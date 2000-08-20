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Раздел: Медицина  
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Медики назвали лучший продукт от высокого давления

Медики назвали лучший продукт от высокого давленияДиетологи советуют гипертоникам уменьшить содержание соли в рационе.

Артериальное давление, когда оно бесконтрольно может повыситься в любой момент, мешает жить. Это – распространенная проблема у людей в развитых странах мира.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Гипертония является достаточно опасным заболеванием, ведь она увеличивает риск инсульта, а также повышает опасность инфаркта. Поэтому болезнь нельзя запускать.

Ученые из США провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале American Journal of Hypertension, пишет Express.

Они доказали, что систолическое и диастолическое давление снижает оливковое масло.

Речь идет не только о добавлении этого ингредиента в салаты и другие блюда, но и о том, чтобы начать готовить на оливковом масле. Эксперты при этом призывают не использовать сливочное масло или подсолнечное масло.

Диетологи советуют гипертоникам уменьшить содержание соли в рационе для того, чтобы в организме не накапливался натрий, который увеличивает давление.

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Людям с высоким давлением советуют перейти на диету, которая ограничивает количество жира. Взамен им полезно употреблять свежие фрукты и овощи.

Гипертоникам необходимо ограничить себя в употреблении кофеина и алкоголя.



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 Теги: Медики, продукт, давление

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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