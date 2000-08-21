Раздел: Медицина
Врачи поделились рекомендациями для здоровья щитовидной железы
Проблемы со щитовидной железой - распространенная болезнь.
Гипотиреоз - расстройство функций щитовидной железы, в результате которого этот орган ослабевает и начинает вырабатывать меньшее количество гормонов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Это заболевание не проходит бессимптомно, ведь гормональный фон оказывает влияние на метаболизм, а также на состояние нервной и сердечно-сосудистой систем человека.
Развитие гипотиреоза может быть спровоцировано неправильным питанием, воздействием токсинов, стрессами и различными вредными привычками, которые негативным образом влияют на состояние здоровья человека в целом.
Какие симптомы указывают на гипотиреоз?
У человека, страдающего гипотиреозом, нарушается гормональное равновесие, что не может не сказываться на его самочувствии.
К основным симптомам гипотиреоза относятся:
Резкие перепады настроения.
Повышенная чувствительность к холоду.
Увеличение или потеря веса.
Депрессия и нервное напряжение.
Нерегулярный менструальный цикл, слишком продолжительные менструации.
Запоры.
Хроническая усталость и слабость.
Сухость кожи.
Ломкие волосы и ногти, вялая кожа.
Выпадение волос.
Как справиться с гипотиреозом, ускоряя метаболизм?
Решение проблемы гипотиреоза лежит в ускорении метаболизма человека, говорят эксперты,.
Именно от скорости метаболизма зависит, насколько эффективно наш организм способен получать из пищи энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности человека.
Состояние нашего метаболизма напрямую связано с здоровьем пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Реализация многих базовых процессов, протекающих в организме человека, зависит от обмена веществ.
В зависимости от наших привычек наш метаболизм может ускоряться и замедляться. Именно мы с вами решаем, каким будет наш обмен веществ. Так, ускорение метаболизма позволяет сбросить вес и улучшить состояние нашего здоровья в целом.
Как этого добиться? Очень просто - для этого необходимо включить в свой рацион полезные продукты, в которых содержатся стимулирующие обмен веществ микроэлементы.
Также большое значение имеет активный образ жизни и здоровый сон по 7-8 часов в день (без перерывов).
Если у вас обнаружили гипотиреоз, тебе необходимо внести некоторые изменения в привычный образ жизни.
В первую очередь это касается питания. Это позволит вам избежать набора веса и других неприятных проблем, которые появляются в результате уменьшения количества вырабатываемых щитовидной железой гормонов.
Продукты, о которых сейчас пойдёт речь, помогут стимулировать работу щитовидной железы.
Пища с высоким содержанием йода
Для правильной работы щитовидной железы организму человека необходим йод. Во многих случаях причиной развития гипотиреоза является именно дефицит этого вещества.
Включение в рацион продуктов с высоким содержанием йода поможет тебе справиться с нервным напряжением. Что касается системы пищеварения, то йод позволяет избавиться от кишечных паразитов и побороть такие неприятные проблемы, как вздутие живота и нарушения пищеварения.
Восполнить дефицит йода в организме вам позволят следующие продукты:
Морские водоросли.
Черника.
Натуральный йогурт.
Белая фасоль.
Клубника.
Гималайская соль.
Молочные продукты.
Картофель.
Bитаминные комплексы.
Кокосовое масло
Кокосовое масло оказывает стимулирующее действие на метаболизм и щитовидную железу человека. Это позволяет увеличить количество вырабатываемых гормонов.
Оно отличается противогрибковыми свойствами и является хорошим антибиотиком. Так, кокосовое масло помогает справиться с такими микроорганизмами, как helicobacter pylori и candida.
Безусловно, очень важно выбирать качественное и органически чистое кокосовое масло. Рафинированное масло для этого не подходит, так как в результате обработки оно теряет свои полезные свойства.
Как его принимать?
Начинать приём кокосового масла следует с 1 чайной ложки в день, постепенно увеличивая его количество до 3 столовых ложек.
Витамины группы В
Витамины группы В необходимы для нормальной работы щитовидной железы. У каждого из витаминов при этом имеется свой собственный «участок работы»:
Тиамин (В1): рекомендуется принимать в случае гиперактивности щитовидной железы.
Рибофлавин (В2): требуется организму человека для выработки необходимого количества гормонов.
Ниацин (В3): необходим для нормальной работы клеток и желёз нашего организма.
Пиридоксин (В6): дефицит этого витамина препятствует надлежащему использованию йода щитовидной железой.
Кобаламин (В12): в результате гипотиреоза организм человека теряет способность к абсорбированию этого витамина. Проблема заключается в том, что его дефицит увеличивает риск развития заболеваний нервной системы.
Витамин D
Дефицит витамина D может провоцировать различные аутоиммунные заболевания, в том числе и расстройства функций щитовидной железы.
Восполнить дефицит этого витамина вам помогут приём витаминных комплексов и небольшие солнечные ванны.
Цинк
Недостаток цинка в организме человека может стать причиной как и гипотиреоза, так и гипертиреоза.
Этот минерал жизненно необходим нашего организму для правильной работы иммунной системы. Также цинк помогает нам регулировать вес.
Медь
Медь не только способна нормализовать работу щитовидной железы, но и увеличить количество красных клеток крови. Это позволяет справиться с такими проблемами, как сухость и вялость кожи, а также ломкость ногтей и волос.
Богатым источником меди является хлорофилл, который содержится в водорослях, зелёных салатах и овощах. Также можно приобрести хлорофилл в виде пищевых добавок.
Масла, содержащиеся в рыбе
Содержащиеся в различных видах рыбы масла позволяют регулировать выработку щитовидной железой гормонов.
Они являются богатым источником жирных кислот Омега-3. Это вещество успокаивает воспалительные процессы в организме человека и укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы.
Клетчатка
Пища с высоким содержанием клетчатки позволяет нам избежать лишнего веса и способствует снижению уровня сахара в крови.
Благодаря клетчатке улучшается наше пищеварение. Это вещество помогает нам контролировать аппетит и понижает уровень холестерина в крови.
Если вы заметили у себя симптомы гипотиреоза, необходимо обратиться за консультацией к медицинскому специалисту. Только он сможет поставить вам точный диагноз.
Читайте также: Стало известно, какие опасности несет чай в пакетиках
Пища и пищевые добавки, а которых речь шла выше, являются всего лишь дополнением лечения расстройства функций щитовидной железы. Поэтому их необходимо принимать, предварительно посоветовавшись с врачом.
Гипотиреоз - расстройство функций щитовидной железы, в результате которого этот орган ослабевает и начинает вырабатывать меньшее количество гормонов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Это заболевание не проходит бессимптомно, ведь гормональный фон оказывает влияние на метаболизм, а также на состояние нервной и сердечно-сосудистой систем человека.
Развитие гипотиреоза может быть спровоцировано неправильным питанием, воздействием токсинов, стрессами и различными вредными привычками, которые негативным образом влияют на состояние здоровья человека в целом.
Какие симптомы указывают на гипотиреоз?
У человека, страдающего гипотиреозом, нарушается гормональное равновесие, что не может не сказываться на его самочувствии.
К основным симптомам гипотиреоза относятся:
Резкие перепады настроения.
Повышенная чувствительность к холоду.
Увеличение или потеря веса.
Депрессия и нервное напряжение.
Нерегулярный менструальный цикл, слишком продолжительные менструации.
Запоры.
Хроническая усталость и слабость.
Сухость кожи.
Ломкие волосы и ногти, вялая кожа.
Выпадение волос.
Как справиться с гипотиреозом, ускоряя метаболизм?
Решение проблемы гипотиреоза лежит в ускорении метаболизма человека, говорят эксперты,.
Именно от скорости метаболизма зависит, насколько эффективно наш организм способен получать из пищи энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности человека.
Состояние нашего метаболизма напрямую связано с здоровьем пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Реализация многих базовых процессов, протекающих в организме человека, зависит от обмена веществ.
В зависимости от наших привычек наш метаболизм может ускоряться и замедляться. Именно мы с вами решаем, каким будет наш обмен веществ. Так, ускорение метаболизма позволяет сбросить вес и улучшить состояние нашего здоровья в целом.
Как этого добиться? Очень просто - для этого необходимо включить в свой рацион полезные продукты, в которых содержатся стимулирующие обмен веществ микроэлементы.
Также большое значение имеет активный образ жизни и здоровый сон по 7-8 часов в день (без перерывов).
Если у вас обнаружили гипотиреоз, тебе необходимо внести некоторые изменения в привычный образ жизни.
В первую очередь это касается питания. Это позволит вам избежать набора веса и других неприятных проблем, которые появляются в результате уменьшения количества вырабатываемых щитовидной железой гормонов.
Продукты, о которых сейчас пойдёт речь, помогут стимулировать работу щитовидной железы.
Пища с высоким содержанием йода
Для правильной работы щитовидной железы организму человека необходим йод. Во многих случаях причиной развития гипотиреоза является именно дефицит этого вещества.
Включение в рацион продуктов с высоким содержанием йода поможет тебе справиться с нервным напряжением. Что касается системы пищеварения, то йод позволяет избавиться от кишечных паразитов и побороть такие неприятные проблемы, как вздутие живота и нарушения пищеварения.
Восполнить дефицит йода в организме вам позволят следующие продукты:
Морские водоросли.
Черника.
Натуральный йогурт.
Белая фасоль.
Клубника.
Гималайская соль.
Молочные продукты.
Картофель.
Bитаминные комплексы.
Кокосовое масло
Кокосовое масло оказывает стимулирующее действие на метаболизм и щитовидную железу человека. Это позволяет увеличить количество вырабатываемых гормонов.
Оно отличается противогрибковыми свойствами и является хорошим антибиотиком. Так, кокосовое масло помогает справиться с такими микроорганизмами, как helicobacter pylori и candida.
Безусловно, очень важно выбирать качественное и органически чистое кокосовое масло. Рафинированное масло для этого не подходит, так как в результате обработки оно теряет свои полезные свойства.
Как его принимать?
Начинать приём кокосового масла следует с 1 чайной ложки в день, постепенно увеличивая его количество до 3 столовых ложек.
Витамины группы В
Витамины группы В необходимы для нормальной работы щитовидной железы. У каждого из витаминов при этом имеется свой собственный «участок работы»:
Тиамин (В1): рекомендуется принимать в случае гиперактивности щитовидной железы.
Рибофлавин (В2): требуется организму человека для выработки необходимого количества гормонов.
Ниацин (В3): необходим для нормальной работы клеток и желёз нашего организма.
Пиридоксин (В6): дефицит этого витамина препятствует надлежащему использованию йода щитовидной железой.
Кобаламин (В12): в результате гипотиреоза организм человека теряет способность к абсорбированию этого витамина. Проблема заключается в том, что его дефицит увеличивает риск развития заболеваний нервной системы.
Витамин D
Дефицит витамина D может провоцировать различные аутоиммунные заболевания, в том числе и расстройства функций щитовидной железы.
Восполнить дефицит этого витамина вам помогут приём витаминных комплексов и небольшие солнечные ванны.
Цинк
Недостаток цинка в организме человека может стать причиной как и гипотиреоза, так и гипертиреоза.
Этот минерал жизненно необходим нашего организму для правильной работы иммунной системы. Также цинк помогает нам регулировать вес.
Медь
Медь не только способна нормализовать работу щитовидной железы, но и увеличить количество красных клеток крови. Это позволяет справиться с такими проблемами, как сухость и вялость кожи, а также ломкость ногтей и волос.
Богатым источником меди является хлорофилл, который содержится в водорослях, зелёных салатах и овощах. Также можно приобрести хлорофилл в виде пищевых добавок.
Масла, содержащиеся в рыбе
Содержащиеся в различных видах рыбы масла позволяют регулировать выработку щитовидной железой гормонов.
Они являются богатым источником жирных кислот Омега-3. Это вещество успокаивает воспалительные процессы в организме человека и укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы.
Клетчатка
Пища с высоким содержанием клетчатки позволяет нам избежать лишнего веса и способствует снижению уровня сахара в крови.
Благодаря клетчатке улучшается наше пищеварение. Это вещество помогает нам контролировать аппетит и понижает уровень холестерина в крови.
Если вы заметили у себя симптомы гипотиреоза, необходимо обратиться за консультацией к медицинскому специалисту. Только он сможет поставить вам точный диагноз.
Читайте также: Стало известно, какие опасности несет чай в пакетиках
Пища и пищевые добавки, а которых речь шла выше, являются всего лишь дополнением лечения расстройства функций щитовидной железы. Поэтому их необходимо принимать, предварительно посоветовавшись с врачом.
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