свежие фрукты и овощи.
Гипертоникам необходимо ограничить себя в употреблении кофеина и алкоголя.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
428
0
Также советуем посмотреть
- Подборка уморительных комментариев с просторов соцсетей
- Смешные объявления от настоящих юмористов
- Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей
- В США дети заработали на квартиру, продавая лимонад
- Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
- Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете
- Сеть удивило «мистическое» видео с отражением ребенка в зеркале
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
Оставьте свой комментарий