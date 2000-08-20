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Раздел: Медицина  
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Ученые выяснили, какие диеты сокращают жизнь

Ученые выяснили, какие диеты сокращают жизньУченые рекомендуют составлять свой рацион на 50% углеводов.

Рекомендуется составлять свой рацион на 50% углеводов, а также употреблять больше зелени, фруктов и овощей.

Об этом пишет Хроника.инфо.

В течение 25 лет исследователи следили за жизнью 15 тыс. человек. Они хотели проверить более ранние научные выводы о том, что низкоуглеводные диеты помогают сбросить вес и улучшают кровяное давление.

Как оказалось, в долгосрочной перспективе недостаток углеводов (менее 40% от рациона) приводит к проблемам со здоровьем, в том числе увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Однако причиной этого стал вовсе не недостаток углеводов, отмечают ученые. Продолжительность жизни сокращалась из-за продуктов, которыми участники эксперимента заменяли углеводы. В том числе это содержащие жир и белок мясо, сыр, масла и молоко.

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Ученые рекомендуют составлять свой рацион на 50% углеводов, а также употреблять больше зелени, фруктов и овощей.
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 Теги: диеты, жизнь, Ученые

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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