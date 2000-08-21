Эти советы помогут употреблять воду с пользой для организма

Существуют простые способы улучшения водного баланса.



Вода необходима любому живому организму. Она переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Употребление воды в необходимых количествах помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма, сообщает



Недостаточное количество воды в организме может вызвать усталость, снижение внимания и памяти, а также головокружение и слабую головную боль. Об этом Информатор узнал из сообщения исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.



КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ ВОДУ В ЖАРУ



Экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а значит - хуже охлаждается и сохраняет тепло. Зато горячий чай придает нам тепла, и тем самым заставляет чрезмерно потеть. Если погода сухая, ветреная, мы не плотно одеты, тогда пот будет свободно испаряться и дарить желанную прохладу. Впрочем, во влажные или безветренные дни такой трюк не получится. В такое время лучше пить прохладную воду.



КАКУЮ ВОДУ ДАВАТЬ РЕБЕНКУ



У ребенка всегда должен быть доступ к питьевой нехолодной воде. Однако, чтобы порадовать малышей, стоит угощать их и другими напитками. Например, неподслащенными компотами и домашним лимонадом.



Когда наступает время перекуса, особенно на улице, неплохо бы предложить ребенку жидкость богатую питательными веществами: йогурт, кефир, молоко или смузи. Они также должны быть несладкими. Соки, которые продаются в магазинах, - не лучший выбор. В них много сахара, однако, они практически не содержат витаминов и полезной для кишечника клетчатки. Лучшая альтернатива сокам - фруктово-овощные смузи. Фрукты, овощи и супы это хороший источник воды. Кроме того они богаты питательными веществами и витаминами, а также способствуют хорошей работе желудочно-кишечного тракта.



А вот дети, которые часто пьют сладкие напитки, на 60% более склонны к ожирению. Напитки с сахаром увеличивают риск кариеса, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых болезней. Сладости, в том числе и питьевые, мешают ребенку чувствовать голод и есть полноценную питательную пищу.



Несколько советов как поощрить ребенка пить больше воды:



Регулярно предлагайте младенцам (от 8 месяцев) воду. В этом возрасте они еще не способны об это попросить

Детям постарше давайте всегда с собой бутылочку с водой

Предлагайте детям воду во время еды

Следите, чтобы ребенок пил, когда активно играет

Дайте ребенку возможность выбрать разноцветные стаканы или флягу для воды

Добавляйте в воду кусочки фруктов

Единых норм потребления воды для детей не существует, но приблизительные цифры такие:



Младенцам от 8 месяцев - 150 миллилитров на килограмм веса в день

Дошкольникам - 100 миллилитров на килограмм веса в день

Подросткам - 50 миллилитров на килограмм веса в день



МОЖНО ЛИ ПИТЬ ВОДУ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

Еду запивать водой можно, а можно и не запивать. Главное правило - пить, когда хочется. Потреблять достаточно жидкости важно людям любого возраста. Пить следует тогда, когда мы испытываем жажду, независимо от приемов пищи. Нет единой нормы потребления жидкости, ведь потребность в жидкости зависит от температуры и влажности вокруг, нашей активности, физического состояния (например, беременным женщинами и кормящим матерям, следует пить больше), и пищи, которую мы потребляем.



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Надежным показателем, достаточного количества воды является цвет мочи - она ​​должна быть соломенно-желтого оттенка. Темный цвет свидетельствует о сильной нехватке воды. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вода необходима любому живому организму. Она переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Употребление воды в необходимых количествах помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Недостаточное количество воды в организме может вызвать усталость, снижение внимания и памяти, а также головокружение и слабую головную боль. Об этом Информатор узнал из сообщения исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.Экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а значит - хуже охлаждается и сохраняет тепло. Зато горячий чай придает нам тепла, и тем самым заставляет чрезмерно потеть. Если погода сухая, ветреная, мы не плотно одеты, тогда пот будет свободно испаряться и дарить желанную прохладу. Впрочем, во влажные или безветренные дни такой трюк не получится. В такое время лучше пить прохладную воду.У ребенка всегда должен быть доступ к питьевой нехолодной воде. Однако, чтобы порадовать малышей, стоит угощать их и другими напитками. Например, неподслащенными компотами и домашним лимонадом.Когда наступает время перекуса, особенно на улице, неплохо бы предложить ребенку жидкость богатую питательными веществами: йогурт, кефир, молоко или смузи. Они также должны быть несладкими. Соки, которые продаются в магазинах, - не лучший выбор. В них много сахара, однако, они практически не содержат витаминов и полезной для кишечника клетчатки. Лучшая альтернатива сокам - фруктово-овощные смузи. Фрукты, овощи и супы это хороший источник воды. Кроме того они богаты питательными веществами и витаминами, а также способствуют хорошей работе желудочно-кишечного тракта.А вот дети, которые часто пьют сладкие напитки, на 60% более склонны к ожирению. Напитки с сахаром увеличивают риск кариеса, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых болезней. Сладости, в том числе и питьевые, мешают ребенку чувствовать голод и есть полноценную питательную пищу.Регулярно предлагайте младенцам (от 8 месяцев) воду. В этом возрасте они еще не способны об это попроситьДетям постарше давайте всегда с собой бутылочку с водойПредлагайте детям воду во время едыСледите, чтобы ребенок пил, когда активно играетДайте ребенку возможность выбрать разноцветные стаканы или флягу для водыДобавляйте в воду кусочки фруктовЕдиных норм потребления воды для детей не существует, но приблизительные цифры такие:Младенцам от 8 месяцев - 150 миллилитров на килограмм веса в деньДошкольникам - 100 миллилитров на килограмм веса в деньПодросткам - 50 миллилитров на килограмм веса в деньЕду запивать водой можно, а можно и не запивать. Главное правило - пить, когда хочется. Потреблять достаточно жидкости важно людям любого возраста. Пить следует тогда, когда мы испытываем жажду, независимо от приемов пищи. Нет единой нормы потребления жидкости, ведь потребность в жидкости зависит от температуры и влажности вокруг, нашей активности, физического состояния (например, беременным женщинами и кормящим матерям, следует пить больше), и пищи, которую мы потребляем.Надежным показателем, достаточного количества воды является цвет мочи - она ​​должна быть соломенно-желтого оттенка. Темный цвет свидетельствует о сильной нехватке воды.



