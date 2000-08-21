Врачи поделились рекомендациями для здоровья щитовидной железы

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Эксперты рассказали, на что нужно обратить внимание при подозрениях в нарушении работы железы.

Иногда некоторые характеристики нашей внешности могут высказать состояние щитовидно железы. Поэтому стоит постоянно обращать на это внимание и прислушиваться к собственному самочувствию. Только тогда вы сможете понять, когда и в каком случае стоит обратиться к врачу. Щитовидная железа выполняет много важных функций в нашем