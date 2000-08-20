Раздел: Медицина
Ученые выяснили, какие диеты сокращают жизнь
Ученые рекомендуют составлять свой рацион на 50% углеводов.
Рекомендуется составлять свой рацион на 50% углеводов, а также употреблять больше зелени, фруктов и овощей.
Об этом пишет Хроника.инфо.
В течение 25 лет исследователи следили за жизнью 15 тыс. человек. Они хотели проверить более ранние научные выводы о том, что низкоуглеводные диеты помогают сбросить вес и улучшают кровяное давление.
Как оказалось, в долгосрочной перспективе недостаток углеводов (менее 40% от рациона) приводит к проблемам со здоровьем, в том числе увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Однако причиной этого стал вовсе не недостаток углеводов, отмечают ученые. Продолжительность жизни сокращалась из-за продуктов, которыми участники эксперимента заменяли углеводы. В том числе это содержащие жир и белок мясо, сыр, масла и молоко.
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Ученые рекомендуют составлять свой рацион на 50% углеводов, а также употреблять больше зелени, фруктов и овощей.
Рекомендуется составлять свой рацион на 50% углеводов, а также употреблять больше зелени, фруктов и овощей.
Об этом пишет Хроника.инфо.
В течение 25 лет исследователи следили за жизнью 15 тыс. человек. Они хотели проверить более ранние научные выводы о том, что низкоуглеводные диеты помогают сбросить вес и улучшают кровяное давление.
Как оказалось, в долгосрочной перспективе недостаток углеводов (менее 40% от рациона) приводит к проблемам со здоровьем, в том числе увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Однако причиной этого стал вовсе не недостаток углеводов, отмечают ученые. Продолжительность жизни сокращалась из-за продуктов, которыми участники эксперимента заменяли углеводы. В том числе это содержащие жир и белок мясо, сыр, масла и молоко.
Читайте также: Медики выяснили, на сколько лет сокращает жизнь алкоголь
Ученые рекомендуют составлять свой рацион на 50% углеводов, а также употреблять больше зелени, фруктов и овощей.
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